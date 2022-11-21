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В Казахстане могут принять закон о возврате незаконно вывезенных средств

20.11.2022, 10:48 29351
В Казахстане могут принять закон о возврате незаконно вывезенных средств
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане могут со временем принять закон по возвращению незаконно вывезенных из Казахстана капиталов, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после процедуры голосования, отвечая на вопросы журналистов.
 
В настоящее время, по его словам, работа по возвращению денег продолжается.
 

Создана специальная комиссия под руководством генерального прокурора, я лично координировал эту работу. Полагаю, со временем мы должны принять закон о возврате незаконно вывезенных средств. Если говорить о добровольном возвращении, то мы это поддерживаем", - заявил Токаев.

 

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Exit poll: Токаев лидирует на выборах президента Казахстана, набрав более 80% голосов избирателей

21.11.2022, 00:15 14991
Exit poll: Токаев лидирует на выборах президента Казахстана, набрав более 80% голосов избирателей
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Озвучены результаты первого exit poll, проведенного на выходах из избирательных участках, международным институтом региональных исследований "Открытое общество" по заказу телерадиокорпорации Qazaqstan.

Согласно результатам опросов, голоса распределились следующим образом: Касым-Жомарт Токаев - 82,45%, Жигули Дайрабаев - 3,33%, Каракат Абден - 2,54%, Мейрам Кажыкен - 2,23%, Нурлан Ауесбаев - 2,17%, Салтанат Турсынбекова - 2,08% и "против всех" - 5,2%. Явка избирателей составила 68,70%.

1062 интервьюера на 354 избирательных участках, в Астане, Алматы, Шымкенте и всех областных центрах Казахстана, опросили более 304 тысяч избирателей.

По результатам второго exit poll, проведенного институтом общественной политики партии Amanat по заказу телеканала "Астана", за кандидатуру Касым-Жомарта Токаева проголосовали 85,52% казахстанцев. Явка избирателей составила 67,71 %.

По данным института общественной политики, озвученным в ходе онлайн-телемарафона, голоса распределились следующим образом: Касым-Жомарт Токаев - 85,52%, Жигули Дайрабаев - 2,67 %, Каракат Абден - 2,61 %, Мейрам Кажыкен - 2,43 %, Нурлан Ауесбаев - 1,93 %, Салтанат Турсынбекова - 1,44 %, графа "против всех" - 3,40 %.

Социологическим исследованием были охвачены около 600 избирательных участков в 74 городах и 242 селах страны.

ДОПОЛНЕНО:

Стали известны результаты третьего exit-poll, проведенного институтом комплексных социальных исследований – Астана ОФ ИКСИ "Социс-А" по заказу "31 канала". Явка составила 70,6%.

Согласно результатам опросов, голоса распределились следующим образом: Касым-Жомарт Токаев – 82,02%, Жигули Дайрабаев - 3,68%, Каракат Абден – 2,84%, Мейрам Кажыкен – 2,62%, Нурлан Ауесбаев – 2,38%, Салтанат Турсынбекова – 2,24%, графа "против всех" – 4,22 %

Были опрошены около 482 тысяч избирателей на 379 избирательных участках по всей стране.

Напомним, в воскресенье, 20 ноября, в Казахстане прошли досрочные президентские выборы в соответствии с обновленной Конституцией. Впервые глава государства избирался на один семилетний срок без права переизбрания.
 
На высший пост претендовали шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев от народной коалиции, директор Института исследований современного общества Мейрам Кажыкен от содружества профсоюзов "Аманат", Жигули Дайрабаев от народно-демократической партии "Ауыл", Каракат Абден от "Национального альянса профессиональных социальных работников", Салтанат Турсынбекова от общественного объединения "Қазақ аналары - дәстүрге жол" и руководитель столичного филиала Общенациональной социал-демократической партии Казахстана Нурлан Ауесбаев.

В этом году в избирательных бюллетенях появилась графа "против всех". В списки избирателей на выборы были включены почти 12 млн граждан.
 
По республике процедура голосования стартовала с 07.00 на 86 отдельных участках - с шести утра и закончилась в 20.00 по времени Астаны.
 
В связи с нахождением в другом часовом поясе прекратили работу в 21.00 по времени столицы избирательные участки в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областях.
 
68 избирательных участков были открыты в 53 странах мира.
 
Таким образом, во всех регионах страны завершена работа более десяти тысяч открытых избирательных участков.
 
