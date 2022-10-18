Сроки выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком увеличат в Казахстане

Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Поправки в правила выплаты пособий по уходу за ребенком до полутора лет разработали в Минтруда.





Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана разработало поправки в правила назначения и выплаты государственных пособий семьям, имеющим детей.





Документ опубликован на портале "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 31 октября 2022 года.





Согласно документу, пособия по уходу за ребенком будут выплачиваться ежемесячно со дня рождения ребенка до достижения им полутора лет.





В случаях усыновления и назначения опеки над ребенком, оставшимся без попечения родителей, в возрасте до полутора лет - со дня вступления в законную силу решение суда об усыновлении ребенка или со дня принятия решения об установлении опеки (попечительства)", - говорится в поправках.

При назначении пособия по уходу в составе семьи учитываются рожденные живыми, усыновленные (удочеренные), а также взятые под опеку (попечительство) дети, сводные дети, если они не учтены в семье другого родителя.





При этом в составе семьи не учитываются дети, в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в родительских правах", - подчеркивается в документе.





В случае обращения за назначением пособия по уходу после смерти ребенка, не достигшего возраста полутора лет, пособие по уходу назначается по месяц смерти включительно.





Пособие по уходу кандасам назначается со дня рождения ребенка, но не ранее даты установления статуса кандаса.





В настоящее время пособие по уходу за ребенком выплачивают до достижения им одного года.





Размер ежемесячного пособия:





на первого ребенка - 5,76 МРП (17 643 тенге);

на второго - 6,81 МРП (20 859 тенге);

на третьего - 7,85 МРП (24 044 тенге);

на четвертого и последующих - 8,9 МРП (27 261 тенге).



