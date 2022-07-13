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Закон об уголовной ответственности за рекламу финпирамид подписал Токаев

12.07.2022, 18:20 15671
Закон об уголовной ответственности за рекламу финпирамид подписал Токаев
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, которым вводится уголовная ответственность для лиц, рекламирующих финансовые пирамиды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид", - сообщает Акорда

 
Законопроектом вводится уголовная ответственность за рекламу финансовых (инвестиционных) пирамид, а также повышение верхнего порога санкций за создание и руководство финансовыми (инвестиционными) пирамидами. 
 
Также закон определяет подследственность по уголовным делам о рекламе финансовых (инвестиционных) пирамид за органами внутренних дел или службой экономических расследований, начавшими досудебное расследование. 

Кроме того, документом разграничиваются уголовные деяния от административных правонарушений, вводится запрет на рекламу деятельности, связанной с привлечением денег и иного имущества физических и юридических лиц в пользу лиц, не обладающих правом на осуществление такой деятельности. 
 

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Назначен новый председатель столичного суда

13.07.2022, 11:16 921
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - Акан Жумагулов назначен председателем суда города Нур-Султана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Акан Жумагулов, ранее возглавлявший судебную коллегию по уголовным делам Алматинского городского суда, назначен на должность председателя городского суда столицы указом президента от 11 июля 2022 года, сообщили в столичном суде.

Председатель коллегии Верховного суда Абдрашит Жукенов  представил  также председателей  районных судов и судей городского суда столицы, назначенных этим же указом.

Так, председателем Есильского районного суда назначен Алмас Салимов, председателем районного суда № 2 Есильского района  - Дауренбек Даумов. На должность судьи суда города Нур-Султана назначены Айбек Амиргалиев, Гульнар Даулешова, Анар Каримова.

Напомним, 3 июня указом президента РК от должности отстранен председатель суда Нур-Султана Тлектес Барпибаев в связи с уходом в отставку.
 

Алихан Смаилов выразил соболезнования семье Синдзо Абэ и народу Японии

12.07.2022, 19:57 12856
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - 12 июля премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил посольство Японии и выразил соболезнования народу этой страны в связи с трагической гибелью видного политического деятеля, бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В беседе с главой дипломатической миссии Джуну Ямаде Алихан Смаилов отметил, что Казахстан знает господина Абэ как патриота своей страны и политика, который внес значительный вклад в развитие казахстанско-японских отношений, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 

Синдзо Абэ сделал многое не только для развития Японии, но и для укрепления международного взаимодействия. В этот тяжелый момент от имени правительства Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования семье господина Абэ и всему японскому народу", - сказал глава правительства.

 
Во время посещения посольства премьер-министр РК также оставил запись в книге соболезнований.
 
8 июля президент Казахстана направил телеграмму соболезнования премьер-министру Японии.
 
На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ напали с оружием во время его выступления в городе Нара. По данным полиции, после ранения Абэ был в сознании, но затем в процессе транспортировки его состояние стало критическим - "с остановкой сердца и легких". 
 

МСХ принимает меры для обеспечения сахаром внутреннего рынка

12.07.2022, 19:26 13671
МСХ принимает меры для обеспечения сахаром внутреннего рынка
НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - Минсельхоз Казахстана принимает меры для обеспечения сахаром внутреннего рынка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Производство сахара в Казахстане, по оперативным данным заводов, в июне составило порядка 38 тысяч тонн, в том числе Таразским сахарным заводом - 18 тысяч тонн, Коксуским - 9 тысяч тонн, Меркенским - 11 тысяч тонн, сообщает пресс-служба МСХ.
 
В июне в рамках квоты на беспошлинный ввоз из третьих стран импортировано 23,5 тысячи тонн продукта. Запасы на начало июня, по данным акиматов, составляли 28,9 тысячи тонн. На начало июля переходящий запас сахара в РК составил 27,2 тысячи тонн. По данным заводов, в июле планируется производство 37 тысяч тонн продукта, а ожидаемый объем его импорта составит 39,7 тысячи тонн.
 
По состоянию на 11 июля 2022 года запасы сахара в республике составляют 26,8 тысячи тонн.
 
