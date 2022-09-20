Президент РК провел встречу с руководителями глобальных финансовых институтов

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НЬЮ-ЙОРК. 19 СЕНТЯБРЯ - Программу визита главы государства в Нью-Йорк открыла встреча в формате рабочего завтрака с руководителями глобальных финансовых институтов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В частности, президент РК встретился с главами Citi, Goldman Sachs, NASDAQ, Auerbach Grayson & Company LLP, Franklin Templeton, Brightlight Capital, AllianceBernstein, Jefferies Financial Group, Luxor Capital Group, Paine Schwartz Partners LLC, New Silk Road Forum, Robotti & Company Advisors, TPG Capital, Grupo Los Grobo, сообщает пресс-служба Акорды

Касым-Жомарт Токаев проинформировал американских финансистов о масштабных политических и экономических реформах.

Глава государства разъяснил значение этих важных преобразований с точки зрения их влияния на финансово-экономический сектор.

Что это означает для бизнеса и финансовых институтов? Это означает расширение доступа к рынку и повышение прозрачности и в целом - новые возможности для частного сектора и международных партнеров", - подчеркнул президент.

Касым-Жомарт Токаев рассказал участникам мероприятия о возможностях Казахстана в осуществлении совместных инвестиционных проектов в ключевых секторах экономики.

В частности, глава государства остановился на перспективах сотрудничества с фондом национального благосостояния "Самрук-Казына". Он указал на благоприятные возможности, открывающиеся в связи с приватизацией активов фонда.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на огромный потенциал нашей страны в сферах энергетики, зеленой экономики, транспорта и логистики, сельского хозяйства, а также отметил условия, созданные в международном финансовом центре "Астана".

В завершение Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что правительство Казахстана готово оказать полную поддержку американским деловым кругам в реализации инвестиционных проектов.