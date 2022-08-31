Президент РК посетит Костанайскую область

НУР-СУЛТАН. 30 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Костанайскую область, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В соответствии с ранее утвержденным графиком президент Касым-Жомарт Токаев 5 сентября посетит Костанайскую область", - проинформировал на своей странице в Сети пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.
Сообщается, что в рамках рабочей поездки он примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 150-летию выдающегося просветителя Ахмета Байтурсынова.
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Токаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции
30.08.2022, 09:19 13041
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 30 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции, информирует пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Поздравляю вас с Днем Конституции Казахстана! В нынешнем году этот праздник обретает особое политическое значение. Результаты общенационального референдума по конституционным поправкам продемонстрировали единство нашего народа и его решительную поддержку масштабных реформ, направленных на всестороннюю модернизацию страны. Вместе мы строим новый Казахстан, руководствуясь принципами верховенства закона, справедливости и равных возможностей для всех", - сообщается в поздравлении президента.
Он подчеркнул, что наступило время, когда каждый ответственный гражданин может стать активным участником реформ, вносить свой вклад в развитие государства. Провозглашенные в Конституции ценности демократии, гарантии прав и свобод граждан четко определяют стратегический вектор развития Республики Казахстан.
Главной целью намеченных преобразований станет повышение благополучия граждан, последовательное укрепление государственности и гармоничное развитие общества. Для выполнения этих непростых задач нашей стране нужен каждый из вас, дорогие сограждане! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, достижения всех намеченных целей, успехов на благо нашей Родины!" - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, сегодня в Республике Казахстан отмечается День Конституции.
Сарсембаев освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК
29.08.2022, 13:21 23091
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 29 АВГУСТА - Постановлением правительства Республики Казахстан Адльбек Сарсембаев освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК, сообщает пресс-служба правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Адльбек Сарсембаев родился в 1978 году в Целинограде.
Окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности "юриспруденция".
Трудовую деятельность начал в 1996 году налоговым инспектором отдела налогообложения доходов физических лиц Налоговой инспекции МФ РК.
В 2001-2006 годы занимал различные руководящие должности в аппарате акима Астаны, Министерства транспорта и коммуникаций РК, администрации президента РК.
В 2007-2009 годы - первый заместитель акима Петропавловска, руководитель аппарата акима СКО.
В разные годы работал в частных структурах, занимал руководящие должности в национальных компаниях и госучреждениях.
В 2016-2020 годы занимал должность акима района Алматы в Нур-Султане.
В 2020-2021 годы - председатель правления АО "НК "Казахстан инжиниринг".
С марта 2021 года являлся вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК.
Токаев: Казахстан всегда будет твердо стоять на принципах ядерной безопасности
29.08.2022, 09:26 25721
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 29 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал сообщение о Международном дне действий против ядерных испытаний, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Глава государства высказался об огромном значении этого дня для человечества.
Атомные взрывы нанесли колоссальный урон казахской земле. Эта трагедия не должна повториться", - написал Токаев на своей странице в Twitter, отметив, что Казахстан "всегда будет твердо стоять на принципах ядерной безопасности".
Токаев выразил соболезнования президенту Пакистана в связи с гибелью людей во время наводнений
28.08.2022, 19:23 31536
НУР-СУЛТАН. 28 АВГУСТА - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Пакистана Арифу Алви и семьям, потерявшим близких в разрушительных наводнениях, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Президент Касым-Жомарт Токаев с глубоким прискорбием воспринял весть о разрушительных наводнениях в Пакистане, которые привели к трагической гибели людей и большому количеству пострадавших.
Глава государства выразил слова соболезнования и сочувствия президенту Пакистана Арифу Алви и семьям, потерявшим своих близких, а также высказал солидарность с народом и правительством Пакистана в это трудное время", - сообщает Акорда.
В результате продолжающихся с 14 июня муссонных дождей и наводнений погибли 1033 человека, 1527 получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями.
МСХ проверит более 2,5 тысячи субъектов на предмет соблюдения земельного законодательства
27.08.2022, 20:24 44501
НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - Согласно поручению главы государства 28 апреля была сформирована рабочая комиссия по изъятию неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства земель, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Задача Минсельхоза - до конца года вернуть государству не менее 5 млн га "неработающих" площадей, сообщает пресс-служба ведомства.
9 августа президент подписал указ, предусматривающий отмену моратория на проведение проверок по земельным вопросам.
Территориальными подразделениями Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК запланированы проверки в отношении 2584 субъектов на площади 7,45 млн га, из них пашня - 585,2 тысячи га, пастбища - 6,86 млн га.
Вместе с тем 900 внеплановых проверок в отношении землепользователей на площади около 3 млн га уже зарегистрированы, в результате чего внесено 418 предписаний по 1 млн 329 тысячам га об устранении нарушений земельного законодательства. Кроме того, с начала года проведены 103 внеплановые проверки в отношении местных исполнительных органов. Установлено, что 118 решений акиматов о предоставлении сельхозугодий приняты незаконно.
