Алматы вышел на первое место в республике по объему частных инвестиций - Досаев

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Алматы. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге региональной службы коммуникаций рассказали, как иностранные граждане и трудовые мигранты из ЕАЭС могут прикрепиться к поликлинике в Алматы и получить медицинскую помощь.

Там напомнили, что в Казахстане 15 октября стартовала ежегодная кампания по свободному прикреплению к организациям первичной медико-санитарной помощи, которая продлится до 15 ноября.

На сегодняшний день первичную медико-санитарную помощь в Алматы оказывают 73 первичные медико-санитарные организации, из них 40 государственные, остальные - частные. Сегодня 6 новых поставщиков изъявили желание прикреплять и оказывать первичную медико-санитарную помощь", - сообщила директор Алматинского городского филиала Республиканского центра электронного здравоохранения Гульнара Искакова.

По ее словам, существует три возможности прикрепления: в рамках кампании прикрепления, по своему выбору и по причине переезда. Искакова рекомендует выбирать ту поликлинику, которая находится по месту постоянного проживания, чтобы при необходимости участковый врач смог оказать необходимую помощь и наблюдать пациента на дому.

Также она сообщила, что для иностранцев и трудовых мигрантов правила прикрепления к организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, изменились с 15 августа прошлого года. Теперь они должны иметь договор добровольного медицинского страхования (ДМС).

Если иностранный гражданин постоянно проживает на территории РК или имеет вид на жительство, он имеет право на получение помощи в рамках ОСМС и ГОБМП. На сегодняшний день к поликлиникам Алматы прикреплено больше 22 тысяч иностранных граждан. Среди них свыше 5 тысяч граждан Российской Федерации", - сообщила Искакова.

Прикрепившись к организации ПМСП в период кампании, горожане начнут получать медицинскую помощь в ней только с 1 января 2023 года. То есть до 31 декабря они продолжат обслуживаться в поликлинике, к которой были прикреплены ранее.