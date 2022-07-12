Токаев подписал поправки по вопросам усиления ответственности за отдельные уголовные правонарушения

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НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательство по вопросам усиления ответственности за отдельные уголовные правонарушения и оборота оружия, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президент РК подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования порядка прохождения правоохранительной службы, повышения правовой и социальной защищенности и ответственности сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов и военнослужащих, межведомственной координации, самостоятельности органов внутренних дел, усиления ответственности за отдельные уголовные правонарушения и оборота оружия", - сообщила пресс-служба Акорды

Текст закона публикуется в печати.

Напомним, 8 июня депутаты мажилиса одобрили во втором чтении законопроект.

Представляя проект закона, депутат Гульнара Бижанова отметила, что январские события показали необходимость принятия мер по реформированию правоохранительной системы с приоритетом на защиту прав и свобод граждан, в том числе самих сотрудников и их близких родственников. В этой связи депутатами совместно с правоохранительным блоком внесен ряд поправок по усилению правовой защищенности сотрудников силового блока, уровня ответственности их руководителей, социального обеспечения, стимулирования мотивации для них.

Так, поправками в Уголовный кодекс ужесточается ответственность за неповиновение представителю власти, применение насилия в отношении него, посягательство на жизнь сотрудника при массовых беспорядках, в условиях ЧП и в зоне проведения антитеррористической операции. Также повышается ответственность за угрозу и насилие при вышеназванных обстоятельствах.

Изменения также решают вопросы усиления самостоятельности силовых структур при принятии решений и повышения ответственности их руководителей.

Кроме того, вводится уголовная ответственность за новые категории нарушений.

К примеру, за нарушения по статье 370-1 "Бездействие по службе лица, занимающего ответственную государственную должность, или иного руководителя правоохранительного или специального государственного органа" следует наказание в виде ограничения свободы на срок до семи лет либо лишения свободы на тот же срок. Также за отказ или уклонение сотрудника правоохранительного или специального государственного органа от исполнения обязанностей предусматривается наказание в виде штрафа от 120 МРП либо лишения свободы на срок от трех до десяти лет", - пояснила Гульнара Бижанова.