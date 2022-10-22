В РФ прошли международные учения команд быстрого реагирования на ЧС санитарно-эпидемиологического характера

Саратов. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Роспотребнадзор провел международные учения команд быстрого реагирования.
14 октября в Саратове закончились международные учения команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера в общественном здравоохранении с применением мобильных лабораторий Роспотребнадзора среди стран - участников СНГ. На учениях побывали 36 специалистов из стран содружества и 50 представителей противочумных институтов Роспотребнадзора.
Организатором учений выступил ФКУН Российский научно-исследовательский противочумный институт "Микроб" Роспотребнадзора (РосНИПЧИ "Микроб"). Лучшие специалисты отдела эпидемиологии РосНИПЧИ "Микроб" делятся опытом с зарубежными коллегами уже не первый год в рамках проекта "Санитарный щит". В этом году участниками учений стали представители учреждений санитарно-эпидемиологического профиля из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, а также противочумных учреждений Роспотребнадзора. В течение пяти дней специалисты обменивались опытом использования мобильных лабораторий при реагировании на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера, отрабатывали навыки практического взаимодействия, решали задачи по функционированию мобильных лабораторий, организации лабораторной диагностики инфекционных заболеваний и обеспечения биологической безопасности.
На учениях было задействовано несколько мобильных лабораторных комплексов: мобильный комплекс СПЭБ (специализированная противоэпидемиологическая бригада), мобильная лаборатория индикации и мониторинга, пневмокаркасная мобильная лаборатория. На их базе решались задачи по тестированию панелей зашифрованных проб и тактические задачи по вопросам выдвижения лабораторий и медицинского обеспечения сотрудников мобильных лабораторий. Специалистами также была проведена симуляция и ликвидация аварий с патогенными биологическими агентами.
Ведущий научный сотрудник отдела эпидемиологии Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора Василий Куклев рассказал об опыте проведения учений.
Первые международные учения были проведены в 2019 году, а в 2021 году состоялись учения с участием представителей ВОЗ и мобильных лабораторий из стран дальнего зарубежья. По результатам учений в этом году мы выявили некоторые направления, требующие дальнейшего тесного сотрудничества. В их числе - формирование реестра специалистов по работе на ЧС с применением мобильных лабораторий. Он создается с целью быстрого реагирования в случае возникновения опасной эпидемиологической ситуации на пространстве СНГ. Мы тесно взаимодействуем со странами СНГ и уверены, что в дальнейшем наше сотрудничество будет только усиливаться", - рассказал Василий Куклев.
Установление устойчивых межнациональных связей и развитие диалога - один из основных приоритетов Российской Федерации в рамках развития гуманитарных проектов со странами СНГ. Многосторонний обмен опытом в сфере медицины и образования способствует геополитической стабильности и экономическому развитию дружественных государств.