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Казахстанские военнослужащие стали победителями в трех конкурсах АрМИ-2022

20.08.2022, 15:50 29581
Казахстанские военнослужащие стали победителями в трех конкурсах АрМИ-2022
Фото: Минобороны РК
НУР-СУЛТАН. 20 АВГУСТА - На международных соревнованиях среди военнослужащих завершились конкурсы "Мастера артиллерийского огня", "Тактический стрелок" и "Меридиан", в которых казахстанские воины заняли итоговые первые места, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На полигоне Гвардейский в Жамбылской области в состязании минометных расчетов казахстанские артиллеристы были лучшими на третьем этапе в эстафете. Команда Казахстана уверенно заняла первое место в конкурсе "Мастера артиллерийского огня", опередив военнослужащих из России и Азербайджана, которые заняли соответственно второе и третье места", - сообщает Минобороны.  

 
Казахстанская команда также одержала победу на полигоне "Амандык" в Акмолинской области по итогам конкурса военных топографов "Меридиан". На заключительном этапе "Топографический квадратлон" участники прошли "лабиринт", преодолели полосу препятствий, из разрозненных топографических карт определили координаты объектов.
 
Топогеодезический расчет в составе старшего лейтенанта Ерната Султангазы, старшего лейтенанта Нурбека Рыскожаева и капитана Нурболата Жумабекова показал лучший результат по прохождению маршрута, что обеспечило Казахстану общую победу в конкурсе. Второе место у военнослужащих Китая, третье - у Беларуси.
 

В конкурсе "Меридиан" проверяются умения специалистов выполнять сложные геодезические расчеты, мастерство и слаженность топогеодезических подразделений. Не менее важны такие качества, как интуиция и логическое мышление. В этом году команды продемонстрировали высокий уровень подготовки", - подчеркнул главный судья конкурса полковник Шаяхмет Аширов.

 
В Карагандинской области в учебном центре "Спасск" участники конкурса "Тактический стрелок" на заключительном этапе выполняли огневые задачи в составе группы при совершении налета. Военнослужащие перемещались по пересеченной местности, вели стрельбу по целям в здании и в ущелье.
 

Дополнительную трудность для участников представляли экстремальные физические нагрузки и скоростные передвижения. Конкурсантам необходимо было сохранить силы и самообладание для меткой стрельбы и при этом не забывать о тактически выверенных действиях команды. Ведь ошибка одного члена команды отражается на результате всей группы", - отметил особенности этого этапа судья конкурса Галым Садыков. 

 
Победу на завершающем этапе и по итогам всего конкурса "Тактический стрелок" одержали воины Казахстана. Второе место в конкурсе заняла команда Китая, третье поделили военнослужащие России и Узбекистана.
 

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Казахстанские танкисты вышли в полуфинал АрМИ-2022

20.08.2022, 19:46 25516
Казахстанские танкисты вышли в полуфинал АрМИ-2022
Фото: Минобороны РК
НУР-СУЛТАН. 20 АВГУСТА - Казахстанские танкисты по результатам заезда третьих экипажей индивидуальной гонки конкурса "Танковый биатлон" вышли в полуфинал Армейских международных игр, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Экипаж команды Казахстана в составе капитана Ермахана Кудайбергена, сержанта 3-го класса Рустама Молдашова и сержанта Беимбета Бодесова уверенно прошел трассу с препятствиями и безупречно поразил все мишени, опередив более чем на 1 минуту своих основных соперников по заезду из Узбекистана. Остальные участники полуфинальной эстафеты будут определены 21 августа после заезда третьих экипажей команд Беларуси, Китая, Кыргызстана и России", - сообщает Минобороны

 
На морском полигоне в Азербайджанской Республике военные моряки выполнили упражнение по постановке корабля на якорь и бочку. По итогам четырех упражнений военные моряки Казахстана находятся на третьем месте - у них 164 балла. На первом месте - команда России (173 балла) на втором - Азербайджана (167 баллов). 
 

В конкурсе "Эльбрусское кольцо" в Кабардино-Балкарии упорная борьба за лидерство развернулась между командами Казахстана, Китая, России и Узбекистана. По итогам выполнения восьмой задачи, в ходе которой участники преодолевали навесную переправу, казахстанские альпинисты заняли второе место, уступив лишь россиянам. На третьем месте команда Китая", - сообщает министерство. 

