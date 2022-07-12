НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - Главой государства Касым-Жомартом Токаевым подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Президент РК подписал поправки в Кодекс РК об административных правонарушениях
11.07.2022, 17:05 14181
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В системе МВД прошли очередные кадровые назначения
11.07.2022, 19:47 9726
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - Руководство МВД изучило кандидатов на должности руководителей служб центрального аппарата и областного звена полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Каждый из представленных кандидатов рассматривался отдельно. Министром Маратом Ахметжановым и его заместителями обсуждены достижения в служебной деятельности, профессионализм и личные качества сотрудников, сообщает Polisia.kz.
По приказу министра внутренних дел назначены:
- на должность исполняющего обязанности начальника департамента по борьбе с организованной преступностью МВД - Канат Нурмагамбетов;
- на должность заместителя начальника департамента по борьбе с организованной преступностью МВД - Олег Цой;
- на должность заместителя начальника департамента внутреннего аудита МВД - Байболат Майтанов;
- на должность заместителя начальника ДП Шымкента - Ермахан Абдраманов;
- на должность начальника управления полиции Туркестана - Бауыржан Жанаев.
Ракетные двигатели, оцененные в 11,1 млн тенге, уничтожат через Минобороны РК
11.07.2022, 17:41 12416
Фото: e-auction
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - Ракетные двигатели сербского производства, оцененные в 11,1 млн тенге, будут ликвидированы специалистами Министерства обороны Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Управление государственных активов Алматы ранее выставило на продажу 10 ракетных двигателей G-0001 сербского производства компании EdeProd.o.o стоимостью 11,1 млн тенге, сообщает Sputnik Казахстан.
Лот появился на сайте электронных торгов госимущества. Двигатели относятся к взрывчатым веществам. Их выпустили в 2018 году, дальность полета составляет 40,2 километра. Торги должны были пройти 5 июля, но их отменили из-за того, что никто не подал заявку на участие.
В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что авиационная транспортная прокуратура Алматы подала иск с требованием признать 10 ракетных двигателей общим весом 783 кг, хранящихся на складе временного хранения АО "Международный аэропорт Алматы", бесхозными и обратить их в доход государства. 21 января этого года Турксибским районным судом иск был удовлетворен.
4 апреля департаментом юстиции Алматы было возбуждено исполнительное производство об обращении в доход ракетных двигателей. 14 апреля в адрес управления госактивов поступило уведомление департамента юстиции о принятии 10 ракетных двигателей G-0001 сербской компании EdeProd.o.o согласно исполнительному листу.
15 июня были объявлены торги по передаче и закреплению ракетных двигателей на балансе государственных юридических лиц. Частные лица к торгам не допускаются. 5 июля 2022 года торги не состоялись (на момент начала торгов отсутствуют принятые заявки участников веб-порталом реестра). Ракетные двигатели будут ликвидированы через Министерство обороны в соответствии с правилами передачи, реализации, ликвидации посредством уничтожения, утилизации, захоронения и переработки неиспользуемого имущества, а также предоставления в имущественный наем (аренду) неиспользуемых оборонных объектов", - сообщили в акимате Алматы.
17 мая была проведена независимая оценка стоимости ракетных двигателей. Их стоимость оценили в 11 млн 150 тысяч тенге.
Назначен прокурор Конаева
11.07.2022, 17:18 13536
Фото: qonaev-gorod.kz
КОНАЕВ. 11 ИЮЛЯ - Приказом генерального прокурора прокурором города Конаева назначен Айдос Чорманов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
11 июля Айдоса Чорманова представили в администрации в городе Конаеве.
Ранее Айдос Чорманов занимал должность прокурора Павлодара.
Токаев подписал поправки по вопросам усиления ответственности за отдельные уголовные правонарушения
11.07.2022, 17:11 13011
Фото: news.ivest.kz
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательство по вопросам усиления ответственности за отдельные уголовные правонарушения и оборота оружия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Президент РК подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования порядка прохождения правоохранительной службы, повышения правовой и социальной защищенности и ответственности сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов и военнослужащих, межведомственной координации, самостоятельности органов внутренних дел, усиления ответственности за отдельные уголовные правонарушения и оборота оружия", - сообщила пресс-служба Акорды.
Текст закона публикуется в печати.
Напомним, 8 июня депутаты мажилиса одобрили во втором чтении законопроект.
Представляя проект закона, депутат Гульнара Бижанова отметила, что январские события показали необходимость принятия мер по реформированию правоохранительной системы с приоритетом на защиту прав и свобод граждан, в том числе самих сотрудников и их близких родственников. В этой связи депутатами совместно с правоохранительным блоком внесен ряд поправок по усилению правовой защищенности сотрудников силового блока, уровня ответственности их руководителей, социального обеспечения, стимулирования мотивации для них.
