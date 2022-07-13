Закон об уголовной ответственности за рекламу финпирамид подписал Токаев

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НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, которым вводится уголовная ответственность для лиц, рекламирующих финансовые пирамиды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид", - сообщает Акорда.
Законопроектом вводится уголовная ответственность за рекламу финансовых (инвестиционных) пирамид, а также повышение верхнего порога санкций за создание и руководство финансовыми (инвестиционными) пирамидами.
Также закон определяет подследственность по уголовным делам о рекламе финансовых (инвестиционных) пирамид за органами внутренних дел или службой экономических расследований, начавшими досудебное расследование.
Кроме того, документом разграничиваются уголовные деяния от административных правонарушений, вводится запрет на рекламу деятельности, связанной с привлечением денег и иного имущества физических и юридических лиц в пользу лиц, не обладающих правом на осуществление такой деятельности.