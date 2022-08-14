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Новые правила идентификации газовых баллонов введены в Казахстане

12.08.2022, 14:38 22291
Новые правила идентификации газовых баллонов введены в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - В Казахстане приказом министра энергетики утверждены новые правила идентификации бытовых баллонов и функционирования систем учета бытовых баллонов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Учет бытовых баллонов должны вести владельцы газонаполнительных пунктов в специальной системе. К обороту и регистрации допускаются бытовые баллоны, соответствующие требованиям по безопасности объектов систем газоснабжения.
 
Баллоны будут идентифицироваться с помощью уникального кода, который им будет присвоен в системе, либо будут отмечены товарным знаком владельца газонаполнительного пункта.
 

При отсутствии собственных систем учета бытовых баллонов владельцы газонаполнительных пунктов используют информационную систему уполномоченного органа по идентификации и учету бытовых баллонов", - говорится в правилах.

 
Доступ в систему осуществляется через личный кабинет после регистрации. 
 
При первичной регистрации бытового баллона вносятся следующие данные:
 
  • уникальный заводской номер бытового баллона;
  • емкость бытового баллона;
  • дата производства бытового баллона;
  • дата последнего ремонта или поверки бытового баллона;
  • ФИО лица, ответственного за ремонт или поверку бытового баллона.
 
При реализации бытового баллона в систему вносятся следующие сведения:
 
  • дата заполнения бытового баллона;
  • дата реализации бытового баллона;
  • ИИН и место жительства лица, приобретающего бытовой баллон.
 
Система учитывает как количество бытовых баллонов, реализованных владельцем газонаполнительного пункта, так и объемы реализованного сжиженного нефтяного газа. 
 
Приказ вводится в действие с 11 октября 2022 года.
 

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В Нур-Султане стартовали VIII Армейские международные игры

13.08.2022, 16:28 4411
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 13 АВГУСТА - В торжественной церемонии открытия АрМИ-2022, состоявшейся в Национальном университете обороны, приняли участие представители вооруженных сил Азербайджана, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Мали, России, Таджикистана и Узбекистана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В торжественной обстановке об открытии VIII Армейских международных игр на территории Казахстана объявил министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
 
Обращаясь к участникам международных игр, руководитель оборонного ведомства Казахстана отметил важную роль состязаний в совершенствовании боевой подготовки и мастерства военнослужащих. 
 

Военные игры стали новым символом сотрудничества, залогом мира и солидарности, поистине превратились в новую и совершенную форму взаимодействия армий различных государств, повышения уровня боеспособности, профессионализма вооруженных сил стран-участниц", - подчеркнул генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

 
В этом году на территории нашей страны проводятся три конкурса: "Мастера артиллерийского огня", "Меридиан" и "Тактический стрелок". Последние два Казахстан принимает впервые.
 
Всего в трех конкурсах примут участие 26 команд стран-участниц. Соревнования минометных расчетов развернутся на учебном полигоне в Гвардейском гарнизоне Жамбылской области. В Щучинске Акмолинской области на полигоне "Амандык" пройдет конкурс военных топографов. На базе учебного центра "Спасск" Карагандинской области состоятся состязания армейских стрелков.

 

Дело LRT направляется в суд

13.08.2022, 10:14 8441
Дело LRT направляется в суд
Фото: Wikimedia.ru
НУР-СУЛТАН. 13 АВГУСТА - Прокуратура Нур-Султана по результатам изучения уголовного дела в отношении экс-заместителя акима столицы Каната Султанбекова, председателя правления ТОО "Астана LRT" Талгата Ардана и их сообщников приняла решение об утверждении обвинительных актов по ним, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В настоящее время в порядке статьи 304 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) обвинительные акты вручены под расписку всем участникам уголовного процесса, в том числе защитникам обвиняемых Султанбекова и Ардана, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. 
 

Султанбеков и Ардан скрываются за рубежом и уклоняются от явки, в связи с чем прокуратура, руководствуясь частью 2 статьи 304 УПК, публикует настоящее сообщение о направлении уголовного дела в отношении них в суд", - добавили в ведомстве. 

