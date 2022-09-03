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Об итогах археологической экспедиции в Монголию доложил Токаеву президент Тюркской академии

02.09.2022, 15:12 28621
Об итогах археологической экспедиции в Монголию доложил Токаеву президент Тюркской академии
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - О результатах археологической экспедиции ученых Тюркской академии в долину Номгон Архангайского аймака Монголии рассказал главе государства Касым-Жомарту Токаеву президент научного ведомства Дархан Кыдырали, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, исследователям удалось открыть уникальный комплекс и надписи, посвященные Кутлуг Эльтерис кагану.
 

Найденные надписи позволили установить наиболее ранние свидетельства вклада тюрков в историю и человеческую цивилизацию. В ритуальном комплексе, построенном в период правления Кутлуг кагана, также были открыты другие артефакты и символы", - сообщил глава академии. 

 
В ходе беседы были также рассмотрены вопросы деятельности академии, в том числе касающиеся издания учебников.
 
Дархан Кыдырали сообщил о завершении его деятельности на посту главы научного учреждения. 
 
Президент высоко оценил деятельность Тюркской академии, особо отметив результаты научно-исследовательской экспедиции в Монголию.
 

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В Казахстане разработают Концепцию развития транспортно-логистического потенциала до 2030 года

03.09.2022, 10:29 1786
В Казахстане разработают Концепцию развития транспортно-логистического потенциала до 2030 года
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития разработает Концепцию развития транспортно-логистического потенциала Казахстана до 2030 года. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев в ходе заседания правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В целях укрепления транзитного потенциала страны с учетом текущей геополитической ситуации будет разработана Концепция развития транспортно-логистического потенциала Казахстана до 2030 года", - сказал Каирбек Ускенбаев.

 
Он отметил, что в соответствии с поручением главы государства Концепция будет разработана до конца текущего года. 
 
По словам министра, будут реализованы проекты по строительству и модернизации транспортной инфраструктуры. В частности, железнодорожный участок Достык - Мойынты, железнодорожная линия Дарбаза Мактаарал, линия Бахты - Аягоз, обводная линия в обход Алматы, авто и железнодорожные вокзалы, аэропорты.
 
Также планируется обновить подвижной состав с учетом приоритетного использования продукции отечественных производств.
 
Помимо этого, по данным МИИР, будет обеспечено развитие пунктов пропуска на государственной границе с сопредельными государствами.
 
Как сообщил в ходе заседания правительства вице-министр финансов Ержан Биржанов, проводится модернизация и техническое дооснащение 9 автомобильных и 1 железнодорожного пунктов пропуска, расположенных на таможенной границе ЕАЭС. 
 

В модернизированных пунктах пропуска будет осуществляться интегрированный таможенный контроль. Наряду с этим, будут широко применяться навигационные пломбы. Это исключит лжетранзит", - сказал он.

 
Он отметил, что в целом, предлагаемые меры позволят актуализировать и ускорить работу баз данных, упростить налогово-таможенное администрирование и снизить уровень "теневой" экономики.
 

Смаилов дал поручения по водоснабжению Атырауской и Мангистауской областей

02.09.2022, 18:45 20946
Смаилов дал поручения по водоснабжению Атырауской и Мангистауской областей
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
АТЫРАУ. 2 СЕНТЯБРЯ - В рамках рабочей поездки премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам комплексного социально-экономического развития Атырауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Открывая совещание, глава правительства отметил, что по итогам 7 месяцев в регионе наблюдается рост основных экономических показателей. В частности, объем промышленного производства увеличился на 1,2%, а строительная отрасль выросла на 15%, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Премьер-министр отметил, что в рамках национального проекта "Сильные регионы - драйвер развития страны" в 29 сельских населенных пунктах Атырауской области реализуется 41 проект по модернизации инженерной инфраструктуры и автодорог на общую сумму свыше 11 млрд тенге.
 

Акимату области необходимо обеспечить эффективное и рациональное использование средств, выделенных на развитие и решение социальных вопросов региона", - подчеркнул премьер-министр.

 
Глава правительства также отметил важность продолжения работы по недопущению нехватки и необоснованного роста цен на продукты питания. В этом направлении акимату нужно активнее применять оборотную схему при работе с торговыми сетями и заключать прямые договоры на поставку ранних овощей из других регионов.
 
