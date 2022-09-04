В Казахстане создана рабочая группа по разработке Градостроительного кодекса

НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - Министерство индустрии совместно с заинтересованными госорганами создало рабочую группу по разработке проекта Градостроительного кодекса с привлечением отраслевых экспертов, архитекторов, научного сообщества, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Большое влияние на развитие отечественной экономики оказывает строительная отрасль. Обеспечение жильем является одной из самых чувствительных вопросов для населения. Вместе с тем факты некачественного строительства, непрозрачные процедуры выбора застройщиков, плотные застройки мегаполисов вызывают справедливую критику общественности", - сказал премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе заседания правительства.
Как сообщил министр индустрии и инфораструктурного развития, в целях разработки Градостроительного кодекса в министерстве создана рабочая группа, в состав которой вошли представители научных институтов и бизнес-сообщества.
По информации Института законодательства и правовой информации РК, на разработку Градостроительного кодекса в целом потребуются финансовые средства в размере 1,3 млрд тенге.
Кроме того, глава МИИР проинформировал о работе по созданию функциональной интерактивной карты земельных участков и схем коммунальных сетей городов.
На текущий момент уровень цифровизации инженерных сетей составляет 64,7% (333 тысячи га). В рамках национального проекта "Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций" до 2024 года планируется оцифровать все инженерные сети (план на 2022 года 75%)", - сказал Ускенбаев.
Будет создана нормативная база с внедрением единой градостроительной экспертизы градпроектов всех уровней и обязательного предоставления данных субъектами естественных монополий по свободным мощностям и характеристикам инженерных сетей.
Также министр сообщил о переформатировании деятельности ОСИ. Сегодня на новые формы управления многоквартирных жилых домов ОСИ и ПТ перешло 91%, или 42 333, МЖД.
Обустройство жилых домов и развитие инфраструктуры городов планируется реализовать в рамках стандарта комплексного развития территорий. Использование стандарта позволит решить задачи по: повышению качества городской среды; переходу казахстанских городов к современным моделям развития; формированию облика города (реновация, модернизация, реконструкция, капитальный ремонт существующих зданий и сооружений и инженерно-транспортных коммуникаций); сохранению его исторической застройки при экономически выгодном использовании в современной жизни", - уточнил Ускенбаев.
Он отметил, что стандарты утверждены и вступили в силу с 1 сентября текущего года.
В свою очередь местным исполнительным органам необходимо:
- утвердить архитектурный дизайн в разрезе районов и улиц;
- на основании действующей градостроительной документации разработать и утвердить комплексный дизайн современного облика городов с применением малых архитектурных форм и благоустройства;
- утвердить поэтапный план реализации комплексного дизайна.
Ранее сообщалось, что в Казахстане разработают Концепцию развития транспортно-логистического потенциала до 2030 года.