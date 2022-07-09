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АРРФР присоединилось к соглашению о Евразийском совете центральных банков

08.07.2022, 10:50 17586
ДИЛИЖАН. 8 ИЮЛЯ - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан присоединилось к соглашению о Евразийском совете центральных (национальных) банков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе 46-го заседание Совета евразийских центральных (национальных) банков в городе Дилижане (Армения) председатель АРРФР Олжас Кизатов подписал протокол о присоединении агентства к соглашению о Евразийском совете центральных (национальных) банков от 18 ноября 2015 года.
 
В ходе мероприятия были обсуждены результаты работы за 2021 год и перспективы развития банковского сектора на 2022 год, основные направления развития финансового рынка государств - участников соглашения, вопросы валютных платежей, связанных с оборотом товаров и услуг, проводимых между государствами - участниками соглашения. 
 

Также был заслушан отчет координационного совета по вопросам выпуска денежных знаков, развития нумизматического рынка, борьбы с фальшивомонетничеством и отчет координационного совета по вопросам профессионального обучения персонала центральных (национальных) банков о выполнении ежегодной программы профессионального обучения", - рассказали в пресс-службе АРРФР.

 

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Назначен главный военный прокурор

08.07.2022, 19:40 9111
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - По согласованию с главой государства приказом генерального прокурора Дастан Секенов назначен главным военным прокурором, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Дастан Секенов службу в органах прокуратуры начал в 1996 году стажером в Аксайском районе Алматы.
 
До 2001 года работал на различных должностях в прокуратуре Алматы.
 
В период с 2001 по 2009 годы занимал руководящие должности в главной военной прокуратуре.
 
В 2009 году назначен военным прокурором Талдыкорганского гарнизона.
 
С 2014 по 2018 годы возглавлял департаменты в министерствах финансов и национальной экономики.
 
С 2018 года работал в администрации президента, а в 2019 году назначен заведующим сектором государственно-правового отдела.
 
С 2019 по 2021 годы - руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по Алматы.
 
С мая 2021 был первым заместителем главного военного прокурора.
 

В приказы министра обороны вносятся изменения

08.07.2022, 19:33 9851
В приказы министра обороны вносятся изменения
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - Вносятся изменения в приказы министра обороны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В рамках подготовки законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью" Министерство обороны разработало проект приказа руководителя оборонного ведомства "О внесении изменений в некоторые приказы министра обороны РК", сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
 
Изменения внесены в связи с введением понятия "лицо с инвалидностью" вместо "инвалид". Также в стандарты оказания государственных услуг включено понятие "подвиды".
 
С полным текстом проекта приказа можно ознакомиться на портале электронного правительства в разделе "Открытые НПА" до 21 июля текущего года по ссылке.
 

Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования премьер-министру Японии

08.07.2022, 18:58 10321
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - Глава государства с глубокой скорбью воспринял сообщение о трагической гибели бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в результате покушения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мировой общественности Синдзо Абэ известен как видный политик, который долгие годы неустанно трудился на благо развития и процветания своей страны. Он был мудрым руководителем, сыгравшим значительную роль в укреплении международной стабильности и безопасности. Светлый образ Синдзо Абэ как личности, олицетворявшей дружественные и доверительные отношения между Казахстаном и Японий, а также как государственного деятеля, внесшего большой вклад в укрепление многогранного сотрудничества между нашими странами, навсегда останется в памяти народа Казахстана. От имени казахстанцев и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким Синдзо Абэ, а также всем вашим соотечественникам", - говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Акорды.

 
На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ напали с оружием во время его выступления в городе Нара. По данным полиции, после ранения Абэ был в сознании, но затем в процессе транспортировки его состояние стало критическим - "с остановкой сердца и легких".
 