 
Ранее прокуратура в соответствии с требованиями УПК посредством размещения публикаций в казахстанских и зарубежных СМИ уведомила Султанбекова и Ардана о необходимости явки на допрос и для объявления постановления о квалификации их деяний. Однако в назначенное время Султанбеков и Ардан не явились и не уведомили о причинах, препятствующих явке.
 
Отмечается, что действующее законодательство предусматривает разбирательство дела в суде в отсутствие подсудимого, когда подсудимый находится вне пределов РК и уклоняется от явки в суд (статья 335 УПК).
 

В Минобороны сообщили результаты расследования по заявлению военнослужащей

12.08.2022, 19:10 17711
В Минобороны сообщили результаты расследования по заявлению военнослужащей
Фото: пресс-сллужба МО РК
НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - Спецкомиссия, созданная по поручению министра обороны, завершила дополнительное расследование по факту опубликования поста в социальной сети о незаконном увольнении из рядов Вооруженных сил военнослужащей по контракту Ельчибаевой А.Б. и домогательствах к ней со стороны командира батальона, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Комиссия Министерства обороны повторно тщательно изучила высказанные Ельчибаевой А.Б. утверждения и доводы. По результатам детального расследования комиссия констатировала, что "факты", изложенные в заявлении, не нашли документального подтверждения и не соответствуют действительности, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
 

Ранее, 6 мая 2022 года, отделом военной полиции Конаевского гарнизона по письменному обращению бывшей военнослужащей была проведена проверка. Весь личный состав батальона фактов неправомерных действий со стороны должностных лиц в/ч 54179 в отношении Ельчибаевой А.Б. не подтверждает. По результатам работы новой комиссии и рассмотрения материалов, собранных отделом военной полиции Конаевского гарнизона, а также анализа объяснительных военнослужащих войсковой части 54179, обвинения, предъявляемые гражданкой Ельчибаевой А.Б., также не нашли своего подтверждения", - сообщает пресс-служба военного ведомства.

 
В МО РК также отметили, что в ходе несения службы бывшая военнослужащая неоднократно получала замечания от командования батальона, привлекалась к дисциплинарной ответственности за незаконный пронос смартфона на территорию войсковой части.
 
3 мая 2022 года решением аттестационной комиссии Ельчибаева А.Б. была уволена из рядов Вооруженных сил РК по отрицательным мотивам за нарушение дисциплины и слабое освоение программы боевой подготовки.
 

Сообщаем также, что согласно действующему законодательству РК в случае несогласия Ельчибаевой А.Б. с заключением аттестационной комиссии она имеет право обратиться в судебные органы", - добавили в Минобороны.

 

Сагимбаев доложил Токаеву о системной трансформации органов национальной безопасности

12.08.2022, 18:50 18181
Сагимбаев доложил Токаеву о системной трансформации органов национальной безопасности
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - Председатель КНБ Ермек Сагимбаев доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о проводимой системной трансформации органов национальной безопасности и основных результатах их работы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По поручению президента оптимизирована структура КНБ, конкретизированы функции и задачи подразделений в новых условиях. Внедрены новые подходы в систему обеспечения боевой и мобилизационной готовности, а также антикризисного управления, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Как доложил Ермек Сагимбаев, серьезной перестройке подвергнута работа Антитеррористического центра РК. Усилена его координирующая роль в сфере противодействия террористическим угрозам. С начала года АТЦ с привлечением сил и средств государственных органов проведено более 400 учений.
 
Касым-Жомарту Токаеву доложили, что превентивными мерами предотвращено нанесение экономического ущерба государству на сумму 900 млрд тенге, возвращено в бюджет более 37 млрд. На основании материалов КНБ возбуждено 791 уголовное дело, из которых 49 - по фактам системной коррупции.
 
Усилена организация охраны государственной границы, активно внедряются новые технологии. Создан пограничный спецназ. В текущем году пресечено 203 попытки провоза в страну оружия и боеприпасов, задержано более 9 тысяч нарушителей режима границы. Предотвращено незаконное перемещение валюты на сумму свыше 3,5 млрд тенге, товаров - на 10 млрд тенге.
 
