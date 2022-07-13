Закон об уголовной ответственности за рекламу финпирамид подписал Токаев

НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - Минсельхоз Казахстана принимает меры для обеспечения сахаром внутреннего рынка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Производство сахара в Казахстане, по оперативным данным заводов, в июне составило порядка 38 тысяч тонн, в том числе Таразским сахарным заводом - 18 тысяч тонн, Коксуским - 9 тысяч тонн, Меркенским - 11 тысяч тонн, сообщает пресс-служба МСХ

В июне в рамках квоты на беспошлинный ввоз из третьих стран импортировано 23,5 тысячи тонн продукта. Запасы на начало июня, по данным акиматов, составляли 28,9 тысячи тонн. На начало июля переходящий запас сахара в РК составил 27,2 тысячи тонн. По данным заводов, в июле планируется производство 37 тысяч тонн продукта, а ожидаемый объем его импорта составит 39,7 тысячи тонн.

По состоянию на 11 июля 2022 года запасы сахара в республике составляют 26,8 тысячи тонн.

Для насыщения внутреннего рынка Минсельхозом РК распределена квота на беспошлинный ввоз сахара и тростникового сырца в объеме 250 тысячи тонн. Принимаются заявки на распределение оставшихся 100 тысяч тонн. Продлен срок действия квот до 31 октября; созданы четыре рабочие группы (с заводами, акиматами областей, КГД МФ РК, АО "НК "КТЖ"), в рамках которых осуществляется оперативное распределение объемов в регионы, отрабатывается еженедельный график производства и поставок. Параллельно ведется мониторинг обеспеченности регионов, контролируется своевременное таможенное оформление, отслеживается процесс перемещения продукции в целях предотвращения простоев на узловых станциях.

Также правительством одобрен план мероприятий по стабилизации ситуации на отечественном рынке сахара на пятилетний период. В рамках плана планируется увеличение площадей посева сахарной свеклы, проведение реконструкции и строительства оросительных сетей, модернизация сахарных заводов, защита внутреннего рынка, оказание мер государственной поддержки. Сейчас уже увеличен норматив субсидирования сдачи сахарной свеклы на переработку, рассматривается возможность обнуления НДС при импорте тростникового сырца и продления срока действия льготы по снижению НДС на 70% на производство свекловичного сахара и распространения данной льготы на тростниковый сахар.