Алматы вышел на первое место в республике по объему частных инвестиций - Досаев

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Алматы. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Ерболат Досаев отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым о предварительных итогах социально-экономического развития Алматы за девять месяцев текущего года, сообщает "БОРТ№1".
Краткосрочный экономический индикатор составил 105%, основным драйвером роста стала обрабатывающая промышленность. Объем инвестиций в основной капитал вырос на 22,1%. По объему частных инвестиций (22,4%) Алматы вышел на 1-е место среди регионов Казахстана. В городе восстановлена деловая активность, численность действующих субъектов малого и среднего бизнеса за отчетный период увеличилась на 37,2%", - доложил Досаев.
Он также рассказал главе государства о реализации программы развития города Алматы до 2025 года и среднесрочных перспективах до 2030 года, а также о ходе разработки нового генерального плана города до 2040 года с учетом утвержденных основных приоритетов развития.
Глава государства был проинформирован о работе по развитию инженерной инфраструктуры, мерах по снижению дефицита ученических мест, а также об исполнении его поручения по созданию единой системы видеомониторинга.
Президент дал поручения по дальнейшей диверсификации экономики и модернизации инфраструктуры города.