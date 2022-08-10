Должностных лиц привлекли к ответственности за плохие дороги в Алматы

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НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад премьер-министра Алихана Смаилова об итогах социально-экономического развития страны за январь-июль 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Алихана Смаилова, за отчетный период рост ВВП составил 3,2%. Производство товаров увеличилось на 3,3%, объем услуг вырос на 2,4%. Наибольший рост показали такие отрасли, как строительство, торговля, обрабатывающая промышленность, транспорт и связь, сообщает Акорда.

Премьер-министр проинформировал президента о мерах по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары. Правительство продолжает исполнение плана по обеспечению продовольственной безопасности на 2022-2024 годы.

Он также доложил о работе по снижению уровня инфляции, демонополизации экономики, развитию транзитно-транспортного потенциала и реализации пула инвестиционных проектов на 22,2 трлн тенге.

Кроме того, премьер-министр представил главе государства прогноз социально-экономического развития Казахстана на 2023-2025 годы.

Президент отметил необходимость продолжения структурных преобразований и демонополизации экономики, усиления поддержки предпринимательства, а также важность обеспечения повышения доходов населения.