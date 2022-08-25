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В правительстве рассмотрели предложения по реформированию строительной отрасли

24.08.2022, 08:49 12026
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам реформирования строительной отрасли и повышения ее конкурентоспособности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Еркебулан Дауылбаев отметил, что по итогам разработки механизмов повышения эффективности строительной отрасли подготовлен пакет законодательных поправок.
 

Благодаря внедрению новых норм планируется расширить возможности малого и среднего бизнеса по участию в государственных закупках, ограничить деятельность незаконных и непродуктивных субподрядчиков, а также неквалифицированных лицензиатов", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

 
Кроме того, субъектам рынка планируется предоставить равные возможности при получении земельных участков, усовершенствовать сферу долевого строительства и обеспечить достойную оплату труда по всей отрасли.
 
Ожидается, что принятие законодательных поправок позволит более равномерно распределять объемы строительства, повысить качество и прозрачность выполняемых работ.
 
Премьер-министр поддержал основную часть представленных нововведений и поручил заинтересованным госорганам дополнительно проработать те пункты, внедрение которых требует более детальных расчетов.
 

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Токаев возложил венок к могиле общенационального лидера Азербайджана

24.08.2022, 20:59 11911
Фото: Акорда
БАКУ. 24 АВГУСТА - Находящийся с визитом в Баку президент Касым-Жомарт Токаев почтил память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и возложил венок к его могиле, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава Казахстана также возложил цветы на могилу Зарифы Алиевой, супруги Гейдара Алиева, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Затем Касым-Жомарт Токаев возложил венок к Вечному огню на Аллее шахидов, возведенной в память о героических сынах азербайджанского народа, павших в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность страны.
 

В Акмолинской области выбрали лучшего сельского акима

24.08.2022, 19:44 14056
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 24 АВГУСТА - В Акмолинской области завершен региональный этап республиканского конкурса "Лучший сельский аким", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Цель конкурса - выявление и поощрение лучших сельских акимов, добившихся высоких практических результатов в работе, вносящих существенный вклад в развитие сельских населенных пунктов, сообщает управление внутренней политики региона.
 
24 августа в департаменте Агентства РК по делам государственной службы по Акмолинской области участники регионального этапа конкурса защитили свои проекты, направленные на улучшение комфортных условий проживания населения в сельской местности, внесли предложения по устойчивому развитию села с ожидаемым экономическим и социальным эффектом.
 
По мнению членов региональной комиссии, состоящей из представителей неправительственных организаций, общественников и СМИ, все представленные проекты были достойны внимания и реализации, так как они ориентированы на удовлетворение потребностей сельского населения.
 

Сельский аким - это человек, который напрямую взаимодействует с населением, и важным компонентом его деятельности являются повышение благосостояния граждан, а также своевременное принятие решений по актуальным вопросам", - отметил руководитель областного департамента Думан Абилев.

 
Решением конкурсной комиссии по итогам рассмотрения проектов победителем регионального этапа признана аким села Тасоткель Жаркаинского района Сауле Саухимова, которой теперь предстоит участие в республиканском этапе.
 
Проект Сауле Саухимовой предусматривает формирование волонтерского движения "Современное село" из числа государственных служащих, индивидуальных предпринимателей, жителей села и других добровольцев. Целью волонтерского движения является создание комфортных условий жизни в селе, улучшение облика и экологической среды, воспитание патриотического сознания.
 
Победитель республиканского этапа будет определен до 20 октября 2022 года.
 

Президент РК сделал заявление по итогам переговоров с президентом Азербайджана в Баку

24.08.2022, 19:18 14901
Президент РК сделал заявление по итогам переговоров с президентом Азербайджана в Баку
Фото: Акорда
БАКУ. 24 АВГУСТА - Касым-Жомарт Токаев выступил перед журналистами по итогам переговоров с Ильхамом Алиевым, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю признательность за приглашение посетить Баку с официальным визитом, сообщает пресс-служба Акорды
 

Сегодня мы провели плодотворные переговоры по широкому кругу вопросов. Как правильно было отмечено президентом Азербайджана, каких-либо проблем, препятствий не увидели. Напротив, выразили обоюдное желание наращивать усилия с целью достижения конкретных результатов, будь то в экономической сфере или на гуманитарном треке", - сказал глава государства.

 
Он также отметил, что, победоносно восстановив территориальную целостность в соответствии с уставом и резолюциями Совета безопасности Организации Объединенных Наций, Азербайджан вступил в новую эпоху своего развития. 
 

И в этом огромная личная заслуга национального лидера Азербайджана президента нашей братской страны Ильхама Гейдар оглу Алиева. Пользуясь возможностью, я хотел бы вновь отметить, что под вашим сильным руководством Азербайджан сегодня достигает заметных результатов в своем развитии. Мы наблюдаем за этими тенденциями в вашей стране, искренне радуемся. Мы также видим, как динамично возрождается Карабах и Восточный Зангезур. Благодаря вашим личным усилиям в ближайшем будущем этот регион превратится в процветающий край, и в этом нет сомнений", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Глава государства подчеркнул, что Казахстан со своей стороны готов внести определенный посильный вклад в это благородное дело.
 