Еще одной ключевой задачей акимата области, по словам главы правительства, является диверсификация региональной экономики. Так, до 2024 года планируется запустить 260 новых инвестиционных проектов на 406 млрд тенге. Еще 114 проектов на 2,7 трлн тенге находятся в разработке.
 

Благодаря их реализации появятся дополнительные рабочие места. В этой связи нужно обеспечить своевременный запуск всех запланированных проектов и качественную проработку новых", - сказал премьер-министр.

 
По итогам совещания глава правительства дал еще ряд поручений:
 
  • ускорить подготовку технической документации на реализацию проекта водоснабжения Атырауской и Мангистауской областей из подземного месторождения пресной воды Кокжиде;
  • ускорить корректировку проекта реконструкции канализационных сетей на правобережье Атырау;
  • ускорить работу по реконструкции автодороги Атырау - граница Российской Федерации;
  • проработать вопрос обеспечения дорожных работ в регионе необходимым количеством битума и других материалов;
  • активизировать работу по охвату детей дошкольным воспитанием, сокращению трехсменного обучения и вводу новых ученических мест;
  • рассмотреть вопрос создания нового онкологического диспансера в Атырау и проработать вопрос проведения капитального ремонта и дооснащения Атырауского областного перинатального центра;
  • принять меры по трудоустройству работников, высвобождаемых с производственных объектов ТШО.
 

Во вчерашнем послании народу Казахстана глава государства обозначил конкретные шаги, которые придадут значительный импульс социально-экономическому развитию как регионов, так и страны в целом. Мы должны приложить все усилия для выполнения поставленных задач, а также оперативно реагировать на проблемные вопросы, поднимаемые обществом", - заключил Алихан Смаилов.

 

Умаров назначен директором службы центральных коммуникаций

02.09.2022, 18:27 21596
Умаров назначен директором службы центральных коммуникаций
Фото: Primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - Распоряжением президента РК Касым-Жомарта Токаева Аскар Умаров назначен директором республиканского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций" при президенте, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сообщается, что распоряжением главы государства Ержан Бабакумаров освобожден от должности директора службы центральных коммуникаций.
 
Ранее сообщалось, что Кыдырали Дархан назначен министром информации и общественного развития РК. 
 

Дархан Кыдырали назначен министром информации и общественного развития РК

02.09.2022, 18:16 22671
Дархан Кыдырали назначен министром информации и общественного развития РК
Фото: egemen.kz
НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - Дархан Кыдырали назначен министром информации и общественного развития Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Назначить Кыдырали Дархана Куандыкулы министром информации и общественного развития Республики Казахстан", - сообщает Акорда. 

 
Также указом главы государства Аскар Умаров освобожден от должности министра информации и общественного развития Республики Казахстан. 

Дархан Кыдырали родился 16 апреля 1974 года. 
 
Карьера: 
 
2001-2005 годы - Международный Казахско-Турецкий университет имени Ясауи: старший научный сотрудник, ученый секретарь, заведующий кафедрой, руководитель аппарата, ведущий научный сотрудник; 
 
2003-2005 годы - ведущий научный сотрудник Института тюркологии и научно-исследовательского центра "Бауыржантану"; 
 
2005-2006 годы - доцент, старший научный сотрудник Евразийского национального университета имени Гумилева;
 
2005-2006 годы - заместитель главного редактора альманаха "Туган тіл"; 
 
2006-2007 годы - заместитель директора президентского центра культуры Республики Казахстан; 
 
2006-2007 годы - ведущий духовно-познавательной программы "Кумбез" телеканала "Казакстан"; 
 
2007-2008 годы - советник министра Министерства образования и науки Республики Казахстан; 
 
2008-2009 годы - эксперт администрации президента Республики Казахстан, исполнение обязанностей в качестве заведующего сектором; 
 
2009-2012 годы - заместитель пресс-секретаря президента Республики Казахстан; 
 
2012-2014 годы - заместитель генерального секретаря Тюркского совета; 
 
2014 год, переизбран с 09.2018 года - президент международной организации "Тюркская академия"; 
 
07.2016 год, 05.2021 год - председатель правления АО "Республиканская газета "Егемен Казакстан". 
 

