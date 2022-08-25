В правительстве рассмотрели предложения по реформированию строительной отрасли

НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам реформирования строительной отрасли и повышения ее конкурентоспособности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Еркебулан Дауылбаев отметил, что по итогам разработки механизмов повышения эффективности строительной отрасли подготовлен пакет законодательных поправок.
Благодаря внедрению новых норм планируется расширить возможности малого и среднего бизнеса по участию в государственных закупках, ограничить деятельность незаконных и непродуктивных субподрядчиков, а также неквалифицированных лицензиатов", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.
Кроме того, субъектам рынка планируется предоставить равные возможности при получении земельных участков, усовершенствовать сферу долевого строительства и обеспечить достойную оплату труда по всей отрасли.
Ожидается, что принятие законодательных поправок позволит более равномерно распределять объемы строительства, повысить качество и прозрачность выполняемых работ.
Премьер-министр поддержал основную часть представленных нововведений и поручил заинтересованным госорганам дополнительно проработать те пункты, внедрение которых требует более детальных расчетов.