Сегодня состоялась презентация нашего дара. От имени казахского народа к концу следующего года будет построена школа искусств имени Курмангазы в городе Физули. Символично также, что мой визит проходит в преддверии юбилейной даты - 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Буквально через три дня мы будем праздновать эту дату. И надо сказать, я в силу служебных обязанностей находился с самого начала в процессе развития сотрудничества между нашими странами, мы прошли достаточно большой путь. Начинали с нуля и сегодня мы говорим с полным основанием о стратегическом партнерстве и союзничестве между нашими странами. Подписана Декларация об углублении, диверсификации этого сотрудничества - это реальный шаг вперед", - добавил президент РК.

 
Глава государства отметил, что между странами налажен доверительный политический диалог, государства сотрудничают на международных площадках, прежде всего в ООН, ОБСЕ, Организации тюркских государств. 
 

Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить признательность вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, за неизменную поддержку казахстанской инициативы о созыве Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В середине октября нынешнего года в нашей столице состоится саммит СВМДА. Мы с нетерпением ожидаем вашего личного участия в данном очень важном форуме. Ваше присутствие на данном форуме будет иметь очень положительный эффект с точки зрения достижения искомого результата", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Он также отметил, что по итогам прошлого года объем взаимного товарооборота вырос в 3 раза, то есть позитивная динамика сохраняется. Но в абсолютных цифрах этот результат не выглядит достаточно впечатляющим, поэтому сегодня достигнута договоренность о том, что стороны приложат все усилия для наращивания именно абсолютных цифр взаимной торговли. 
 

Возможно, в ближайшее время мы сможем говорить о достижении миллиардной отметки", - отметил президент РК.

 
Он также добавил, что совместными усилиями насыщается культурно-гуманитарная повестка, что способствует еще большему сближению. 
 

Сегодня я высказал инициативу о проведении декады азербайджанской культуры в нашей стране. Я не имею никаких сомнений в отношении популярности данного мероприятия, поскольку наш народ соскучился по азербайджанской культуре, соскучился по выдающимся деятелям вашего искусства. Данное мероприятие, я надеюсь оно состоится, обречено на успех. Кроме того, мы договорились о том, что будут осуществляться обмены культурных деятелей и делегаций между нашими странами. Мы признательны за то, что в городе Сумгаит одна из улиц носит имя выдающегося представителя казахского народа Ахмета Байтурсынова. Примечательно, что Ахмет Байтурсынов был делегатом Первого всесоюзного съезда тюркологов в 1926 году именно здесь - в городе Баку. Этот факт вновь говорит о том, что между нашими странами и народами всегда были очень тесные связи. Вы знаете, что в свое время одна из улиц нашей столицы была названа именем выдающегося государственного деятеля, великого сына азербайджанского народа Гейдара Алиева. Город развивается, и сейчас, с позиции сегодняшнего дня эта улица выглядит не столь внушительной. Поэтому я принял решение и дал соответствующее поручение акиму столицы с тем, чтобы он предложил назвать именем Гейдара Алиева, человека, которого мы очень сильно и искренне уважаем в нашей стране, одну из больших улиц или проспектов нашей столицы. То есть мы перенесем название улицы на более подходящий объект. Я полагаю, что это вполне оправданно", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент Казахстана особо отметил сельскохозяйственную сферу. 
 

Здесь у нас есть взаимодополняемость. Вы знаете, что Казахстан имеет возможность поставлять зерно, пшеницу, другие виды сельхозпродукции. В свою очередь у нас есть потребность в том, чтобы импортировать продукцию сельского хозяйства из Азербайджана - плодоовощную продукцию. Целый ряд казахстанских производителей готов увеличить поставки в Азербайджан по 100 товарным позициям на общую сумму более 300 млн долларов, поэтому нам нужно обеспечить логистику данного товарооборота. Это задача правительств наших стран, о чем сегодня мы договорились", - отметил глава государства.

 
Президент Казахстана оценил итоги своего визита как весьма успешные. Он также выразил признательность прежде всего президенту Азербайджана Ильхаму Гейдар оглу Алиеву, а также правительству за очень плодотворную работу в сторону углубления сотрудничества.
 

Что касается Казахстана, то с нашей стороны каких-либо препятствий не будет, мы будем работать очень продуктивно. Мы совершенно обоснованно говорим о стратегическом характере взаимоотношений между нашими странами. Слово "стратегический" ко многому обязывает, сюда нужно вкладывать конкретный смысл, конкретное содержание, над этим мы должны поработать. У меня сохраняется очень большой оптимизм в отношении будущего нашего сотрудничества. Еще раз благодарю за гостеприимство и создание необходимых условий для работы", - сказал президент Казахстана.