По данным ЦИК, по состоянию на 22.00 явка по стране составила 69,43%, в голосовании приняли участие 8 299 501 гражданин. Члены участковых избирательных комиссий подсчитывают бюллетени. Предварительные итоги голосования на внеочередных президентских выборах будут оглашены в понедельник.

Согласно нормам действующего законодательства на установление и опубликование итогов выборов, регистрацию избранного президента Республики Казахстан в Центральной избирательной комиссии РК предусмотрено семь дней - не позднее 27 ноября 2022 года. Опубликование в средствах массовой информации сообщения об итогах выборов президента РК не позднее 10 дней со дня проведения выборов - не позднее 30 ноября 2022 года.
 
Наиболее активно голосовали жители Жетысуской - 81,42%, Кызылординской - 81,07%, Туркестанской - 80,37%, Абайской - 80,18%, Жамбылской - 79,57%, Восточно-Казахстанской -79,49%, Костанайской - 79,28%, Северо-Казахстанской - 79,01%, Акмолинской -78,87 %, Карагандинской - 78,39%, Павлодарской - 77,58%, Улытауской -75,48 %, Актюбинской - 72,81 %, Алматинской - 72,10% и Атырауской - 70,87 % областей. Меньше всего явка была зарегистрирована в Алматы - 28,72%.
 
В наблюдении за внеочередными выборами президента РК участвовали более 600 международных наблюдателей.
 
Как отмечают в Генпрокуратуре, электоральная кампания и непосредственно сам процесс голосования прошли в законной обстановке. Жалоб и заявлений граждан о том, что им препятствуют в голосовании, не поступало.

По данным ЦИК, в этом году семь организаций смогут проводить опросы общественного мнения: исследовательский институт "Общественное мнение" ("Қоғамдық пікір"), институт общественной политики партии AMANAT, научно-исследовательский центр "Молодежь", научно-исследовательская ассоциация "Институт демократии", институт комплексных социальных исследований - Астана ОФ ИКСИ "СОЦИС-А", исследовательская группа DAMU RG и международный институт региональных исследований "Открытое общество".

Из семи вышеперечисленных организаций, только три заявили о проведении опросов в формате exit-poll на выборах президента РК: институт общественной политики партии Amanat, институт комплексных социальных исследований Астана ОФ ИКСИ "СОЦИС-А", международный институт региональных исследований "Открытое общество".
 
Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев 1 сентября предложил провести досрочные президентские выборы. 17 сентября президент подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан", который предусматривает установление в Конституции однократного семилетнего срока полномочий президента Республики.

 

По предварительным данным, явка на выборах президента РК составила 69,43%

20.11.2022, 22:17 34711
По предварительным данным, явка на выборах президента РК составила 69,43%
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями, по состоянию на 22.00 времени столицы 20 ноября 2022 года бюллетени получили 69,43 % от общего количества граждан, включенных в списки, сообщает Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
 

Получили бюллетени 8 млн 299 тысяч 501 избиратель, что составляет 69,43% от числа включенных в списки для голосования", - сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Константин Петров.

 
В том числе в разрезе регионов:
 
  • по области Абай - 80,18%;  
  • по Акмолинской области - 78,87%;  
  • по Актюбинской области - 72,81%;
  • по Алматинской области - 72,10%;
  • по Атырауской области - 70,87%;  
  • по Западно-Казахстанской области - 68,67%;
  • по Жамбылской области - 79,57%;
  • по области Жетісу - 81,42%;
  • по Карагандинской области - 78,39%;
  • по Костанайской области - 79,28%;
  • по Кызылординской области - 81,07%;
  • по Мангистауской области - 66,99%;
  • по Павлодарской области - 77,58%;
  • по Северо-Казахстанской области - 79,01%;
  • по Туркестанский области - 80,37%;
  • по области Ұлытау - 75,48%;  
  • по Восточно-Казахстанской области - 79,49%;
  • по Астане - 48,60%;
  • по Алматы - 28,72%;
  • по Шымкенту - 59,79%.
 
В 21.00 в Казахстане закрылись все избирательные участки. Начался подсчет голосов.
 

На всех избирательных участках внутри страны голосование завершено. Голосование продолжается только за пределами РК на 44 участках", - сообщил Константин Петров.

 
Напомним, в списки избирателей были включены 11 950 485 человек. Голосование проходило на 10 033 участках по стране. Также при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах - 68 участков в 53 странах.
 
