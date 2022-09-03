Об итогах археологической экспедиции в Монголию доложил Токаеву президент Тюркской академии

Фото: Depositphotos

НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития разработает Концепцию развития транспортно-логистического потенциала Казахстана до 2030 года. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев в ходе заседания правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В целях укрепления транзитного потенциала страны с учетом текущей геополитической ситуации будет разработана Концепция развития транспортно-логистического потенциала Казахстана до 2030 года", - сказал Каирбек Ускенбаев.

Он отметил, что в соответствии с поручением главы государства Концепция будет разработана до конца текущего года.

По словам министра, будут реализованы проекты по строительству и модернизации транспортной инфраструктуры. В частности, железнодорожный участок Достык - Мойынты, железнодорожная линия Дарбаза Мактаарал, линия Бахты - Аягоз, обводная линия в обход Алматы, авто и железнодорожные вокзалы, аэропорты.

Также планируется обновить подвижной состав с учетом приоритетного использования продукции отечественных производств.

Помимо этого, по данным МИИР, будет обеспечено развитие пунктов пропуска на государственной границе с сопредельными государствами.

Как сообщил в ходе заседания правительства вице-министр финансов Ержан Биржанов, проводится модернизация и техническое дооснащение 9 автомобильных и 1 железнодорожного пунктов пропуска, расположенных на таможенной границе ЕАЭС.

В модернизированных пунктах пропуска будет осуществляться интегрированный таможенный контроль. Наряду с этим, будут широко применяться навигационные пломбы. Это исключит лжетранзит", - сказал он.

Он отметил, что в целом, предлагаемые меры позволят актуализировать и ускорить работу баз данных, упростить налогово-таможенное администрирование и снизить уровень "теневой" экономики.