Новые правила идентификации газовых баллонов введены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - В Казахстане приказом министра энергетики утверждены новые правила идентификации бытовых баллонов и функционирования систем учета бытовых баллонов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Учет бытовых баллонов должны вести владельцы газонаполнительных пунктов в специальной системе. К обороту и регистрации допускаются бытовые баллоны, соответствующие требованиям по безопасности объектов систем газоснабжения.
Баллоны будут идентифицироваться с помощью уникального кода, который им будет присвоен в системе, либо будут отмечены товарным знаком владельца газонаполнительного пункта.
При отсутствии собственных систем учета бытовых баллонов владельцы газонаполнительных пунктов используют информационную систему уполномоченного органа по идентификации и учету бытовых баллонов", - говорится в правилах.
Доступ в систему осуществляется через личный кабинет после регистрации.
При первичной регистрации бытового баллона вносятся следующие данные:
- уникальный заводской номер бытового баллона;
- емкость бытового баллона;
- дата производства бытового баллона;
- дата последнего ремонта или поверки бытового баллона;
- ФИО лица, ответственного за ремонт или поверку бытового баллона.
При реализации бытового баллона в систему вносятся следующие сведения:
- дата заполнения бытового баллона;
- дата реализации бытового баллона;
- ИИН и место жительства лица, приобретающего бытовой баллон.
Система учитывает как количество бытовых баллонов, реализованных владельцем газонаполнительного пункта, так и объемы реализованного сжиженного нефтяного газа.
Приказ вводится в действие с 11 октября 2022 года.