 
Таким образом, команды Казахстана находятся в числе лидеров в конкурсах Армейских международных игр "Танковый биатлон", "Кубок моря", "Воин мира" и "Эльбрусское кольцо", сообщает Минобороны.
 
В ближайшее время пройдут решающие состязания в конкурсе "Воин мира", где казахстанцы имеют все шансы на успех, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что казахстанские военнослужащие стали победителями в трех конкурсах АрМИ-2022. 
 

Завершились совместные казахстанско-белорусские учения "Орбулак-2022"

20.08.2022, 16:09 28766
Завершились совместные казахстанско-белорусские учения "Орбулак-2022"
Фото: Минобороны РК
АЛМАТЫ. 20 АВГУСТА - В горах Заилийского Алатау завершились совместные тактико-специальные учения военнослужащие сил специальных операций Казахстана и Беларуси, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе учений военнослужащие покорили пик Нурсултан, сообщает Минобороны
 
В течение двух недель военнослужащие двух стран на учебном полигоне "Коктал" и в центре горной подготовки Вооруженных сил Республики Казахстан отрабатывали совместные действия по поиску и уничтожению условных незаконных вооруженных формирований.
 

В ходе учений под руководством опытных казахстанских инструкторов личный состав подразделений Сил специальных операций Беларуси осваивал технику преодоления горных препятствий, выполнение тактических приемов и ведение боевых действий в сложных условиях горной местности", - отметил руководитель учения полковник Айдар Слямгалиев.

 
На учебном полигоне "Коктал" в Жетысуской области отрабатывалось совместное планирование специальной операции и ведения разведывательных действий. С военнослужащими проведены практические занятия по организации налета, засады, наведения огня артиллерии и армейской авиации. 
 

Проведенные международные тактико-специальные учения были нацелены на совершенствование горной подготовки и повышение боевой выучки личного состава подразделений специального назначения", - отметили в Минобороны. 

 
Завершились учения восхождением на пик Нурсултан, входящий в пятерку самых высоких вершин страны. Наиболее отличившимся военнослужащим обеих стран вручены нагрудные знаки "Альпинист Казахстана".

Ранее сообщалось, что казахстанские военнослужащие стали победителями в трех конкурсах АрМИ-2022. 
 

Военнослужащие РК уверенно удерживают лидерство в конкурсе "Тактический стрелок"

19.08.2022, 17:51 44071
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - На трех полигонах Казахстана, в территориальных водах Азербайджана, в армянском Дилижане, в Кабардино-Балкарии и Подмосковье казахстанские воины продолжают участие в Армейских международных играх, где показывают высокие результаты, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В Карагандинской области очередную победу команда Казахстана одержала на этапе конкурса "Тактический стрелок". В составе боевой двойки военнослужащие выполняли тактические и огневые задачи при попадании в засаду. Участники, перемещаясь между укрытиями, вели огонь по целям. Результативные действия казахстанских воинов обеспечили им безусловную победу в предпоследнем этапе конкурса. На втором месте - военнослужащие России, на третьем - Китая, сообщает пресс-служба МО РК.
 
На морском полигоне в районе военно-морской базы Пута Азербайджанской Республики продолжается конкурс экипажей надводных кораблей "Кубок моря". Военные моряки выполнили артиллерийскую стрельбу по воздушной цели. С этой задачей успешно справились все участники состязания, заработав по 45 баллов. По итогам трех упражнений казахстанские моряки находятся на втором месте - у них 132 балла. Первое место делят экипажи кораблей Азербайджана и России, в копилке которых по 135 баллов.
 
В конкурсе "Эльбрусское кольцо" на базе учебного центра горной подготовки и выживания "Терскол" в Кабардино-Балкарии военнослужащие преодолели горную полосу препятствий и выполнили стрельбу в составе группы. После выполнения шести специальных задач конкурса команда Казахстана занимает четвертое место, незначительно уступая конкурентам. Первое место у альпинистов России, второе - Узбекистана, третье - Китая. Теперь воинам предстоят самые сложные состязания в горах, где и будут определены победитель и призеры конкурса.
 
В армянском Дилижане на конкурсе "Воин мира" завершился интеллектуальный этап "Эрудит". В соревновании на знание военной истории, географии, международного гуманитарного права, мирового искусства и литературы казахстанские воины заняли третье место, уступив в упорной борьбе военнослужащим России и Беларуси. Впереди решающие состязания, в ходе которых казахстанская команда имеет все шансы на победу.
 

