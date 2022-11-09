Президент РК ознакомился с деятельностью Центра Абая в Атырауской области

Атырау. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочей поездки в Атыраускую область президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой Центра Абая, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев осмотрел передвижную выставку, где в качестве экспонатов были представлены национальные музыкальные инструменты, принадлежавшие выдающимся казахским деятелям.
В Центре Абая школьники овладевают различными видами искусств в творческих кружках.
Президент осмотрел проекты, созданные в STEM-лаборатории JasSpace, а также послушал кюй Курмангазы "Балбырауын" в исполнении молодых домбристов.
Также в шахматном клубе Касым-Жомарт Токаев побеседовал с группой молодых гроссмейстеров, среди которых была и Зарина Нургалиева, которая в этом году добилась победы на чемпионате мира среди игроков до 14 лет в Румынии. Президент поинтересовался планами юной шахматистки на будущее и пожелал ей дальнейших успехов.
В завершение мероприятия Центру Абая был подарен автобус от имени президента.
Ранее сообщалось, что в ходе встречи с общественностью Атырауской области президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поднял тему охраны здоровья подрастающего поколения.