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Задержанного судью Костанайского облсуда арестовали на два месяца

11.09.2022, 11:10 6316
Задержанного судью Костанайского облсуда арестовали на два месяца
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 11 СЕНТЯБРЯ - Задержанного судью Костанайского областного суда Дарбаева арестовали на два месяца, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Постановлением специализированного межрайонного следственного суда города Нур-Султана от 9 сентября 2022 года в отношении председателя судебной коллегии Костанайского областного суда Дарбаева А.Х. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - сообщила пресс-служба суда города Нур-Султана. 

 
Ранее сообщалось, что 17 августа в результате взаимодействия Комитета национальной безопасности (КНБ) и отдела внутренней безопасности Верховного суда в Костанае задержан с поличным судья Костанайского областного суда при получении крупной взятки. Денежные средства предназначались за положительное решение суда в пользу заинтересованной стороны.
 

 

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Власти США порекомендовали Казахстану отразить структуру долга госпредприятий в бюджете

10.09.2022, 19:08 16816
Власти США порекомендовали Казахстану отразить структуру долга госпредприятий в бюджете
Фото: Greg Mathieson / Mai/The LIFE Images Collection via Getty Images file
ВАШИНГТОН. 10 СЕНТЯБРЯ - Госдеп опубликовал информацию, где эксперты дали межправительственную оценку отчета о финансовой прозрачности Казахстана за 2022 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Финансовая прозрачность Казахстана будет улучшена за счет раскрытия задолженности государственных предприятий в бюджете; публикации отчета по итогам года в разумные сроки и обеспечение соответствия высшего органа аудита международным стандартам независимости", - сообщает официальный сайт государственного департамента США.

 
В ведомстве отметили, что информация о долговых обязательствах доступна для общественности, в том числе в режиме онлайн, но не включала исчерпывающую информацию о долге государственных предприятий.
 

Президент подписал указ о награждении пожарных Абайской области

10.09.2022, 12:56 20911
Президент подписал указ о награждении пожарных Абайской области
Фото: ДЧС Карагандинской области
НУР-СУЛТАН. 10 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами пожарных Абайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает пресс-служба Акорды, орденом "Айбын" III степени наградили:
 
водителя - сотрудника пожарной части № 14 ДЧС Абайской области Айдоса Тогызбаева (посмертно);
 
командира отделения пожарной части № 14 ДЧС Абайской области Амангельды Турлыбекова.
 
Медалью "Ерлігі ушін":
 
пожарного пожарной части № 14 ДЧС области Абай Нурлана Селімжана.
 
Напомним, Айдос Тогызбаев получил сильные ожоги и скончался от полученных травм в больнице.


 

Проверка таможни: 45,1 млрд тенге взыскано в бюджет

09.09.2022, 20:15 30771
Проверка таможни: 45,1 млрд тенге взыскано в бюджет
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - На сегодняшний день 45,1 млрд тенге взыскано в бюджет с 10 уполномоченных экономических операторов в результате проведенных проверок в рамках исполнения поручения главы государства по обеспечению порядка на таможенной границе с Китаем, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С февраля по май 2022 года были проведены внеплановые выездные таможенные проверки в отношении 10 уполномоченных экономических операторов, сообщает пресс-служба КГД МФ РК.
 
По результатам таможенных проверок было доначислено 107,7 млрд тенге таможенных платежей, налогов и пеней. Уполномоченные экономические операторы путем занижения таможенной стоимости товаров пытались уклониться от уплаты таможенных платежей и налогов.
 
Принятыми совместными мерами органами государственных доходов с органами прокуратуры и антикоррупционной службы взыскана в бюджет государства сумма таможенных платежей и налогов в размере 45,1 млрд тенге. 
 

В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей

09.09.2022, 18:45 32691
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - На портале Business.enbek.kz с 19 сентября начнется прием заявок по 4-му потоку на получение грантов для реализации бизнес-идей в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Размер гранта составляет 400 МРП (1 225 200 тенге). Каждый участник может получить его только один раз, сообщает пресс-служба Минтруда и соцзащиты РК.
 
Средства грантов позволяют начинающим предпринимателям раскрыть свой бизнес-потенциал, наладить и развить производство, тем самым обеспечить себя постоянным доходом.
 
Для подачи заявки необходимо:
 
  • зарегистрироваться на портале;
  • пройти проверку на соответствие условиям получения гранта;
  • скачать шаблон бизнес-плана, заполнить его и загрузить на портал;
  • заполнить форму заявления и подписать ключом ЭЦП.
 
При отсутствии доступа к интернету или компьютера можно подать заявку в зонах самообслуживания центров занятости населения, центрах обслуживания населения, центрах обслуживания предпринимателей.
 
Для получения гранта необходимо соблюсти ряд условий.
 
Претендентами на получение государственного гранта на реализацию новой бизнес-идеи могут быть:
 
  • зарегистрированные безработные;
  • индивидуальные предприниматели (срок регистрации до 3 лет);
  • плательщики единого совокупного платежа.
 
