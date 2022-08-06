В Казахстане для борьбы с телефонными мошенниками будут блокировать подменные номера

НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин на совместном с министром внутренних дел РК Маратом Ахметжановым совещании обсудили вопросы противодействия интернет-мошенничеству, передает KAZAKHSTAN TODAY.
К сожалению, случаи попыток мошенничества посредством интернета и телефона растут. Если в 2016 году было зафиксировано 1000 случаев, то в 2021 году - уже 21 тысяча. Мы разработали и уже реализуем схему взаимодействия операторов связи против несанкционированного трафика. На сегодня один из эффективных методов борьбы с мошенниками - это блокировка подменных номеров. До конца сентября совместно с операторами связи эти подменные номера, с которых, как правило, звонят мошенники, будут заблокированы", - сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.
Кроме того, по его словам, МЦРИАП прорабатывает вопрос внедрения биометрической идентификации для регистрации мобильных номеров.
Таким образом мы хотим избежать случаев, когда телефонные номера регистрируются на других лиц", - уточнил министр.
Также мы предлагаем наладить тесную работу с банками в части информационной пропаганды против интернет-мошенничества, так как такие случаи зачастую связаны именно с банковскими операциями. Как вариант, можно ввести систему идентификации банковских сотрудников во время беседы посредством, например, SMS-сообщений", - пояснил глава МЦРИАП.
Отмечается, что во время встречи члены общественного совета внесли свои варианты решения этого вопроса. Например, предлагается создать платформу, где будет содержаться вся информация по борьбе с мошенниками и прочее.
Хочу отметить, что предлагаемые нами инициативы не искоренят проблему, это лишь небольшая часть решения ситуации. Поэтому, помимо технологической, нужно решать вопросы повышения финансовой и юридической грамотности населения через специальные совместные с рынком проекты. Так или иначе эти вопросы будут дорабатываться, есть много идей и предложений, которые нужно будет реализовать", - заключил министр.
Ранее в Агентстве по развитию финрынка предупредили о мошенниках.