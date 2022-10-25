Казахстанские миротворцы вернулись из Ливана

Алматы. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Седьмой миротворческий контингент завершил участие в миссии "Временные силы ООН в Ливане", сообщает пресс-служба МО РК.
В течение полугода казахстанские военнослужащие выполняли пешее и мобильное патрулирование, участвовали в организации работы блокпостов, охране баз и в ежедневной боевой подготовке личного состава, не задействованного в проведении операций.
Шесть месяцев пролетели быстро. Основательное обучение в Центре миротворческой подготовки помогло нам легко адаптироваться к новым условиям и достойно справляться с поставленными задачами. Морально-психологическое состояние военнослужащих на высоком уровне, они готовы к выполнению задач по месту службы", - сказал по прибытии в Алматы командир группы капитан Марат Абдраманов.
На смену им в составе восьмого миротворческого контингента отправились казахстанские военнослужащие, которые будут выполнять задачи в составе индийского миротворческого батальона в секторе "Восток".
Напомним, что совместное развертывание казахстанского контингента в составе миротворческого контингента Вооруженных сил Индии в миссии ООН в Ливане осуществляется с октября 2018 года.