 

Государству возвращены 60 000 гектаров пастбищных угодий

24.08.2022, 17:50 16546
Государству возвращены 60 000 гектаров пастбищных угодий
НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - В ходе проведенного департаментом по противодействию коррупции по Жамбылской области антикоррупционного мониторинга установлен факт неиспользования крупного земельного участка сельскохозяйственного назначения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Решением акимата Сарысуского района от 18 июля 2006 года ТОО "БН Экотехнология" передано во временное пользование сроком на 49 лет 60 000 га пастбищных угодий, что составляет 10,2% от всех пастбищных угодий района, сообщает пресс-служба Антикора.
 
Однако регистрация поголовья скота по сегодняшний день ТОО "БН Экотехнология" не проводилась, следовательно, пастбищные угодья не использовались по целевому назначению.
 
В связи с чем на основании письма департамента акиму Жамбылской области от 28 июля о принятии мер по принудительному изъятию земель у землепользователя 19 августа акиматом Сарысуского района государству возвращено 60 000 га земли.
 
Кадастровая оценочная стоимость участка составляет 336,0 млн тенге.
 

Глава департамента фармконтроля Шымкента получил выговор

24.08.2022, 17:35 17141
ШЫМКЕНТ. 24 АВГУСТА - Главе департамента фармконтроля Шымкента Сейтжамалу Пакееву объявлен выговор. Его заместителя ранее уволили за систематические взятки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Агентстве по противодействию коррупции РК напомнили, что 1 августа приказом председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля РК за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей уволен заместитель руководителя департамента Шымкента Дулат Турманов. 
 

Его признали виновным в системном взяточничестве от ряда лиц в общей сумме 60 тысяч тенге за выдачу сертификата специалиста для допуска к клинической практике с назначением штрафа в размере 20 миллионов тенге с пожизненным лишением права занимать определенную должность", - сообщили в антикоррупционном ведомстве.

 
Глава департамента Сейтжамал Пакеев привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора за отсутствие ведомственного контроля, добавили в Антикоре. 
 

Правительство поручило принять меры по недопущению превышения предельно допустимых цен на ГСМ

24.08.2022, 17:34 17591
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - Под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра проведено заседание комиссии по обеспечению внутреннего рынка ГСМ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Министерствами энергетики, сельского хозяйства, Агентством по защите и развитию конкуренции, акиматами областей, Нур-Султана, Алматы и Шымкента, а также АО "НК "Казахстан темiр жолы" было доложено о текущей ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, сообщает пресс-служба главы правительства.
 
Комиссия поручила АО "НК "Казахстан темiр жолы" принять безотлагательные меры по приоритетной поставке ГСМ в регионы.
 
Кроме того, агентствам по защите и развитию конкуренции, финансовому мониторингу поручено принять оперативные меры по недопущению неконкурентных действий и фактов превышения предельно допустимых цен на ГСМ. 
 
Вопросы недопущения дефицита нефтепродуктов находятся на особом контроле правительства.
 

В рамках визита Токаева в Азербайджан подписан ряд документов

24.08.2022, 17:21 18061
В рамках визита Токаева в Азербайджан подписан ряд документов
Фото: Акорда
БАКУ. 24 АВГУСТА - В рамках официального визита президента Казахстана в Баку был подписан ряд документов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает пресс-служба Акорды, подписаны следующие документы:
 
Декларация об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой.
 
Комплексная программа развития сотрудничества между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой на 2022-2026 годы.
 
Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о торгово-экономическом сотрудничестве.
 
План сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики 2023-2024 годы.
 
Программа по культурному сотрудничеству между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры Азербайджанской Республики на 2022-2025 годы.
 
Протокол об установлении побратимских связей между городами Туркестан и Шуша.
 
Меморандум о взаимопонимании между Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан и Агентством развития медиа Азербайджанской Республики.
 
Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики по сотрудничеству в сфере информационно-коммуникационных технологий.
 
Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области транспорта.
 
Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области транзитных грузоперевозок.
 
Ранее президенты Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев провели переговоры в расширенном формате с участием членов официальных делегаций. На встрече президенты обсудили ключевые вопросы казахско-азербайджанского стратегического партнерства, уделив особое внимание укреплению политического, торгово-экономического, транспортно-транзитного и культурно-гуманитарного сотрудничества. 
 

Оглашены предварительные результаты выборов депутатов сената от трех новых областей

24.08.2022, 13:24 21496
Оглашены предварительные результаты выборов депутатов сената от трех новых областей
НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан огласила предварительные результаты голосования на выборах депутатов сената парламента РК от областей Улытау, Абай и Жетысу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно данным ЦИК, от области Улытау выбран Советбек Медебаев - аким Улытауского района, и Серик Шайдаров - заместитель акима Карагандинской области.
 
От области Жетысу - Аманкельды Толамисов, занимающий должность декана Жетысуского государственного университета имени И.Жансугурова, и Галиаскар Сарыбаев  - аким Кербулакского района.
 
От области Абай - аким города Семея Бакытжан Байахметов  и директор ТОО "Высший колледж "Кайнар" Айнур Аргынбекова.

Напомним, депутатов сената избирают выборщики - граждане республики, являющиеся депутатами маслихатов, на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании. Выборы депутатов сената парламента прошли на совместном заседании выборщиков.
 

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