При этом претендент должен относиться к одной из следующих социальных категорий:
 
  • лица с инвалидностью;
  • лица с действующим статусом "кандас";
  • межрегиональные переселенцы;
  • члены малообеспеченных семей;
  • член многодетной семьи (супруг/супруга);
  • лицо, воспитывающее ребенка-инвалида (супруг/супруга);
  • получатели пособия по потере кормильца;
  • молодежь.
 
Претендент должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту "Бастау бизнес" со сроком не более 3 лет.
 
Грант можно получить на: приобретение необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, животных, птицы, саженцев, кустарников, семян, рассады, оплаты аренды помещений.
 
Гранты не предоставляются на: потребительские цели, погашение кредитных займов, приобретение и строительство жилой недвижимости, приобретение земельных участков, производство подакцизной продукции.
 
Гранты выдаются центрами занятости населения на основании решения районной/городской комиссии по рассмотрению заявлений претендентов для получения грантов.
 

В правительстве Казахстана рассмотрели планы по развитию водной отрасли

09.09.2022, 16:10 35731
В правительстве Казахстана рассмотрели планы по развитию водной отрасли
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Планы по комплексному развитию водной отрасли рассмотрены на заседании Водного совета Казахстана под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев сообщил, что готовится трехлетний комплексный план развития водной отрасли. В рамках него начата разработка нового Водного кодекса, планируется усилить позиции Казахстана в переговорном процессе по трансграничным рекам и утвердить Концепцию развития системы управления водными ресурсами на 2023-2030 годы.
 
Кроме того, по данным правительства, будут разработаны механизмы, которые будут стимулировать сельхозпроизводителей использовать водосберегающие технологии полива, активизируется реконструкция водохозяйственной инфраструктуры и строительство водохранилищ, получит развитие единая система цифрового водоучета на магистральных и межхозяйственных оросительных каналах.
 
Также планируется усилить Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства и определить его отраслевым научным центром по проблемам водных ресурсов, а также определить базовый вуз для подготовки востребованных специалистов в водной отрасли.
 
Премьер-министр поддержал данные подходы и отметил важность качественной проработки каждого направления. При этом Алихан Смаилов поручил ускорить разработку нового плана развития отрасли и внести его на рассмотрение уже в ноябре этого года.
 

Необходимо разработать эффективные механизмы стимулирования водосбережения, поэтапно проводить реконструкцию и строительство водохранилищ. Обязательно нужно расширить работу по цифровизации и автоматизации управления водными ресурсами, так как это один из основных способов повышения эффективности в этой сфере", - отметил Алихан Смаилов.

 
Участники заседания также рассмотрели актуальные вопросы реализации совместных с ЕБРР проектов по восстановлению ирригационных систем в Актюбинской, Жамбылской и Туркестанской областях.
 

Токаев посетил посольство Великобритании

09.09.2022, 15:56 36391
Токаев посетил посольство Великобритании
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил посольство Великобритании в Казахстане и выразил соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Президент также оставил запись в книге соболезнований, сообщает Акорда. 
 
Напомним, сегодня глава Казахстана также направил телеграмму соболезнования королю Великобритании и Северной Ирландии Карлу III в связи с кончиной его матери королевы Елизаветы II. Читать. 
 
Напомним, королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни вчера, 8 сентября 2022 года, на 97-м году жизни. Карл III будет официально объявлен королем Великобритании сегодня, в пятницу, 9 сентября. В Великобритании объявлен десятидневный траур. 
 

 

"КазАвтоЖол" оштрафовал ряд служб технадзора на 72 млн тенге

09.09.2022, 15:33 37206
"КазАвтоЖол" оштрафовал ряд служб технадзора на 72 млн тенге
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Ряд служб технического надзора были оштрафованы на 72 млн тенге в результате проверок, проведенных нацкомпанией "КазАвтоЖол", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За 8 месяцев текущего года были наложены штрафы на службы технического надзора на сумму 72 млн тенге, также за недостаточный контроль с объектов были удалены порядка 20 экспертов", - сообщили в пресс-службе нацкомпании. 

 
Там подчеркнули, что в этом году строительно-монтажные работы проходят на 200 участках дорог республиканского значения. 
 

На данных объектах задействованы 47 компаний технического надзора, которые являются прямыми представителями заказчика (в данном случае АО "НК "КазАвтоЖол") на местах и ответственны за качество строительно-монтажных работ от начала и вплоть до сдачи проекта в эксплуатацию", - отметили в "КазАвтоЖоле". 


Ранее сообщалось, что "КазАвтоЖол" и "Казахавтодор" объединены в единую компанию. 
 

Токаев обсудил с Токтаром Аубакировым решение социальных вопросов

09.09.2022, 14:49 35186
Токаев обсудил с Токтаром Аубакировым решение социальных вопросов
Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял члена Национального курултая Токтара Аубакирова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Аубакиров представил главе государства свои предложения по решению социальных вопросов, в том числе в сфере развития науки, сообщает Акорда.

Он также поддержал инициативы, обнародованные в послании президента народу Казахстана, и высказал свои предложения по реализации реформ в стране.

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