В РФ прошли международные учения команд быстрого реагирования на ЧС санитарно-эпидемиологического характера

Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Продолжающийся дефицит электрической энергии с 2021 года является следствием участившихся случаев аварийного выбытия морально устаревшего оборудования отечественных энергоисточников. Об этом на брифинге в СЦК заявил министр энергетики РК Болат Акчулаков.

По его словам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество аварийных остановок увеличилось на 22%, а их продолжительность на 16%. Износ генерирующих мощностей на сегодня составляет порядка 60%.

Данная ситуация на фоне фиксировавшегося рекордного роста потребления угрожает энергетической безопасности страны. Вместе с тем возникавший ранее дефицит был покрыт действовавшей с 2009 по 2015 годы программой "Тариф в обмен на инвестиции" с внедрением предельных тарифов на электрическую энергию. За вышеуказанный период времени был создан среднесрочный резерв мощности путем ввода 1,2 ГВт новых мощностей и восстановления 1,7 ГВт мощностей", - цитирует Акчулакова ortcom.kz .

По данным Минэнерго, сейчас задача перехода к актуализированной тарифной политике в секторе генерации "Тариф в обмен на инвестиции" состоит в том, чтобы достичь снижения износа генерирующих мощностей на 15% к 2035 году путем трансформации подходов в тарифообразовании с увеличением ежегодных инвестиций в 3 раза. Немаловажной частью обновленной модели является усиление действующих механизмов поддержки и обратных обязательств со стороны рынка.

Текущая политика по сдерживанию тарифов на электрическую энергию не учитывает роста инфляции в полной мере, что также влияет на инвестиционную привлекательность отрасли, так как для обеспечения стабильности работы энергопредприятий необходима прогнозируемая тарифная политика, предусматривающая индексацию на уровень инфляции.

В рамках действующего сейчас рынка электрической мощности лимит на объем средств, направляемых на возврат вложенных в отрасль инвестиций, установлен на уровне 32 млрд тенге. Министерством энергетики РК прорабатывается вопрос увеличения указанного лимита на 100 млрд тенге, ожидается, что это позволит обеспечить возможность дополнительной модернизации и расширения действующих электрических станций.

Кроме того, в целях обеспечения притока инвестиций необходимо увеличить действующий тариф на рынке электрической мощности с текущих 590 тысяч тенге за 1 МВт в месяц до 885 тысяч, что позволит привлечь в отрасль дополнительные 35 млрд тенге в год.

Также остаться в прошлом должен вопрос компенсации затрат на производство тепловой энергии за счет средств от реализации электрической энергии и услуги по поддержанию готовности электрической мощности. То есть перекрестное субсидирование должно быть исключено", - подчеркнул министр энергетики РК Болат Акчулаков.

Глава ведомства отметил, что для защиты отдельных категорий потребителей от влияния роста тарифов будут созданы условия адресного субсидирования с учетом сегодняшнего опыта.

По его словам, сектор теплоэнергетики с учетом социального аспекта требует внедрения гибридной модели, которая позволит стимулировать привлечение инвестиций и обеспечить гарантии возврата инвестиций с включением в себя действующих механизмов бюджетного финансирования теплоэнергетики и соответствующих обязательств собственников по инвестированию.

Для энергопредприятий будут внедрены встречные обязательства по вложению части собственных средств, помимо получаемых из тарифов, на развитие собственных активов. Для полноценной реализации предлагаемых мер необходимо вернуть контрольные функции уполномоченного органа за целевым использованием средств, полученных в рамках политики "тариф в обмен на инвестиции", а также установить показатели, которые необходимо достичь в рамках вложенных инвестиций", - подытожил Болат Акчулаков.