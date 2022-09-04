В Казахстане создана рабочая группа по разработке Градостроительного кодекса

НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане в пилотном режиме по 9 видам пособий и социальных выплат с 1 сентября 2022 года запустили Цифровую карту семьи (ЦКС), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщила в ходе заседания правительства министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, в рамках реализации поручения по внедрению Цифровой карты семьи предусмотрено внедрение ЦКС в рамках проекта Социального кодекса РК и внесение изменений в законы РК "О персональных данных" и "Об информатизации" - в декабре текущего года. Также планируется предоставление посредством ЦКС государственных гарантий в сфере социальной защиты с 1 января 2023 года.

Кроме того, будут предоставлено посредством ЦКС государственные гарантии в сферах здравоохранения и образования с 1 января 2024 года.

Охват всех видов государственных гарантий предусмотрен с 1 января 2025 года.

В рамках исполнения поручения по повышению минимальной заработной платы (МЗП) до 70 тысяч тенге в декабре т.г. планируется внести изменения в законопроект "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы", а также скорректировать алгоритмы расчета социальных выплат, назначаемых из Государственного фонда социального страхования (ГФСС)", - уточнила глава Минтруда.

По ее словам, в целях внедрения новой методики определения МЗП, которая позволит поэтапно увеличить ее размер, в марте следующего года МТСЗН РК совместно со Всемирным банком планирует провести исследования и разработать новые подходы. А в декабре 2023 года уже будут внесены соответствующие изменения в Трудовой кодекс РК и закон "О минимальных социальных стандартах" в части установления МЗП и механизмов ее повышения.

Также в рамках реализации поручения по обеспечению в следующем году охвата различными мерами занятости 100 тысяч молодых людей в январе 2023 года планируется пересмотреть механизмы активных мер содействия занятости в рамках нацпроекта по развитию предпринимательства.

Вместе с тем уже в этом месяце МТСЗН РК будут представлены расчеты по дополнительной потребности в финансировании из республиканского бюджета для внедрения нового механизма льготного микрокредитования молодежного предпринимательства под 2,5% годовых.

В целях исполнения поручения по повышению размеров выплат из ГФСС по потере работы до 45% от среднемесячного дохода в декабре т.г. предусмотрено изменение параметров системы социального страхования в рамках проекта Социального кодекса РК. Выплаты в новом размере начнут производиться с 1 января 2023 года.

Для исполнения поручения по снижению дефицита наиболее востребованных высококвалифицированных кадров в марте 2023 года планируется принятие закона "О профессиональных квалификациях".

В рамках реализации поручения по внедрению инвестиционной визы для зарубежных бизнесменов, единовременно инвестировавших более 300 тысяч долларов в экономику Казахстана, а также визы для иностранцев, обладающих дефицитными профессиями, в сентябре т.г. будут внесены изменения в Концепцию миграционной политики РК на 2023-2027 годы, а в июне 2023 года - в закон "О миграции населения".

Кроме того, в ноябре т.г. завершится разработка специальных программ стимулирования переселения кандасов и регулирования внутренней миграции в рамках нацпроекта "Сильные регионы - драйверы развития страны".

Для реализации поручения по увеличению периода выплат по уходу за ребенком до полутора лет с сентября по октябрь т.г. будут представлены расчеты по дополнительной потребности в финансировании из республиканского бюджета для неработающих матерей и скорректирован алгоритм расчета соцвыплат из ГФСС для работающих родителей. В декабре т.г. предусмотрено изменение параметров системы поддержки семей с детьми в рамках проекта Социального кодекса РК и подготовка информационных систем по назначению и выплате госпособия и социальной выплаты с 1 января 2023 года.