Сможет ли Назарбаев участвовать в президентских выборах, рассказали в Минюсте

02.09.2022, 16:12 25136
Сможет ли Назарбаев участвовать в президентских выборах, рассказали в Минюсте
Фото: elbasy.kz
НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - Вице-министр юстиции Казахстана Алма Муканова рассказала в кулуарах мажилиса, сможет ли первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев участвовать во внеочередных президентских выборах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По ее словам, Назарбаев не сможет принять участия в предстоящих досрочных выборах, поскольку по действующим нормам, прописанным в Конституции РК, президент не может избираться на пост более двух раз подряд. 
 

Согласно поправкам, принятым на республиканском референдуме, из Конституции была исключена норма, которая говорила, что требование избираться президентом более двух раз подряд не распространяется на первого президента", - напомнила Муканова. 

 
Сегодня Муканова также рассказала о сроках президентских выборов и соответствующих поправках в Конституцию. 
 
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев вчера, озвучивая послание народу Казахстана, объявил о проведении внеочередных выборов президента нынешней осенью и досрочных выборов в мажилис и маслихаты в первой половине 2023 года. 
 

О сроках президентских выборов и поправках в Конституцию рассказала вице-министр юстиции

02.09.2022, 14:12 29186
О сроках президентских выборов и поправках в Конституцию рассказала вице-министр юстиции
НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - Вице-министр юстиции Алма Муканова сегодня в кулуарах мажилиса ответила на вопросы журналистов о досрочном переизбрании президента, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Это будет зависеть от того, будет ли внесен соответствующий законопроект к дате выборов президента и состоится ли его принятие до или после выборов. Важен также срок введения в действие новых норм. Если законопроект будет внесен в сентябре, принят в октябре, а выборы будут назначены на ноябрь и в законе будет прописано, что он вступает в силу со дня подписания, то избрание нового президента будет проходить по новым статьям Конституции. Т.е. избрание на семь лет и один раз", - сообщила Муканова. 

 
В настоящее время, по ее словам, срок полномочий президента составляет пять лет, а избираться можно не более двух раз.
 

Эти две нормы должны подвергнуться соответствующим изменениям", - сказала вице-министр юстиции.

 
Касаясь вопроса о сроках выборов, Муканова напомнила, что по действующему законодательству на процесс подготовки к выборам должно предоставляться не менее двух месяцев. Поэтому внеочередные выборы президента Казахстана пройдут, скорее всего, в ноябре 2022 года.
 
 
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев вчера, озвучивая послание народу Казахстана, объявил о проведении внеочередных выборов президента нынешней осенью и досрочных выборов в мажилис и маслихаты в первой половине 2023 года.
 

Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств

02.09.2022, 12:52 32846
Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву чрезвычайными и полномочными послами пяти государств, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Верительные грамоты вручили послы Ливии - Аладдин Абдулсалам Лехуайк, Кувейта - Омар Ахмед Мухаммед Мурад Аль-Кандари, Словакии - Роберт Кирнаг, Алжира - Камал Фениш, Кении - Бенсон Генри Оума Огуту", - сообщает пресс-служба президента. 

 
Касым-Жомарт Токаев поздравил дипломатов с началом их официальной миссии и выразил уверенность, что они внесут вклад в развитие двусторонних отношений с нашей страной.
 
Глава государства подчеркнул, что Казахстан проводит мирную и открытую внешнюю политику, направленную на развитие дружественных и взаимовыгодных отношений.
 
Президент отметил наличие возможностей для реализации совместных проектов в различных направлениях и заявил о поддержке со стороны казахстанского правительства в выполнении их обязательств в нашей стране.
 

Жумангарин назначен вице-премьером - министром торговли и интеграции РК

02.09.2022, 11:24 31951
Жумангарин назначен вице-премьером - министром торговли и интеграции РК
Фото: eec.eaeunion.org
НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Серика Жумангарина министром торговли и интеграции Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Указом главы государства Жумангарин Серик Макашевич назначен заместителем премьер-министра - министром торговли и интеграции Республики Казахстан", - сообщает Акорда.

 
Ранее Жумангарин был назначен исполняющим обязанности заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции РК.
 
Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства объявил выговоры министру торговли и интеграции Бахыту Султанову и министру сельского хозяйства Ерболу Карашукееву. 
 

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