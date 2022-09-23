Мухит Азирбаев освобожден от должности замакима Алматы
22.09.2022, 13:17 22521
Фото: telegram/Новости акимата Алматы
АЛМАТЫ. 22 СЕНТЯБРЯ - Мухит Азирбаев освобожден от должности заместителя акима города Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В соответствии с поручением главы государства, озвученным в ходе послания в марте текущего года, и в соответствии с постановлением правительства в целях оптимизации государственных служащих в акиматах областей и городов республиканского значения с 21 сентября 2022 года заместитель акима города Алматы Мухит Азирбаев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию", - сообщает пресс-служба акимата города Алматы.
Мухит Азирбаев занимал должность заместителя акима Алматы с апреля 2019 года, курировал вопросы архитектуры, градостроительства, земельных отношений и энергетики.
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Мадиев освобожден от должности первого вице-министра цифрового развития
23.09.2022, 11:53 496
Фото: Primeminister.kz
АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - Постановлением правительства Республики Казахстан Мадиев Жаслан освобожден от должности первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Жаслан Мадиев родился в 1983 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Колумбийский университет, Массачусетский технологический институт.
Трудовую деятельность начал в 2004 году специалистом управления по работе с международными финансовыми институтами департамента международных отношений АО "Альянс Банк".
В 2007-2018 годах работал в структурах компаний "Фонд устойчивого развития "Казына", АО ФНБ "Самрук-Казына", "Kazyna Capital Management", АО "Банк развития Казахстана", АО "НК "Казахстан Темир Жолы".
В 2019-2020 годах - вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.
В 2020-2022 годах - заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.
С января 2022 года по настоящее время являлся первым вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
Иран Шархан назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития
23.09.2022, 10:41 2546
Фото: Primeminister.kz
АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - Постановлением правительства Республики Казахстан Иран Шархан назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Шархан Иран родился в 1987 году в Актюбинской области. Окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова.
Трудовую деятельность начал в 2008 году специалистом по маркетингу.
В 2009-2013 годах - исполняющий обязаности эксперта, эксперт управления государственных закупок департамента административно-правовой работы, главный эксперт департамента юридической службы и госзакупок Министерства здравоохранения РК.
В 2013-2014 годах - руководитель управления государственных закупок Министерства индустрии и новых технологий РК.
В 2014-2015 годах - заместитель директора департамента административной работы Министерства по инвестициям и развитию РК.
В 2015-2016 годах - заместитель руководителя управления здравоохранения Южно-Казахстанской области РК.
В 2016-2019 годах - директор департамента административной работы Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.
В 2019 году был назначен советником Министра иностранных дел РК.
В 2020-2021 годах - руководитель управления индустриально-инновационного развития Актюбинской области.
С августа 2021 года и по настоящее время занимал должность директора департамента недропользования по ТПИ Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
МВД: пребывание иностранцев в Казахстане на контроле
23.09.2022, 09:40 2581
АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - Миграционная служба МВД Республики Казахстан работает в штатном режиме. Контроль за соблюдением законодательства иностранцами, уполномоченными государственными и правоохранительными органами ведется, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Казахстане действует достаточно эффективная система миграционного контроля, которая осуществляется на основании правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан и правил осуществления миграционного контроля. Законодательство четко регламентирует порядок пребывания иностранцев в Казахстане. Ни один иностранный гражданин не имеет права бессрочно пребывать на территории нашего государства, игнорируя требования миграционного законодательства", - сказал и.о. председателя КМС МВД Аслан Аталыков.
Он напомнил, что разрешенный срок пребывания иммигрантов в Республике Казахстан для граждан государств - участников Евразийского экономического союза по общему правилу заканчивается по истечении 90 календарных дней со дня пересечения госграницы РК.
Учет иммигрантов осуществляется органами внутренних дел на основании информации принимающих лиц, а также данных КНБ, своевременно поступающих из пунктов пропуска через государственную границу Республики Казахстан в единую базу данных учета въезда и выезда иностранцев", - пояснил и.о. председателя КМС МВД.