Глава BI Group отказался демонтировать опоры LRT за свой счет

08.07.2022, 17:35 12061
Глава BI Group отказался демонтировать опоры LRT за свой счет
Фото: Wikimedia.ru
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - В ходе брифинга в СЦК аким Нур-Султана Алтай Кульгинов заявил, что глава BI Group Айдын Рахимбаев отказался за свой счет демонтировать бетонные колонны LRT после того, как узнал стоимость работ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Каждая опора весит примерно 200-220 тонн, они армированные, железобетонные, марка бетона очень высокая. Качество проверяется специалистами. Есть технический, авторский надзоры. Там многократный контроль имеется", - сказал Кульгинов.

 
В середине января глава BI Group предложил демонтировать LRT за свой счет. Но отказался от этой идеи, узнав стоимость.
 

Когда люди, которые предлагали демонтировать, увидели цифры, вышло порядка 20 миллиардов тенге - все отказались", - сказал аким.

 
В конце июня Алтай Кульгинов рассказал, какое решение приняли по поводу LRT в столице. После поручения президента был проведен дополнительный анализ со специалистами, что делать дальше, рассмотрено несколько вариантов. 
 
Один из них - вариант демонтажа. Каждая опора весит 220 тонн, таких опор построено свыше 500. Много денег потрачено на строительно-монтажные работы, которые, кстати, получены в заем. Был рассмотрен и урбанистический проект - общественное или пешеходное пространство. Следующий вариант - альтернативный вид транспорта - запуск электроавтобусов на эстакаде. 
 
13 мая в Комитете государственных доходов сообщили, что в отношении группы компаний BI Group по результатам девяти налоговых проверок доначислено 0,9 млрд тенге налогов.
 

Смаилов ознакомился с ходом реконструкции участка автодороги Нур-Султан - Алматы

08.07.2022, 11:36 16451
Смаилов ознакомился с ходом реконструкции участка автодороги Нур-Султан - Алматы
Фото: primeminister.kz
КАРАГАНДА. 8 ИЮЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе рабочей поездки в Карагандинскую область ознакомился с ходом реконструкции участка автодороги Нур-Султан - Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В регионе Алихан Смаилов в первую очередь ознакомился с ходом реконструкции автодороги Караганда - Балхаш - Сарышаган (участок 1492,4-2005 километров), которая является частью международного транзитного коридора Центр - Юг, соединяющего города Нур-Султан и Алматы", - сообщает пресс-служба премьер-министра РК. 

 
Как сообщил председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Мейрхат Касымбаев, полное завершение проекта ожидается в декабре 2023 года.
 
В текущем же году, по его словам, продолжаются работы по устройству конструктивных слоев дорожного полотна, монтажу искусственных сооружений и заготовке дорожно-строительных материалов. Так, к примеру, полномасштабные дорожно-строительные работы ведутся на автодорогах республиканского значения Караганда - Балхаш и Балхаш - Бурылбайтал. Здесь работы возобновили на всех 8 участках. 
 
Кроме того, особое внимание уделяется сокращению количества объездных дорог и участков, где движение осуществляется по насыпи. После завершения работ по реконструкции данные трассы будут соответствовать I технической категории с четырьмя полосами движения. 
 

Проект позволит обеспечить безопасный и комфортный проезд, значительно сокращая время в пути. Обновленная автодорога станет драйвером в развитии туристического кластера озера Балхаш и стимулирует создание новых рабочих мест", - подчеркнул Алихан Смаилов. 

 
Далее аким Карагандинской области Женис Касымбек проинформировал членов правительственной делегации о ходе развития дорожно-транспортной инфраструктуры региона в целом, результатом чего должно стать повышение его транспортного потенциала и перевод ряда дорог в высшую техническую категорию.
 
Также глава правительства дал руководству области ряд соответствующих поручений.
 

Смаилов: у проверяющих не должно быть возможности привлекать бизнес к ответственности по формальным признакам

08.07.2022, 09:58 18616
Смаилов: у проверяющих не должно быть возможности привлекать бизнес к ответственности по формальным признакам
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам внедрения регулирования "с чистого листа" в предпринимательской деятельности и автоматизации госконтроля и надзора, сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе совещания министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что проведенный анализ регуляторных актов в сферах общественного питания, торговли, услуг проживания, транспорта и сельского хозяйства выявил ряд не соответствующих базовым условиям излишних и дублирующих друг друга требований.
 