Для насыщения внутреннего рынка Минсельхозом РК распределена квота на беспошлинный ввоз сахара и тростникового сырца в объеме 250 тысячи тонн. Принимаются заявки на распределение оставшихся 100 тысяч тонн. Продлен срок действия квот до 31 октября; созданы четыре рабочие группы (с заводами, акиматами областей, КГД МФ РК, АО "НК "КТЖ"), в рамках которых осуществляется оперативное распределение объемов в регионы, отрабатывается еженедельный график производства и поставок. Параллельно ведется мониторинг обеспеченности регионов, контролируется своевременное таможенное оформление, отслеживается процесс перемещения продукции в целях предотвращения простоев на узловых станциях.
 
Также правительством одобрен план мероприятий по стабилизации ситуации на отечественном рынке сахара на пятилетний период. В рамках плана планируется увеличение площадей посева сахарной свеклы, проведение реконструкции и строительства оросительных сетей, модернизация сахарных заводов, защита внутреннего рынка, оказание мер государственной поддержки. Сейчас уже увеличен норматив субсидирования сдачи сахарной свеклы на переработку, рассматривается возможность обнуления НДС при импорте тростникового сырца и продления срока действия льготы по снижению НДС на 70% на производство свекловичного сахара и распространения данной льготы на тростниковый сахар.
 
7 июля Министерство сельского хозяйства РК установило квоту на ввоз в Республику Казахстан сахара.
 

Закон о развитии рынков страхования и ценных бумаг подписал Токаев

12.07.2022, 18:45 14541
Закон о развитии рынков страхования и ценных бумаг подписал Токаев
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности", передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на Акорду.
 
Закон предусматривает дальнейшее совершенствование законодательной базы, регулирующей рынок страхования и ценных бумаг, а также сферу банковской деятельности. 
 
Законом также предусмотрены внедрение новых продуктов, оптимизация отдельных требований и цифровизация услуг, а также дополнительные механизмы для дальнейшего повышения качества защиты прав потребителей и инвесторов.
 

В армии проходит апробация новых подходов в боевой подготовке

12.07.2022, 18:42 14971
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - В Вооруженных силах РК идет второй этап боевой подготовки - слаживание отделений. Ему предшествовала одиночная подготовка военнослужащих по специальности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В рамках реализации поручения президента по повышению боеготовности армии идет апробация иной последовательности подготовки воинских частей, рассчитанной на полугодичный цикл, сообщает пресс-служба МО РК.
 
Новый порядок позволит увеличить интенсивность подготовки войск, повысить уровень обученности личного состава подразделений, их командиров и органов управления. Параллельно формируются новые подходы, направленные на рациональное использование учебно-материальной базы, внедрение экономичных механизмов расхода боеприпасов и моторесурсов.
 
В ходе подготовки отделений (расчетов, экипажей) военнослужащие учатся решать боевые задачи в условиях динамично меняющейся обстановки современного общевойскового боя. Именно от умения личного состава действовать как одно целое, понимать друг друга без слов зависит успешное выполнение задач по предназначению.
 
В течение месяца в составе отделений военнослужащие отработают нормативы по огневой, тактической, специальной подготовке и другим предметам. Решение групповых тактических задач способствует приобретению навыков слаженных совместных действий в полевых условиях. По качеству их выполнения будет определен уровень подготовки личного состава и подразделения.
 
Слаживание отделений, расчетов и экипажей завершится боевыми стрельбами в составе подразделений. 
 

МИИР введет обязательную экспертизу качества ремонта улиц населенных пунктов

12.07.2022, 09:41 22456
МИИР введет обязательную экспертизу качества ремонта улиц населенных пунктов
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - Методику определения рейтинга акиматов по качеству дорог планируется утвердить до конца текущего года, сообщает пресс-служба Мининдустрии и инфраструктурного развития РК (МИИР), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
МИИР подготовило ряд системных мер, направленных на усиление контроля в отрасли, а также актуализацию профильных нормативных актов.
 

В частности, подготовлен законопроект по вопросам транспорта, который предусматривает введение обязательной экспертизы качества ремонта дорог в населенных пунктах через РГП "Национальный центр качества дорожных активов", который будет выдавать заключение на соответствие нормативам, а также солидарной ответственности технического надзора и проектных организаций за образование дефектов в гарантийный период", - сообщили в ведомстве.

 
Необходимо отметить, что на сегодняшний день после сдачи дорог в эксплуатацию технадзор и проектные организации не несут ответственности в случае некачественных проектных решений и выявления дефектов.
 