Так, поправками в Уголовный кодекс ужесточается ответственность за неповиновение представителю власти, применение насилия в отношении него, посягательство на жизнь сотрудника при массовых беспорядках, в условиях ЧП и в зоне проведения антитеррористической операции. Также повышается ответственность за угрозу и насилие при вышеназванных обстоятельствах.
Изменения также решают вопросы усиления самостоятельности силовых структур при принятии решений и повышения ответственности их руководителей.
Кроме того, вводится уголовная ответственность за новые категории нарушений.
К примеру, за нарушения по статье 370-1 "Бездействие по службе лица, занимающего ответственную государственную должность, или иного руководителя правоохранительного или специального государственного органа" следует наказание в виде ограничения свободы на срок до семи лет либо лишения свободы на тот же срок. Также за отказ или уклонение сотрудника правоохранительного или специального государственного органа от исполнения обязанностей предусматривается наказание в виде штрафа от 120 МРП либо лишения свободы на срок от трех до десяти лет", - пояснила Гульнара Бижанова.
Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс
11.07.2022, 17:00 14716
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)", - говорится в сообщении пресс-службы Акорды.
Текст закона публикуется в печати.
Напомним, 23 июня депутаты сената парламента Республики Казахстан приняли во втором чтении проект закона. Целью принятых поправок является совершенствование налоговой нагрузки на горнорудный сектор и освобождение от налога на добычу полезных ископаемых для новых месторождений.
Ранее министр национальной экономики Алибек Куантыров пояснил, что планируется увеличить ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по биржевым металлам на 50%, а по остальным твердым полезным ископаемым - на 30%.
Кроме того, законопроект предусматривает установку ставок цифрового майнинга с расчетом на выравнивание совокупной суммы цены на электроэнергию и суммы платы для всех майнеров. Для выравнивания нагрузки, а также дестимулирования потребления отечественной электроэнергии предлагаются дифференцированные ставки - чем ниже стоимость электроэнергии, тем больше ставка платы", - пояснил глава МНЭ.
Также предлагается поэтапное увеличение акцизов на различные виды табачных изделий, в том числе на товары с нагреваемым табаком.
Еще одной целью поправок в Налоговый кодекс является дестимулирование вывода капитала из страны. Для этого предлагается отмена льгот по освобождению от налогообложения дивидендов с установлением ставки 10%.
Данный закон увеличит приток дополнительных средств в бюджет для обеспечения реализации социально-экономических задач государства, снижения рисков вывода капитала за рубеж, повышения отдачи от использования недр, исключения неэффективных льгот и преференций, а также совершенствование налогового администрирования.
Президенту РК доложили о разработке Социального кодекса
11.07.2022, 12:37 16556
Фото: Акорда
Президент заслушал информацию о работе министерства, в том числе по вопросам пенсионного обеспечения и разработке Социального кодекса, сообщает Акорда.
Касым-Жомарту Токаеву были представлены подходы к формированию новой социальной политики, которая будет направлена на повышение уровня благополучия каждой казахстанской семьи и создание условий для обеспечения продуктивной занятости.
Тамара Дуйсенова ознакомила президента с планами по созданию цифровой карты семьи, развитию портала социальных услуг и информационной системы социального казначейства. Учитывая изменения в геополитической обстановке и рост давления на рынок труда, главой государства рассмотрены планы развития миграционной политики.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по решению актуальных проблем в социально-трудовой сфере. Отдельно главой государства отмечена необходимость повышения эффективности программ занятости для молодежи, совершенствования механизмов системы социальной защиты.
Назначен главный военный прокурор
08.07.2022, 19:40 42516
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - По согласованию с главой государства приказом генерального прокурора Дастан Секенов назначен главным военным прокурором, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Дастан Секенов службу в органах прокуратуры начал в 1996 году стажером в Аксайском районе Алматы.
До 2001 года работал на различных должностях в прокуратуре Алматы.
В период с 2001 по 2009 годы занимал руководящие должности в главной военной прокуратуре.
В 2009 году назначен военным прокурором Талдыкорганского гарнизона.
С 2014 по 2018 годы возглавлял департаменты в министерствах финансов и национальной экономики.
С 2018 года работал в администрации президента, а в 2019 году назначен заведующим сектором государственно-правового отдела.
С 2019 по 2021 годы - руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по Алматы.
С мая 2021 был первым заместителем главного военного прокурора.
В приказы министра обороны вносятся изменения
08.07.2022, 19:33 39086
В рамках подготовки законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью" Министерство обороны разработало проект приказа руководителя оборонного ведомства "О внесении изменений в некоторые приказы министра обороны РК", сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Изменения внесены в связи с введением понятия "лицо с инвалидностью" вместо "инвалид". Также в стандарты оказания государственных услуг включено понятие "подвиды".
С полным текстом проекта приказа можно ознакомиться на портале электронного правительства в разделе "Открытые НПА" до 21 июля текущего года по ссылке.
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