Об итогах археологической экспедиции в Монголию доложил Токаеву президент Тюркской академии

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НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - О результатах археологической экспедиции ученых Тюркской академии в долину Номгон Архангайского аймака Монголии рассказал главе государства Касым-Жомарту Токаеву президент научного ведомства Дархан Кыдырали, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По его словам, исследователям удалось открыть уникальный комплекс и надписи, посвященные Кутлуг Эльтерис кагану.
Найденные надписи позволили установить наиболее ранние свидетельства вклада тюрков в историю и человеческую цивилизацию. В ритуальном комплексе, построенном в период правления Кутлуг кагана, также были открыты другие артефакты и символы", - сообщил глава академии.
В ходе беседы были также рассмотрены вопросы деятельности академии, в том числе касающиеся издания учебников.
Дархан Кыдырали сообщил о завершении его деятельности на посту главы научного учреждения.
Президент высоко оценил деятельность Тюркской академии, особо отметив результаты научно-исследовательской экспедиции в Монголию.