Совершенствуется система обеспечения информационной безопасности страны. С начала года техническими службами КНБ зафиксировано и отражено 295 млн кибератак и 2 тысячи DDoS-атак на объекты критической инфраструктуры.
 
Совместно с правоохранительными органами продолжаются мероприятия по розыску оружия, пресечению деятельности общественно опасных организованных преступных группировок и каналов контрабанды наркотиков.
 
Изъято более 900 кг наркотиков и 11 тонн прекурсоров, ликвидировано 16 нарколабораторий, 24 международных и 45 региональных наркоканалов. Из незаконного оборота изъято 773 единицы оружия и свыше 20 тысяч боеприпасов.
 
По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности с учетом актуальных вызовов и рисков.
 

Казахстан впервые выступил организатором конкурса АрМИ "Меридиан"

12.08.2022, 16:34 20236
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - Казахстан впервые выступил организатором конкурса Армейских международных игр АрМИ "Меридиан", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В рамках игр в Щучинске пройдут состязания топогеодезических расчетов, сообщает Минобороны РК.  
 
По результатам жеребьевки команды выступят в следующем порядке: Вьетнам, Узбекистан, Китай, Беларусь, Россия, Армения и Казахстан. Венесуэла заявлена в этом конкурсе в качестве наблюдателя.
 
Также состоялось заседание мандатной комиссии. Представлены страны - участники конкурса, проведен инструктаж по правилам безопасности. 
 

Соревнование военных топографов впервые состоится на территории нашей страны. Наличие низкогорного, мелкосопочного и равнинного рельефов создает отличные условия для их организации. У нас все готово к состязаниям. Прошла жеребьевка, после официального открытия Армейских международных игр будет дан старт состязаниям топогеодезических расчетов", - пояснил начальник департамента геоинформационного обеспечения Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана полковник Серик Жолдыбаев.

 
Конкурс состоит из трех этапов: "Огневой рубеж", "Азимут" и "Топографический квадратлон". Победитель состязания в стрельбе из стрелкового оружия определится по сумме набранных баллов. Уровень подготовки топографов на втором этапе оценивается по скорости выполнения специальных заданий и фиксации прохождения всех контрольных точек по заданному маршруту.
 
Завершит состязания топографический квадратлон. Военнослужащим предстоит выполнить ряд специальных заданий: проложить висячий полигонометрический ход, преодолеть различные препятствия и с помощью специальных средств определить географические координаты объектов.
 

Образованы и переименованы некоторые суды в РК

12.08.2022, 11:20 25596
Образованы и переименованы некоторые суды в РК
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ "Об образовании и переименовании некоторых судов Республики Казахстан и кадровых вопросах судов Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно указу, образованы: 
 
  • суды областей Абай, Жетісу, Улытау; 
  • специализированные межрайонные суды по уголовным делам областей Абай, Жетісу, Улытау; 
  • специализированные межрайонные экономические суды областей Абай, Жетісу, Улытау; 
  • специализированные следственные суды города Семея области Абай, города Конаев Алматинской области и города Жезказгана области Улытау; 
  • специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Конаев Алматинской области; 
  • специализированный суд по административным правонарушениям города Жезказгана области Улытау. 
 
Также переименованы ряд судов в Алматинской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях. 
 
По Алматинской области
 
  • Капшагайский городской суд Алматинской области в суд города Конаев Алматинской области; 
  • специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних № 2 Алматинской области в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Алматинской области; 
  • специализированный межрайонный административный суд № 2 Алматинской области в специализированный межрайонный административный суд Алматинской области; 
  • специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних № 1 Алматинской области в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних области Жетісу; 
  • районные и приравненные к ним суды Алматинской области, отнесенные к территориальной подсудности вновь образованной области Жетісу, в районные и приравненные к ним суды области Жетісу; 
 
По Карагандинской области: 
 
  • специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних № 2 Карагандинской области в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних области Улытау; 
  • специализированный межрайонный административный суд № 2 Карагандинской области в специализированный межрайонный административный суд области Улытау; 
  • районные и приравненные к ним суды Карагандинской области, отнесенные к территориальной подсудности вновь образованной области Улытау, в районные и приравненные к ним суды области Улытау; 
 