Общее число аккредитованных иностранных наблюдателей на выборы от 10 международных организаций и 35 иностранных государств составило 641 человек.
 
На выборах зарегистрированы шесть кандидатов:
 
Касым-Жомарт Токаев, действующий президент, выдвинут от народной коалиции.
 
Мейрам Кажыкен, директор Института исследований современного общества, выдвинут от содружества профсоюзов "Аманат".
 
Жигули Дайрабаев выдвинут партией "Ауыл".
 
Каракат Абден выдвинута Национальным альянсом профессиональных соцработников.
 
Салтанат Турсынбекова представляет общественное объединение "Қазақ аналары - дәстүрге жол".
 
Нурлан Ауесбаев, кандидат от оппозиции.
 

В Генеральной прокуратуре озвучили данные о состоянии законности на выборах

20.11.2022, 22:01 44441
В Генеральной прокуратуре озвучили данные о состоянии законности на выборах
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Генеральной прокуратуре озвучили данные о состоянии законности на выборах. С начала голосования в органы прокуратуры поступило всего три обращения из города Астаны, Акмолинской и Актюбинской областей.
 
Обращения направили в Министерство внутренних дел, сообщает "Хабар 24".
 
В целом, как отмечают в Генпрокуратуре, электоральная кампания и непосредственно сам процесс голосования прошли в законной обстановке. Жалоб и заявлений граждан о том, что им препятствуют в голосовании, не поступало.

По предварительным данным, явка на выборах президента РК составила 69,43%.
 

В Казахстане закрылись все избирательные участки

20.11.2022, 21:21 45521
В Казахстане закрылись все избирательные участки
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане закрылись все избирательные участки. Предварительные итоги явки на выборы ЦИК РК озвучит в 22.05.
 
Начался подсчет голосов.
 
Напомним, в списки избирателей были включены 11 950 485 человек. По состоянию на 20.00 в голосовании приняли участие 8 282 607 граждан, что составляет 69,31% от числа внесенных в списки для голосования.
 
Голосование проходило на 10 033 участках по стране. Также при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах - 68 участков в 53 странах.
 
Общее число аккредитованных иностранных наблюдателей на выборы от 10 международных организаций и 35 иностранных государств составило 641 человек.
 
На выборах зарегистрированы шесть кандидатов:
 
  • Касым-Жомарт Токаев, действующий президент, выдвинут от народной коалиции.
  • Мейрам Кажыкен, директор Института исследований современного общества, выдвинут от содружества профсоюзов "Аманат".
  • Жигули Дайрабаев выдвинут партией "Ауыл".
  • Каракат Абден выдвинута Национальным альянсом профессиональных соцработников.
  • Салтанат Турсынбекова представляет общественное объединение "Қазақ аналары - дәстүрге жол".
  •  Нурлан Ауесбаев, кандидат от оппозиции.
 

В Алматы не выявлено нарушений и жалоб со стороны наблюдателей

20.11.2022, 20:55 54601
Алматы. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы не выявлено нарушений и жалоб со стороны наблюдателей, сообщила председатель территориальной избирательной комиссии города Алматы Жанна Асанова на площадке пресс-центра по освещению выборов президента Казахстана по Алматы.
 

Жалоб со стороны участковых комиссий не поступало. Удалений тоже не было, все недоразумения были улажены до обеда", - заявила она.

 
Один из журналистов задал вопрос касательно использования избирателями и их допуска по электронным удостоверениям в мобильном приложении без проверки QR-кода.
 

В целом электронное удостоверение у нас применяется, но у нас все сотрудники избирательных комиссий обучены. Все комиссии владеют навыками сканирования электронных удостоверений. Говорить, что сотрудники что-то не знают или не умеют, - это огульно сейчас", - ответила Жанна Асанова.

 
Она также добавила, что в мегаполисе нет мобильных ЦОНов.
 

У избирателей возникли проблемы из-за того, что избирательная комиссия не смогла подсказать, где получить прописку. Если возникают такие ситуации, вы сообщайте, мы будем реагировать", - сообщила спикер.

 
Также она дала объяснение ситуациям, произошедшим на избирательных участках №№ 457 и 458, которые расположены в общеобразовательной школе № 49, где проголосовавших встречали две девушки, которые спрашивали у избирателей, за какого кандидата они проголосовали, и записывали ответы.
 

