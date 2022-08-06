В Казахстане для борьбы с телефонными мошенниками будут блокировать подменные номера

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НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - Денежная помощь в виде компенсации от государства, полученная предпринимателями, понесшими убытки в результате порчи имущества во время январских событий, освобождается от уплаты подоходного налога, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, законом Республики Казахстан от 11 июля 2022 года № 135-VII ЗРК внесены изменения и дополнения в Налоговый кодекс, которые регламентируют порядок налогообложения при возмещении имущественного вреда, причиненного в период действия чрезвычайного положения.

Новый подпункт 28) пункта 1 статьи 241 Налогового кодекса предусматривает исключение из совокупного годового дохода (корректировка СГД) суммы денег, полученных субъектом малого и среднего предпринимательства на возмещение имущественного вреда, причиненного в период действия чрезвычайного положения. Норма временная и действует с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года.

Также подпункт 17) пункта 1 статьи 341 Налогового кодекса дополнен новым абзацем, предусматривающим исключение из доходов, подлежащих обложению индивидуальным подоходным налогом, выплаты за счет средств бюджета в соответствии с законодательством Казахстана в виде возмещения имущественного вреда, причиненного в период действия чрезвычайного положения. Норма введена ретроспективно с 1 января 2022 года.

Таким образом, юридические лица и индивидуальные предприниматели - субъекты малого и среднего бизнеса вправе корректировать совокупный годовой доход в случае получения денег на возмещение имущественного вреда, причиненного в период чрезвычайного положения. Такую корректировку можно применять, если есть решение комиссии, созданной акиматом и субъект включен в реестр данной комиссии", - пояснили в комитете.

Сообщается, что в целях исчисления корпоративного подоходного налога корректировка совокупного годового дохода в соответствии с пунктом 1 статьи 241 Налогового кодекса подлежит отражению в декларации по корпоративному подоходному налогу (форма 100.00).

Выплаты физическим лицам признаются доходами физических лиц, но при этом не подлежат обложению индивидуальным подоходным налогом. Вместе с тем налоговый агент (работодатель) обязан отразить выплаченные суммы в декларации по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу (форма 200).

Кроме того, внесено дополнение в подпункт 2) пункта 2 статьи 404 Налогового кодекса в части неприменения корректировки суммы налога на добавленную стоимость (НДС), относимого в зачет (уменьшения зачета), в случае порчи, утрате товаров, также в период чрезвычайного положения. Дополнение вводится в действие с 1 января 2022 года.

Также предусматривается требование по наличию у субъекта малого и среднего предпринимательства подтверждающих документов о факте порчи, утраты товара, в результате чрезвычайной ситуации или в период чрезвычайного положения и отражению сведений по такой порче, утрате товаров в налоговом регистре.

Таким образом, в случае получения субъектом малого и среднего предпринимательства денег на возмещение имущественного вреда, причиненного в период действия чрезвычайного положения, по решению комиссии, созданной местным исполнительным органом, при включении такого субъекта в реестр, формируемый указанным местным исполнительным органом, получатель денег производит корректировку суммы НДС, ранее отнесенного в зачет по таким товарам", - проинформировали в комитете.

При этом сумма корректировки НДС, относимого в зачет, отражается в декларации по НДС за налоговый период, в котором наступил случай порчи, утраты товара.