Сообщается, что согласно статистике в этом году в Казахстан въехало порядка 4,3 млн иностранцев, а выехало 4,1 млн, в том числе граждан Российской Федерации въехало 1 660 000, а выехало 1 640 000. Их временное пребывание под учетом, с полной информацией о каждом из них, данных паспортов и датах въезда для контроля пребывания.
Мониторинг миграционных процессов ведется. Органы внутренних дел отслеживают соблюдение иммигрантами установленных правил пребывания. Если у иностранца истекает срок пребывания, в отношении него принимаются предусмотренные законодательством меры реагирования", - сказал Аслан Аталыков.
По данным МВД, в ходе контроля к административной ответственности привлечено 45,7 тысячи нарушителей миграционного законодательства, из них 4,2 тысячи сразу же принудительно выдворены за пределы Казахстана.
При этом россиян за нарушение миграционного законодательства привлечено 3,2 тысячи, что составляет всего 0,2% от числа въехавших граждан РФ. Это демонстрирует их определенную дисциплинированность в Казахстане по соблюдению сроков пребывания. В противном случае принудительное выдворение из Казахстана предусматривает дополнительную санкционную меру в виде запрета на повторный въезд в нашу страну сроком на 5 лет", - уточнил Аслан Аталыков.
Он отметил, что аналогично органами внутренних дел осуществляется контроль за соблюдением правил пребывания иностранцев в Казахстане на основании разрешения на временное проживание, процесс получения которого отрегулирован. При получении разрешения на временное проживание, дающего в предусмотренных законом случаях право иностранцу пребывать в Казахстане на срок трудового договора, на период учебы, лечения и других исчерпывающих оснований, миграционная служба имеет полную информацию об адресе проживания, собственнике жилья и проживающих там иностранцах, что позволяет обеспечить миграционный контроль.
Любая ситуация, связанная с незаконным пересечением границы, нарушением регламента подачи документов на регистрацию в стране, пресекается в соответствии с законодательством РК", - подчеркнул и.о. председателя КМС МВД.
Ранее в Пограничной службе КНБ РК прокомментировали ситуацию со скоплением автомобилей на казахстанско-российской границе.
В Пограничной службе КНБ РК прокомментировали ситуацию на казахстанско-российской границе
23.09.2022, 08:40 5196
Фото: Depositphotos
АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - В Пограничной службе КНБ РК рассказали о ситуации на казахстанско-российской границе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На сегодняшний день на казахстанско-российской границе отмечается увеличение количества въезжающих в Республику Казахстан иностранных граждан. Имеющиеся 30 автомобильных пунктов пропуска работают в штатном режиме. На 4 наблюдается скопление в связи с увеличившимся потоком пассажиров и транспортных средств", - сообщили в пресс-службе Погранслужбы.
Отмечается, что ситуация находится на особом контроле.
Пограничной службой совместно с компетентными государственными органами обеспечиваются безопасность и соблюдение правопорядка на погранпереходах. Организовано взаимодействие с российским пограничным ведомством. Пограничная служба КНБ в своей деятельности руководствуется международными договорами и нормами внутреннего законодательства РК", - подчеркнули в пресс-службе.
Минобороны: в Казахстане пройдут учения ОДКБ
22.09.2022, 20:34 14656
Фото: МО РК
АСТАНА. 22 СЕНТЯБРЯ - С 26 сентября по 8 октября в Жамбылской и Алматинской областях состоятся учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2022", "Поиск-2022", "Эшелон-2022", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В связи с этим с 22 по 30 сентября в Казахстан прибывают воинские контингенты государств - членов ОДКБ. Их передвижение будет осуществляться различными способами: железнодорожным, воздушным транспортом и на колесной военной технике, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
В ходе перемещения воинских контингентов будут отработаны вопросы комендантской службы, противовоздушной обороны и всестороннего обеспечения.