При этом в ближайшие месяцы планируется провести анализ еще по шести направлениям: информация и связь, сфера компьютерного программирования, операции с недвижимостью, складирование, горнодобывающая промышленность и деятельность трубопроводного транспорта.
 
Премьер-министр отметил, что в настоящее время к бизнесу предъявляется много формальных требований, которые можно упразднить без вреда для обеспечения должного контроля.
 
Алихан Смаилов подчеркнул, что наличие таких требований негативно влияет на деловой климат в стране, поэтому центральными госорганами совместно с НПП "Атамекен" должна быть проведена работа по сокращению не менее 30% регуляторных актов.
 

Главой государства перед нами поставлена задача по предоставлению большей свободы бизнесу. Это одно из главных направлений работы правительства в рамках формирования новой экономической политики. У проверяющих органов не должно быть возможностей привлекать бизнес к ответственности по формальным признакам. Однако на сегодняшний день госорганами работа проведена неудовлетворительно", - сказал Алихан Смаилов.

 
В этой связи премьер-министр поручил соответствующим органам активизировать работу по очистке казахстанской нормативно-правовой базы от избыточных требований к бизнесу путем их пересмотра и сокращения.
 
Алихан Смаилов также одобрил подходы Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в части создания автоматизированной системы управления рисками при обеспечении госконтроля и надзора.
 

Проверяющие ведомства должны реагировать тогда, когда есть высокие риски нарушений. Снижение административной нагрузки на бизнес и запуск системы управления рисками - это базовые шаги в проводимой реформе. Еще раз напоминаю руководителям центральных госорганов о персональной ответственности за результаты этой работы", - заключил премьер-министр.

 

Президент РК поздравил Рыбакину с выходом в финал Уимблдона

08.07.2022, 08:21 20266
Президент РК поздравил Рыбакину с выходом в финал Уимблдона
Фото: Sports.kz
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с выходом в финал Уимблдона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Поздравляю Елену Рыбакину с грандиозным успехом на самом престижном Уимблдонском турнире по теннису. Она дошла до финала!" - написал президент РК на своей странице в Twitter.

 
Напомним, сенсацией завершился матч Елены Рыбакиной в полуфинале Уимблдона
 
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина провела полуфинальный матч открытого чемпионата Великобритании (Уимблдонский турнир) в Лондоне, сообщает Sports.kz.
 
В матче с румынской бывшей первой ракеткой мира и победительницей Уимблдона 2019 года Симоной Халеп, которая на данный момент занимает 18-ю строчку рейтинга WTA, Рыбакина (23-я позиция в рейтинге WTA) в трех сетах одержала победу с общим счетом 6:3, 6:3. Матч продлился один час и 18 минут.
 
По ходу игры казахстанка исполнила пять подач навылет и не совершила ни одной двойной ошибки. Также Елена выиграла шесть очков и три гейма подряд.
 
Стоит отметить, что Рыбакина в финале встретится со второй ракеткой мира из Туниса Онс Жабер, которая в другом полуфинале обыграла немку Татьяну Марию. 
 

В составе совета директоров АО "Самрук-Энерго" произошли изменения

07.07.2022, 21:24 23336
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - Решением совета директоров АО "Самрук-Энерго" были внесены изменения в состав правления компании, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
АО "Самрук-Энерго", облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи, сообщило о том, что решением единственного акционера от 23 июня 2022 года из состава совета директоров компании исключен Есимханов С.К., сообщает KASE.
 
С учетом внесенного изменения совет директоров АО "Самрук-Энерго" состоит из шести человек: Казутин Н.Ю., Репин А.Ю., Кашкинбеков А.К., Жаркешов Е.С., Садыков Р.Г., Огай В.Д.
 

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