Судья Костанайского облсуда задержан за крупную взятку

КОСТАНАЙ. 18 АВГУСТА - Судья Костанайского областного суда задержан с поличным при получении взятки в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY.
17 августа в результате взаимодействия Комитета национальной безопасности и отдела внутренней безопасности Верховного суда в Костанае задержан с поличным судья Костанайского областного суда при получении крупной взятки", - сообщили в пресс-службе Верховного суда РК.
Взятка предназначалась за положительное решение суда в пользу заинтересованной стороны.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Следственным департаментом КНБ проводится досудебное расследование по статье 366, часть 3, УК РК "Получение взятки в особо крупном размере", - сообщили в суде.