По Восточно-Казахстанской области: 
 
  • специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних № 2 Восточно-Казахстанской области в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних области Абай; 
  • специализированный межрайонный административный суд № 2 Восточно-Казахстанской области в специализированный межрайонный административный суд области Абай; 
  • Тарбагатайский районный суд Восточно-Казахстанской области в суд района Аксуат области Абай; 
  • районные и приравненные к ним суды Восточно-Казахстанской области, отнесенные к территориальной подсудности вновь образованной области Абай, в районные и приравненные к ним суды области Абай; 
  • специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних № 1 Восточно-Казахстанской области в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Восточно-Казахстанской области; 
  • районный суд № 2 Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области в суд района Самар Восточно-Казахстанской области; 
  • районный суд № 2 Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области в Тарбагатайский районный суд Восточно-Казахстанской области. 
 

В Казахстане с начала года возвращено государству более 1,1 млн га земель

12.08.2022, 11:02 26161
В Казахстане с начала года возвращено государству более 1,1 млн га земель
НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - Под председательством первого заместителя премьер-министра Романа Скляра проведено очередное заседание комиссии по изъятию неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства земель, сообщила пресс-служба Минсельхоза РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
О результатах проводимой работы по выявлению и возврату сельхозугодий отчитался министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев. По его словам, с начала года и по состоянию на 10 августа комиссией возвращено государству 1 млн 119 тысяч га земель, это в 2,7 раза больше по сравнению с прошлым годом, когда цифра составляла порядка 400 тысяч га.
 

В настоящее время проводятся 724 внеплановые проверки в отношении землепользователей на площади 2 млн 94 тысячи га, на стадии регистрации в органах прокуратуры находятся 48 заявлений по проверке 698,4 тысячи га земель", - сообщил министр. 

 
Кроме того, с начала года территориальными подразделениями Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК установлено 74 факта предоставления акиматами участков с нарушением требований законодательства. 
 

При этом наблюдается острая нехватка пастбищ для выпаса скота в размере 16 млн га. Данная ситуация приводит к сокращению поголовья и росту социального недовольства на селе", - добавил Ербол Карашукеев.

 
В целом комиссией планируется проведение проверок в отношении 2584 субъектов на площади 7,45 млн га, в том числе пашня - 585,2 тысячи га, пастбища - 6,86 млн га.
 
Министр сельского хозяйства призвал акиматы на местах активно включаться в работу по выявлению неиспользуемых сельхозугодий, также контролировать достоверность и актуальность представляемых в МСХ данных по земельным участкам.
 
Напомним, 9 августа 2022 года президентом Казахстана подписан указ, предусматривающий отмену моратория на проведение проверок за соблюдением земельного законодательства.
 
До конца текущего года планируется обеспечить возврат в пользу государства до 5 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства сельхозземель.
 

Назначен председатель Комитета государственных доходов

12.08.2022, 10:41 25191
Назначен председатель Комитета государственных доходов
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - Приказом министра финансов РК Данияр Жаналинов назначен председателем Комитета государственных доходов Министерства финансов РК с освобождением от должности вице-министра финансов РК, сообщила пресс-служба правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Данияр Жаналинов родился в 1975 году в Алматинской области. Окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций.
 
Трудовую деятельность начал в 2000 году в должности налогового инспектора сектора налогового аудита юридических лиц, отдела аудита Налогового комитета по Талдыкоргану.
 
С 2002 по 2008 годы занимал различные должности в Налоговом комитете по Алматинской области.
 
С 2008 по 2010 годы - заместитель начальника Налогового департамента по Алматинской области.
 
С 2010 по 2014 годы работал на руководящих должностях в структуре Налогового комитета Министерства финансов РК.
 
С 2014 по 2018 годы - руководитель департамента госдоходов по Северо-Казахстанской области Комитета госдоходов Министерства финансов РК.
 
С 2018 по 2021 годы - руководитель департамента госдоходов по Мангистауской области Комитета госдоходов Министерства финансов РК.
 
С августа 2021 года и по настоящее время занимал должность вице-министра финансов РК.
 

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