Казахстанские военнослужащие стали победителями в трех конкурсах АрМИ-2022

Фото: Минобороны РК
НУР-СУЛТАН. 20 АВГУСТА - На международных соревнованиях среди военнослужащих завершились конкурсы "Мастера артиллерийского огня", "Тактический стрелок" и "Меридиан", в которых казахстанские воины заняли итоговые первые места, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На полигоне Гвардейский в Жамбылской области в состязании минометных расчетов казахстанские артиллеристы были лучшими на третьем этапе в эстафете. Команда Казахстана уверенно заняла первое место в конкурсе "Мастера артиллерийского огня", опередив военнослужащих из России и Азербайджана, которые заняли соответственно второе и третье места", - сообщает Минобороны.
Казахстанская команда также одержала победу на полигоне "Амандык" в Акмолинской области по итогам конкурса военных топографов "Меридиан". На заключительном этапе "Топографический квадратлон" участники прошли "лабиринт", преодолели полосу препятствий, из разрозненных топографических карт определили координаты объектов.
Топогеодезический расчет в составе старшего лейтенанта Ерната Султангазы, старшего лейтенанта Нурбека Рыскожаева и капитана Нурболата Жумабекова показал лучший результат по прохождению маршрута, что обеспечило Казахстану общую победу в конкурсе. Второе место у военнослужащих Китая, третье - у Беларуси.
В конкурсе "Меридиан" проверяются умения специалистов выполнять сложные геодезические расчеты, мастерство и слаженность топогеодезических подразделений. Не менее важны такие качества, как интуиция и логическое мышление. В этом году команды продемонстрировали высокий уровень подготовки", - подчеркнул главный судья конкурса полковник Шаяхмет Аширов.
В Карагандинской области в учебном центре "Спасск" участники конкурса "Тактический стрелок" на заключительном этапе выполняли огневые задачи в составе группы при совершении налета. Военнослужащие перемещались по пересеченной местности, вели стрельбу по целям в здании и в ущелье.
Дополнительную трудность для участников представляли экстремальные физические нагрузки и скоростные передвижения. Конкурсантам необходимо было сохранить силы и самообладание для меткой стрельбы и при этом не забывать о тактически выверенных действиях команды. Ведь ошибка одного члена команды отражается на результате всей группы", - отметил особенности этого этапа судья конкурса Галым Садыков.
Победу на завершающем этапе и по итогам всего конкурса "Тактический стрелок" одержали воины Казахстана. Второе место в конкурсе заняла команда Китая, третье поделили военнослужащие России и Узбекистана.