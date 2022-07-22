Токаев: необходимо объединиться в противостоянии разжиганию межгосударственной и межэтнической розни

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ЧОЛПОН-АТА. 21 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость объединения в противостоянии попыткам размежевать народы Центральной Азии и внести раскол в отношения путем разжигания межгосударственной и межэтнической розни, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Следовало бы усилить взаимодействие для предупреждения негативных явлений в информационном пространстве, наносящих вред всему региону. Сутью этой работы должна стать нерушимость нашей дружбы", - сказал Токаев на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.
Глава государства подчеркнул, что до сих пор в СМИ ощущается острый информационный голод в части освещения жизни в странах региона.
Желательно переломить эту тенденцию, возможно, есть смысл создать общерегиональный телеканал или новостной интернет-сайт", - предложил президент.
Он отметил, что для детальной проработки этих моментов полезным будет на регулярной основе проводить совещания руководителей профильных ведомств и информагентств Центральной Азии. В целях позиционирования региона как единого культурного пространства стоит начать практику ежегодного избрания «культурной столицы Центральной Азии».
В ходе выступления Токаев также затронул вопрос расширения сотрудничества в сфере науки и образования.
Базой для этого служит подписанная в прошлом году Декларация о создании единого Центрально-Азиатского пространства высшего образования. В рамках этой инициативы Казахстан поддержал предложения партнеров по расширению межвузовских обменов и существенно увеличил квоты для обучения молодежи стран Центральной Азии. Мы также готовы создавать филиалы своих ведущих вузов и передовых школ в государствах региона. К примеру, недавно в Бишкеке состоялось открытие филиала Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Прорабатывается открытие образовательных центров на взаимной основе с Узбекистаном", - сообщил президент.
Немаловажным вектором совместной работы глава государства также считает популяризацию исторического и культурного наследия народов Центральной Азии.
Для этого предлагается наладить тесные связи между Академиями наук наших государств с целью совместной организации этногеографических и исторических исследований, а также издания научных трудов. На основе сотрудничества национальных архивных центров и библиотек предлагаю создать Объединенную онлайн-платформу для обмена архивными и исследовательскими данными, что будет способствовать углублению кооперации в сфере науки", - добавил Касым-Жомарт Токаев.