Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву чрезвычайными и полномочными послами пяти государств, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Верительные грамоты вручили послы Ливии - Аладдин Абдулсалам Лехуайк, Кувейта - Омар Ахмед Мухаммед Мурад Аль-Кандари, Словакии - Роберт Кирнаг, Алжира - Камал Фениш, Кении - Бенсон Генри Оума Огуту", - сообщает пресс-служба президента.

Касым-Жомарт Токаев поздравил дипломатов с началом их официальной миссии и выразил уверенность, что они внесут вклад в развитие двусторонних отношений с нашей страной.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан проводит мирную и открытую внешнюю политику, направленную на развитие дружественных и взаимовыгодных отношений.

Президент отметил наличие возможностей для реализации совместных проектов в различных направлениях и заявил о поддержке со стороны казахстанского правительства в выполнении их обязательств в нашей стране.