В данный момент проект закона находится на рассмотрении в мажилисе парламента РК.
 
Кроме того, министерство актуализирует и сами нормативы в автодорожной отрасли, которых насчитывается порядка 1200. Они регулируют организацию проведения работ, вопросы контроля качества, содержания и т.д. По данным документам проводится работа по их переработке с учетом международного опыта и технологий, а также применения современных материалов.
 
В качестве дополнительной стимулирующей меры МИИР РК разработана методика определения рейтинга акиматов областей по качеству дорог. Утвердить ее планируется до конца текущего года.
 
Напомним, на сегодняшний день протяженность автомобильных дорог общего пользования в Казахстане составляет 157 тысяч км. В том числе 25 тысяч км дорог республиканского значения, 71 тысяча км - местного значения и 61 тысяча км дорог улиц населенных пунктов.
 
В рамках действующего законодательства компетенция по дорогам республиканского значения закреплена за Министерством индустрии и инфраструктурного развития совместно с АО "НК "КазАвтоЖол", по дорогам местного значения и улицам населенных пунктов ответственными определены МИО.
 

В системе МВД прошли очередные кадровые назначения

11.07.2022, 19:47 34486
В системе МВД прошли очередные кадровые назначения
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - Руководство МВД изучило кандидатов на должности руководителей служб центрального аппарата и областного звена полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Каждый из представленных кандидатов рассматривался отдельно. Министром Маратом Ахметжановым и его заместителями обсуждены достижения в служебной деятельности, профессионализм и личные качества сотрудников, сообщает Polisia.kz
 
По приказу министра внутренних дел назначены:
 
  • на должность исполняющего обязанности начальника департамента по борьбе с организованной преступностью МВД - Канат Нурмагамбетов; 
  • на должность заместителя начальника департамента по борьбе с организованной преступностью МВД - Олег Цой; 
  • на должность заместителя начальника департамента внутреннего аудита МВД - Байболат Майтанов; 
  • на должность заместителя начальника ДП Шымкента - Ермахан Абдраманов; 
  • на должность начальника управления полиции Туркестана - Бауыржан Жанаев.
 

Ракетные двигатели, оцененные в 11,1 млн тенге, уничтожат через Минобороны РК

11.07.2022, 17:41 36756
Ракетные двигатели, оцененные в 11,1 млн тенге, уничтожат через Минобороны РК
Фото: e-auction
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - Ракетные двигатели сербского производства, оцененные в 11,1 млн тенге, будут ликвидированы специалистами Министерства обороны Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Управление государственных активов Алматы ранее выставило на продажу 10 ракетных двигателей G-0001 сербского производства компании EdeProd.o.o стоимостью 11,1 млн тенге, сообщает Sputnik Казахстан.
 
Лот появился на сайте электронных торгов госимущества. Двигатели относятся к взрывчатым веществам. Их выпустили в 2018 году, дальность полета составляет 40,2 километра. Торги должны были пройти 5 июля, но их отменили из-за того, что никто не подал заявку на участие.
 
В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что авиационная транспортная прокуратура Алматы подала иск с требованием признать 10 ракетных двигателей общим весом 783 кг, хранящихся на складе временного хранения АО "Международный аэропорт Алматы", бесхозными и обратить их в доход государства. 21 января этого года Турксибским районным судом иск был удовлетворен.
 
4 апреля департаментом юстиции Алматы было возбуждено исполнительное производство об обращении в доход ракетных двигателей. 14 апреля в адрес управления госактивов поступило уведомление департамента юстиции о принятии 10 ракетных двигателей G-0001 сербской компании EdeProd.o.o согласно исполнительному листу.
 

15 июня были объявлены торги по передаче и закреплению ракетных двигателей на балансе государственных юридических лиц. Частные лица к торгам не допускаются. 5 июля 2022 года торги не состоялись (на момент начала торгов отсутствуют принятые заявки участников веб-порталом реестра). Ракетные двигатели будут ликвидированы через Министерство обороны в соответствии с правилами передачи, реализации, ликвидации посредством уничтожения, утилизации, захоронения и переработки неиспользуемого имущества, а также предоставления в имущественный наем (аренду) неиспользуемых оборонных объектов", - сообщили в акимате Алматы.

 
17 мая была проведена независимая оценка стоимости ракетных двигателей. Их стоимость оценили в 11 млн 150 тысяч тенге.
 

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