С начала 2022 года возвращено и проводятся завершающие процедуры по возврату государству 2 млн 929 тысяч га сельхозземель, что почти в 7 раз больше, чем за весь прошлый год, когда вернуть удалось 430 тысяч га. Работа в этом направлении продолжается.
Общая площадь сельхозугодий в Казахстане составляет 201,9 млн га (пашня - 26,1 млн га, пастбища - 80,6 млн га, прочие - 7,3 млн га, земли запаса - 87,9 млн га), в том числе предоставленных в землепользование - 114 млн га.
Казахстан приостановит экспорт военной продукции на год
27.08.2022, 19:14 46086
Фото: Минобороны РК
НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание комиссии по вопросам оборонной промышленности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Участники рассмотрели предложение Министерства индустрии и инфраструктурного развития приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Это предложение членами комиссии было поддержано.
Кроме того, обсуждены планы по проведению ревизии юридических лиц, имеющих лицензии, и внесению изменений в закон "О разрешениях и уведомлениях".
Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем приостановят работу
27.08.2022, 18:58 46721
НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - 30 августа пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Работа будет приостановлена в связи с празднованием Дня Конституции РК, сообщает пресс-служба КНД МФ РК.
Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат работу в штатном режиме.
Перевозчиков и всех желающих пересечь границу просят заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.
Эксперты внесли предложения к проекту новой политической платформы AMANAT
27.08.2022, 18:49 41026
Фото: AMANAT
АЛМАТЫ. 27 АВГУСТА - В Алматы состоялось экспертное обсуждение проекта новой политической платформы партии AMANAT, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Во встрече приняли участие секретарь партии Даулет Карибек, член фракции AMANAT в мажилисе, руководитель рабочей группы по разработке платформы Айдос Сарым, независимые эксперты, политологи и общественные деятели.
Айдос Сарым подчеркнул, что работа в данном направлении ведется уже несколько месяцев с активным обсуждением повестки в региональных филиалах.
Задача рабочей группы - с учетом всех обсуждений, дискуссий, предложений, том числе озвученных сторонними экспертами, мнений рядовых партийцев выработать документ, который будет актуален в долгосрочной перспективе. Новая политическая платформа AMANAT должна отражать ее основные ценности, принципы, то, какой партийцы видят AMANAT и страну в целом", - сказал народный избранник.
Президент общественного фонда "Мир Евразии" Эдуард Полетаев отметил, что политическая платформа - это новый политический инструмент, который отличается от, к примеру, предвыборной программы.
Для партии важно, чтобы на основе этой платформы вне зависимости от того, какие депутаты парламента будут представлять партию, какие руководители региональных филиалов будут находиться в своих креслах, чтобы население Казахстана знало основные цели и задачи, с которыми партия идет в массы", - подчеркнул Эдуард Полетаев.
По словам политического обозревателя Никиты Шаталова, в платформе обозначаются ценности, которые будут способствовать прогрессу общества во всех сферах жизни.
Сегодня мы сталкиваемся с массой вызовов - это напряженная геополитическая ситуация, социально-демографическая картина, пандемии. Это все нужно учитывать, делая прогноз и прописывая платформу, потому что политика так устроена, что все должно опираться на конкретные цифры и имеющуюся базу", - добавил он.
Политолог Марат Шибутов предложил свой авторский вариант политической платформы. В его основе лежат концентрические круги: "я-семья-дом-работа-микрорайон-регион-центр".
Главное, чтобы в центре всего был человек. Вместе с тем партия не должна заменять собой государство, но она несет ответственность перед своими членами, обществом, избирателями. Нужно сосредоточиться на конкретных делах", - считает политолог.
В свою очередь президент центра социальных и политических исследований "Стратегия" Гульмира Илеуова подчеркнула, что партии следует формировать новые смыслы, в центре которых будет идея всеобщего труда.
Сейчас перед страной и партией стоят новые социально-экономические вызовы, и для того, чтобы их преодолеть, партии необходимо максимально включить свой аналитический потенциал", - сказала она.
Финансовый консультант Расул Рысмамбетов в своем выступлении сконцентрировался на роли политических партий в современных условиях. Эксперт подчеркнул, что сегодня большую конкуренцию политическим партиям могут составлять различные блогеры и активисты, имеющие большую аудиторию в социальных сетях. Поэтому партии необходимо формировать собственные смыслы и продвигать их в информационном пространстве.
Обмен мнениями в Алматы прошел в конструктивном ключе, свое мнение высказал каждый участник встречи.
Напомним, ранее председатель AMANAT Ерлан Кошанов провел совещание с руководством центрального аппарата и региональными филиалами, отметив, что работа над обновлением политической платформы должна вестись исключительно в формате "слышащей партии". Должен быть обеспечен широкий политический диалог со свободным обменом мнениями.
Министерство просвещения Казахстана обнародовало решение о продлении учебного года, несмотря на мнение общественности. Считаете ли Вы, что необходимо обратиться с петицией на имя президента по решению этого вопроса в пользу детей и их родителей?