Токаев прибыл в Сочи с рабочим визитом

19.08.2022, 17:13 44931
НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Сочи (Российская Федерация), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В рамках визита глава государства проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал "Борт№1". 
 
В ходе переговоров планируется обсудить актуальные вопросы казахстанско-российского стратегического партнерства, в том числе дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества.
 
24 августа Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева посетит с официальным визитом Баку. 
 
 

Партия AMANAT вернула в госсобственность 60 тысяч гектаров пастбищ в Акмолинской области

18.08.2022, 18:46 60966
Фото: Amanat
НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - Комиссия "Жер аманаты" при партии AMANAT посетила Акмолинскую область. По итогам выезда в регион в государственную собственность возвращено 60 тысяч гектаров пастбищных земель, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Земельные угодья теперь будут использоваться сельчанами для выпаса скота и сенокоса, сообщили в пресс-службе партии.
 
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев дал конкретное поручение вернуть неиспользуемые пастбищные угодья в госсобственность.
 
Секретарь партии AMANAT Даулет Карибек отметил, что также заключены меморандумы с сельхозтоваропроизводителями о совместном использовании земель с жителями сел на площади 333 тысячи гектаров. 
 

В Акмолинской области проблема нехватки пастбищных земель для личных дворовых хозяйств очень актуальна. Поэтому комиссия проводит здесь активную работу. Мы продолжим мониторить ход исполнения всех решений, к которым совместно пришли с государственными органами и крупными собственниками", - сказал член комиссии, общественный деятель Галым Байтук. 

 
По словам известного телеведущего Максата Толыкбая, вот уже 3 месяца члены комиссии выезжают в регионы.
 

Помимо представителей государственных органов и партийцев в ее состав входят известные активисты, юристы, общественные деятели. Проблемы с пастбищами копились в течение долгого времени, и за один день их не решить. Поэтому мы задействуем все партийные механизмы и сообща решаем вопросы в каждой области", - добавил Максата Толыкбай.

 
Житель села Сочинское Атбасарского района Асылхан Тастемиров отмечает, что на сегодня 6 тысяч гектаров пастбищ, закрепленных за населенным пунктом, оскудели. 
 

У нас здесь порядка 200 дворов, и практически все занимаются животноводством. Люди живут за счет разведения крупнорогатого скота и лошадей. Вопрос с пастбищами стоит остро, надеемся, что комиссия поможет его решить", - сказал Асылхан Тастемиров.

 
В этот же день члены комиссии "Жер аманаты" провели прием граждан по земельным вопросам в Сандыктауском районе. Все вопросы взяты на партийный контроль.
 
Стоит отметить, что за последние несколько месяцев члены комиссии побывали в Жетысуской, Карагандинской, Костанайской, Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской и Северно-Казахстанской областях. В целом, при содействии комиссии "Жер аманаты" уже возвращено в госсобственность более 350 тысяч гектаров земли.
 
Для более оперативного решения земельных вопросов казахстанцы могут сообщать обо всех фактах нарушений по телефону горячей линии партии AMANAT 8 800 080 44 41. Заявки также принимаются через WhatsApp по номеру +7 700 800 44 41.
 

В правительстве обсудили вопросы модернизации пограничных пунктов пропуска

18.08.2022, 18:46 60351
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам модернизации таможенной инфраструктуры Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Председатель КГД МФ РК Данияр Жаналинов сообщил, что в настоящее время проводится модернизация и техническое дооснащение девяти автомобильных, одного железнодорожного пункта пропуска на внешней границе ЕАЭС и главного диспетчерского управления КГД МФ в Нур-Султане, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Реконструкцию планируется произвести в два этапа: в 2022-2023 годах - "Достык авто", "Достык ж/д", "Майкапчагай", "Бахты", "Кольжат", "Тажен", "Капланбек", "Темир Баба"; в 2023-2024 годах - "Атамекен", "Казыгурт" и ГДУ.
 
В результате до 8 раз будет увеличена пропускная способность пунктов, с 2 часов до 25 минут сокращено время их прохождения. Кроме того, планируется реализовать меры по автоматизации бизнес-процессов, централизации таможенного контроля и минимизации коррупционных рисков.
 
На сегодняшний день все проектно-сметные документы разработаны. На начальном этапе строительства по всем объектам планируется утвердить графики проведения работ, чтобы контролировать их качественное и своевременное выполнение.
 