Сатыбалды Даулеталин избран генеральным секретарем Совета профсоюзов стран ЦА
22.09.2022, 18:26 17256
ТАШКЕНТ. 22 СЕНТЯБРЯ - Председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан Сатыбалды Даулеталин единогласным решением членов совета профсоюзов стран Центральной Азии (СПСЦА) избран генеральным секретарем этой организации. Решение принято на втором заседании СПСЦА, проходящем в эти дни в столице Узбекистана Ташкенте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На заседании также было принято решение о включении в состав организации новых членов - Федерации профсоюзов Кыргызстана и Конфедерации профсоюзов Монголии по их ранее направленным заявкам, сообщили в казахстанской федерации.
Участники заседания обсудили вопросы безопасности и охраны труда работников Центрально-Азиатского региона и поделились своим опытом в развитии института общественного контроля со стороны профсоюзов", - сообщается в пресс-релизе организации.
Была подписана декларация о развитии и модернизации профсоюзного образования и усилении регионального сотрудничества профсоюзов стран Центральной Азии. Согласно документу, институт повышения квалификации Федерации профсоюзов Узбекистана был определен в качестве базового учебного центра для развития профсоюзного образования в странах Центральной Азии. Здесь на постоянной основе представители профсоюзов стран СПСЦА получат возможность приобретать новые знания и обмениваться лучшими практиками профсоюзной деятельности.
Совет профсоюзов стран Центральной Азии был создан в ноябре 2021 года после совместного решения об интеграции крупнейших профсоюзных объединений трех государств: Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Цель совета - консолидация действий членов СПСЦА по защите социально-трудовых, профессиональных, экономических и иных законных прав и интересов работников, прав и гарантий деятельности профессиональных союзов.
Участников ликвидации лесных пожаров в Костанайской области наградят медалью "Ерлігі ушін"
22.09.2022, 17:29 17871
АСТАНА. 22 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении медалью "Ерлігі ушін" двадцати участников ликвидации лесных пожаров в Костанайской области. Также 48 гражданам объявлена благодарность президента, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга, а также мужество, проявленное в чрезвычайной ситуации, медалью "Ерлігі ушін" награждены 20 участников ликвидации последствий лесных пожаров в Костанайской области. Также 48 гражданам объявлена благодарность президента Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.
Медалью "Ерлігі ушін" награждаются:
Аким Алдияр Ермекулы - старший пожарный специализированной пожарной части №5 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Астаны;
Ахметкалиев Султан Сакенович - командир отделения специализированной пожарной части №2 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Астаны;
Абукалык Азат Рыскалиулы - пожарный пожарной части №17 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Астаны;
Багитжанов Нурсултан Жумашевич - командир отделения пожарной части №23 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области;
Базаров Ержан Оралханович - командир воздушного судна АО "Казавиаспас" МЧС;
Байгобенов Аслан Тауекелович - командир отделения пожарной части №15 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области;
Бауэр Алексей Александрович - волонтер;
Боромбаев Айдос Сагнаевич - командир отделения пожарного поста №21 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области;
Ержанов Айбек Ахметбекович - командир воздушного судна АО "Казавиаспас" МЧС;
Жапаров Самат Таласпаевич - командир отделения специализированной пожарной части №2 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Северо-Казахстанской области;
Жолдасов Нурсултан Омирсерикович - старший пожарный специализированной пожарной части №9 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Акмолинской области;
Каиров Куанышбек Жумабаевич - сержант воинской части 5510 регионального командования "Орталык" Национальной гвардии;
Махамбетов Алмат Арыстанбекович - пожарный специализированной пожарной части №18 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Северо-Казахстанской области;
Мусин Абай Буранбаевич - старшина Костанайской академии МВД имени Ш.Кабылбаева;
Рахин Ербол Кайырбаевич - волонтер;
Тулеухан Ануар Жанатулы - командир отделения специализированной пожарной части №6 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Астаны;
Флейтлинг Александр Аликович - тракторист материально-технической роты войсковой части 31775 Министерства обороны;
Хасенов Мурат Калиханович - начальник пожарного поезда АО "НК "Казакстан темір жолы";
Шайсултанов Медет Еркинович - командир отделения специализированной пожарной части №2 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Акмолинской области;
Щурихин Максим Сергеевич - старший пожарный специализированной пожарной части №6 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Акмолинской области.
