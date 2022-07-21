Зампреду Комитета лесного хозяйства сделано предупреждение о неполном служебном соответствии

НУР-СУЛТАН. 20 ИЮЛЯ - 20 июля в Агентстве по делам государственной службы состоялось очередное заседание комиссии по этике, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На повестке дня рассмотрено дисциплинарное дело в отношении заместителя председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК по вопросу оказания неправомерного предпочтения физическим и (или) юридическим лицам при подготовке и принятии решений, сообщает пресс-служба АДГС РК.

По итогам рассмотрения дисциплинарного дела комиссия по этике рекомендовала привлечь к дисциплинарной ответственности должностное лицо в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

Также заслушаны итоги деятельности дисциплинарной комиссии Министерства здравоохранения РК и уполномоченного по этике Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В завершение заседания членами комиссии выработаны рекомендации руководству министерств о необходимости усиления разъяснительной и профилактической работы среди государственных служащих, обеспечении законности при рассмотрении дисциплинарной ответственности и соблюдения прав государственных служащих.