По итогам совещания Алихан Смаилов поручил Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности проработать вопрос увеличения пропускной способности каналов связи в модернизируемых пунктах.
 

Благодаря увеличению товарооборота через эти пункты у нас появятся дополнительные поступления в бюджет. При этом хочу обратить внимание на необходимость ускорения реализации данного проекта", - сказал премьер-министр.

 

На Каспии проходит командно-штабное учение ВМС

18.08.2022, 18:08 61686
На Каспии проходит командно-штабное учение ВМС
Фото: Минобороны РК
АКТАУ. 18 АВГУСТА - На Каспии проходит трехдневное командно-штабное учение Военно-морских сил во взаимодействии с Военно-воздушными силами и оперативной группой Пограничной службы КНБ Мангистауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Маневры на побережье, в море и в воздухе нацелены на подготовку Военно-морских сил к ведению боевых действий во взаимодействии с другими видами Вооруженных сил и силовыми структурами, сообщает Минобороны.
 

В ходе учения будет проверен уровень подготовленности органов управления, командиров подразделений подчиненных частей Военно-морских сил. Особое внимание уделяется совершенствованию практических навыков командного состава в ходе подготовки и ведения боевых действий, организации взаимодействия и всестороннего обеспечения", - отметил главнокомандующий ВМС контр-адмирал Сакен Бекжанов.

 
Учение проводится в три этапа и включает практические мероприятия по организации всех видов охраны и обороны пункта базирования, портов Актау и северного терминала, объектов морской экономической деятельности.
 
В казахстанском секторе Каспийского моря экипажи ракетно-артиллерийского корабля "Мангистау", минно-трального корабля "Алатау" и гидрографического судна "Жайык" отрабатывают действия по отражению атак "шахид-катеров", беспилотных летательных аппаратов и средств воздушного нападения противника. Военные моряки проведут досмотр "подозрительного" судна, организуют поиск и спасение аварийного корабля, получившего боевые повреждения.
 

Глава МВД Казахстана предложил странам ШОС объединиться в борьбе против киберпреступности

18.08.2022, 16:51 45236
Глава МВД Казахстана предложил странам ШОС объединиться в борьбе против киберпреступности
Фото: Polisia.kz
ТАШКЕНТ. 18 АВГУСТА - Министры внутренних дел стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества обсудили на совещании в Ташкенте, как будут бороться с транснациональной преступностью, торговлей людьми и преступлениями в сфере информационных технологий в рамках организации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Для противодействия преступлениям в сфере информационных технологий необходима выработка четкого механизма международного сотрудничества совместно с партнерами ШОС", - заявил на совещании министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов, сообщает Polisia.kz.

 
Он предложил наладить работу по обмену опытом работы в профильных подразделениях и рассмотреть возможность проведения тренингов.
 
Участники совещания также обменялись опытом в противодействии сегодняшним вызовам и угрозам: экстремизм, торговля людьми, незаконный оборот оружия и др. 
 
В своем выступлении министр внутренних дел Казахстана озвучил конкретные предложения по совместной борьбе МВД и ШОС с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью. Все предложения Марата Ахметжанова министры стран ШОС единогласно поддержали. 
 
В частности, глава ведомства поделился казахстанским опытом по ликвидации действующих ОПГ, оперативной разработке объектов, борьбе с незаконным майнингом и по противодействию торговле людьми. 
 
По словам министра, в формате многостороннего и двустороннего сотрудничества заключено свыше 90 договоров по борьбе с преступностью. 
 

Также выявляются граждане, планирующие выехать в "горячие точки" для участия в вооруженных конфликтах. В 2019 и 2021 годах удалось вернуть 700 казахстанцев из сирийских и иракских лагерей беженцев", - рассказал министр.

 
Он также сообщил, как в республике ведется борьба с наркопреступностью. 
 

За последние полтора года ликвидировано 40 нарколабораторий по производству синтетических наркотиков. На национальном контроле более тысячи новых видов наркотиков. А реклама в интернете отнесена к категориям тяжких и особо тяжких преступлений", - отметил глава МВД. 

 
В рамках совещания Марат Ахметжанов также проведет двусторонние переговоры со своими коллегами. В узком формате министр внутренних дел нашей страны обсудит перспективы совместной борьбы с преступностью. 

 

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