Напомним, 10 сентября в Костанайской области ликвидировали лесной пожар, длившийся 8 дней. Загорание началось 2 сентября в 15.10 на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района, сообщает "Алау". Общая площадь с момента возникновения пожара составляет 43 тысячи гектаров.
Огнем уничтожен и поврежден 91 жилой дом в двух населенных пунктах. Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести при пожаре 12 человек. Известно о гибели 137 животных и 130 птиц.
Экологи считают, что на восстановление экосистемы Костанайской области понадобится от 70 до 150 лет.
13 сентября начато досудебное расследование в отношении руководства КГУ "Басаманское учреждение лесного хозяйства" по фактам злоупотреблений должностными полномочиями, повлекших тяжкие последствия.
Президент утвердил Концепцию развития Ассамблеи народа Казахстана на 2022-2026 годы
22.09.2022, 16:40 20251
Фото: Акорда
АСТАНА. 22 СЕНТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев своим указом утвердил Концепцию развития Ассамблеи народа Казахстана на 2022-2026 годы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Концепция призвана обеспечить функционирование Ассамблеи как одного из ключевых идеологических механизмов обеспечения политики мира и согласия в казахстанском обществе.", - сообщается в тексте указа.
Также в документе сказано, что Ассамблея будет развиваться как социальная и информационная площадка для обеспечения широкого взаимодействия институтов гражданского общества, государственных органов, научной и творческой интеллигенции, молодежи по вопросам интеграции общества, укрепления общественного согласия и единства народа Казахстана.
Концепция нацелена на организацию системной работы по разъяснению и реализации в обществе принципов государственной политики в сферах интеграции этносов, развития казахстанской идентичности и общенационального единства, обеспечения мира и согласия в обществе", - говорится в документе.
Укрепление Ассамблеи и ее институтов будет проходить по следующим ключевым направлениям:
организация взаимодействия с зарубежными партнерами по обеспечению системного противодействия попыткам переноса любого внешнего конфликтного потенциала на территорию РК и ее граждан;
активизация и актуализация совместной работы с правоохранительными органами по оперативному реагированию на обострение межэтнической ситуации, конфликты, способные перерасти в этническую плоскость, а также выстраивание системы превентивных мер по их профилактике и предотвращению;
усиление многоплановой работы по интеграции всех этносоциальных групп в единую гражданскую нацию через активизацию деятельности АНК как важного инструмента укрепления межэтнического взаимодействия и согласия, а также просветительской и информационно-разъяснительной работы всех ее институтов в обществе по вопросам политики единства и согласия, интеграции этносов, развития государственного языка в обществе как языка межэтнического общения;
реализация широкой информационно-разъяснительной работы институтов Ассамблеи, домов дружбы, государственных органов и учреждений среди населения с целью нейтрализации негативных мировоззренческих установок в сфере межэтнических отношений, распространяемых в информационном поле;
выработка предложений по внедрению новых механизмов взаимодействия институтов Ассамблеи с государственными органами и иными общественными объединениями в целях укрепления общественного согласия и общенационального единства;
систематизация работы и усиление роли АНК в укреплении межэтнических отношений, содействии в развитии благотворительности, медиации, волонтерства в социальной сфере как механизма укрепления общественного согласия и единства;
совершенствование деятельности АНК по реализации приоритетов модернизации общественного сознания, формированию прогрессивных нравственных ценностей в обществе.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
Министерство просвещения Казахстана обнародовало решение о продлении учебного года, несмотря на мнение общественности. Считаете ли Вы, что необходимо обратиться с петицией на имя президента по решению этого вопроса в пользу детей и их родителей?