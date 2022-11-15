Правительство утвердило правила цифровой трансформации госуправления

Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов подписал постановление правительства РК "Об утверждении правил цифровой трансформации государственного управления".

Согласно документу, в функциональную структуру цифровой трансформации государственного управления входят: комиссия при президенте Республики Казахстан по вопросам внедрения цифровизации в Республике Казахстан; офис цифрового правительства; уполномоченный орган; государственные органы.

Комиссия является консультативно-совещательным органом при президенте Республики Казахстан, основными задачами которого являются выработка предложений, мониторинг и реализация вопросов цифровизации и инновационных технологий в Республике Казахстан. Порядок функционирования комиссии определяется ее положением, утвержденным указом президента Республики Казахстан.

Офис осуществляет свои функции в соответствии с его положением, утвержденным распоряжением премьер-министра Республики Казахстан, а также в соответствии с настоящими правилами.

Уполномоченный орган является рабочим органом офиса и осуществляет межотраслевую координацию цифровой трансформации государственного управления, а также:

1) рассматривает проекты стратегий цифровой трансформации и принимает решение об их согласовании;

2) осуществляет мониторинг реализации дорожных карт цифровой трансформации, в том числе по итогам его проведения;

3) по итогам проведения мониторинга по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал вносит на заседание офиса информацию о ходе реализации цифровой трансформации и вопросы, требующие решения офиса;

4) рассматривает проекты нормативных правовых актов на предмет их соответствия стратегическим направлениям цифровой трансформации с привлечением центра поддержки цифрового правительства;

5) организует оценку результатов реализации планов мероприятий цифровой трансформации государственных органов.

Государственные органы:

1) определяют из числа заместителей руководителей государственных органов, курирующих вопросы цифровизации, ответственных за разработку и реализацию дорожных карт цифровой трансформации;

2) приказом первого руководителя создают при государственном органе офис цифровой трансформации, а также утверждают его состав и положение;

3) осуществляют в соответствии с настоящими правилами разработку, согласование, утверждение и реализацию дорожных карт цифровой трансформации;

4) направляют проекты дорожных карт цифровой трансформации на согласование в уполномоченный орган;

5) возлагают функции главного офицера по данным, ответственного за управление данными в курируемой отрасли, стратегические направления и определение политики управления данными, на заместителей руководителей государственных органов в соответствии с приказами о распределении 5 обязанностей;

6) осуществляют реинжиниринг;

7) распределяют функции и полномочия между структурными подразделениями в государственном органе, подведомственными организациями;

8) осуществляют формирование и ведение электронного реестра бизнес процессов;

9) обеспечивают соблюдение организационных, технических, правовых требований в области информационно-коммуникационных технологий, информационной безопасности, управления данными, развития архитектуры "электронного правительства", создания, развития, эксплуатации, приобретения объектов информатизации "электронного правительства", а также информационно-коммуникационных услуг.

Показатели результативности цифровой трансформации государственных органов предусматривают измеримость следующих критериев:

1) повышение удовлетворенности граждан государственными услугами, в том числе цифровыми, и снижение издержек бизнеса при взаимодействии с государством;

2) снижение издержек государственного управления, отраслей экономики и социальной сферы;

3) повышение прозрачности государственного управления;

4) снижение коррупционных рисков за счет цифровой трансформации;

5) повышение уровня надежности и безопасности объектов информатизации, цифровой суверенитет.



