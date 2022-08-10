Должностных лиц привлекли к ответственности за плохие дороги в Алматы

АЛМАТЫ. 9 АВГУСТА - В Алматы 5 должностных лиц привлечены к ответственности за неудовлетворительное состояние дорог, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает Polisia.kz, заместитель начальника управления административной полиции ДП города Алматы Даулет Сейткулов проинформировал об итогах профилактического месячника "Безопасная дорога".
По его словам, выдано 55 предписаний на устранение недостатков в содержании дорог, а также дорожных сооружений. За неудовлетворительное состояние дорог 5 должностных лиц привлечены к административной ответственности по статьям 630, 631 и 632 КоАП.
Вместе с тем сообщается, что на аварийно опасных участках установлено 233 дорожных знака.