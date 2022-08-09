В Алматинской и Жетысуской областях проходят учения Сил специальных операций Казахстана и Беларуси

НУР-СУЛТАН. 8 АВГУСТА - В Комитете технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан разработали проект концепции проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам технического регулирования", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно тексту документа, в Республике Казахстан такой перечень был утвержден постановлением правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2005 года, однако ввиду отсутствия прямой компетенции в законах в последующем был отменен.

Многие позиции остаются неурегулированными в связи с отсутствием национальных технических регламентов", - отметили разработчики.

Кроме того, в технические регламенты ЕАЭС включены изъятия в части нераспространения их на отдельные категории товаров, регулирование которых государства - члены ЕАЭС вправе осуществлять самостоятельно.

В этой связи предлагается установить единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в Республике Казахстан с наделением уполномоченного органа в области технического регулирования компетенцией по его утверждению", - сообщается в документе.

Также наделения компетенцией уполномоченного органа на право утверждения подобного перечня будут определены критерии к продукции, подлежащие обязательной национальной сертификации с учетом решения ТС № 620 и аналитических данных об особо значимых видах продукции, риск безопасности которых является высоким.

Внедрение единого перечня будет способствовать:

1) обеспечению безопасности населения;

2) усилению добросовестной конкуренции. Кроме того, создание подобного перечня позволит определять формы подтверждения соответствия (к примеру, декларирование по форме 3д, 4д) и документы по стандартизации, которым товары должны соответствовать (в настоящее время отсутствуют в национальных стандартах).

Таким образом, наделение уполномоченного органа соответствующей компетенцией позволит защитить рынок от опасной продукции, в отношении которой не вступили в силу технические регламенты ЕАЭС, и на национальном уровне принимать решения по защите граждан от опасной продукции.

Отмечается, что не менее важным вопросом является качественная всесторонняя подготовка аналитических материалов для формирования позиции казахстанской стороны по проектам технических регламентов ЕАЭС и связанных с ними документов (актов о переходных положениях по их введению, перечней стандартов, программ по разработке стандартов, перечней продукции для целей таможенного оформления и др.).

Разработка технических регламентов - это серьезная ответственность целого коллектива специалистов на основе научных исследований и данных об оценке рисков. Крайне важно, чтобы общественность и бизнес широко привлекались к обсуждению технических требований и норм проектов технических регламентов, чтобы все участники рынка обозначали свои позиции, принимали активное участие на дискуссионных площадках", - подчеркнули разработчики.