В данной ситуации работу проводили представители экзит-пола. У нас 6 организаций официально наделены правом проводить общественный опрос. Данная реакция была связана с тем, что нельзя в день голосования озвучивать какую-либо информацию, возможно, поэтому представители данной организации отказались вступать в контакт с данной организацией", - заявила она.

 
Жанна Асанова пояснила, надевать ли маску на выборы и обязаны ли члены избирательных комиссий находится на местах в масках.
 
По ее словам, на брифинге в ЦИК, где выступал министр здравоохранения, который сообщил, что Казахстан находится в "зеленой" зоне, масочного режима нет, но в связи с сезонностью ОРВИ и гриппа членам комиссии не воспрещается надевать маски.
 
Также в адрес Жанны Асановой поступил вопрос о том, что "в социальных сетях опубликован пост о том, что в избирательном участке № 84 Алматы не знают алгоритм ЦИКа по регистрации граждан, которые не имеют прописки. По словам автора поста, на участке № 84 рассказали, что 6-7 избирателей получили регистрацию на один день для голосования. Однако, председатель участковой избирательной комиссии не знает алгоритма, как нужно прописывать на участке".
 

Председатель участковой избирательной комиссии не знает алгоритм, потому что пропиской занимается не она, а сотрудники ЦОНа, которые находятся на этих избирательных участках. У них свой рабочий алгоритм, в который мы не вмешиваемся. Наша задача удостовериться в том, что избиратель есть в списке, это делается следующим образом: избиратель обращается в ЦОН, который его регистрирует, потом избиратель подходит в участковую избирательную комиссию, которая смотрит, у нас же есть сервис № 1, где можно посмотреть, прописан ли избиратель на участке или нет. А участковая комиссия, удостоверившись, что у данного избирателя прописка имеется, своим решением включает его в списки", - пояснила спикер.

 
Председатель ТИК Алматы дала пояснение ситуации, которая произошла сегодня на избирательном участке № 120 в Алматы, где члены комиссии потеряли лупу и, со слов журналиста, обвинили в ее краже бабушку. Как сообщают в СМИ, члены комиссии заподозрили женщину в краже лупы из кабинки.
 

Действительно, на избирательном участке была утеря лупы, женщина пожилого возраста вышла из кабины голосования, в руках имея две штуки лупы - одна большая, другая маленькая. Член комиссии вежливо уточнил у избирателя, принадлежат ли эти лупы избирателю. На что избиратель улыбнувшись ответила: "Да". Зарегистрированный представитель СМИ подошел к пожилой женщине с вопросом: "Обвиняют ли вас в краже". Обвинения и грубого обращения со стороны членов комиссии избирательного участка в адрес избирателя на самом деле не было. Но тем не менее лупу избирательного участка вернули, но вернула другая женщина, пожилая избирательница, которая случайно положила в сумку лупу из участка", - добавила она.

 
Также председатель территориальной избирательной комиссии города Алматы Жанна Асанова прокомментировала публикацию о подписях, опубликованную в телеграм-канале BES.media.
 

На избирательном участке № 253 по ошибке члена комиссии избиратель расписался в другой графе, пришел другой избиратель. Комиссией составлен акт о нарушении членом комиссии при выдаче бюллетеня. Вынесено решение об отстранении данного члена комиссии", - пояснила она.

 

В Казахстане завершается голосование на выборах президента, явка на 20.00 составила 69,31%

20.11.2022, 20:22 56331
В Казахстане завершается голосование на выборах президента, явка на 20.00 составила 69,31%
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями, по состоянию на 20.05 20 ноября 2022 года бюллетени получили 69,31% от общего количества граждан, включенных в списки, сообщает Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
 

В общем по стране по состоянию на 20.00 получили бюллетени 8 282 607 граждан, что составляет 69,31% от числа внесенных в списки для голосования", - сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Ерман Мухтар.


 
В том числе:
 
  • по области Абай - 80,18%;  
  • по Акмолинской области - 78,87%;
  • по Актюбинской области - 72,20%;
  • по Алматинской области - 72,10%;  
  • по Атырауской области - 70,87%;
  • по Западно-Казахстанской области - 67,77%;  
  • по Жамбылской области - 79,57%;
  • по области Жетісу - 81,43%;
  • по Карагандинской области - 78,39%;  
  • по Костанайской области - 79,28%;  
  • по Кызылординской области - 80,31%;  
  • по Мангистауской области - 66,18%;  
  • по Павлодарской области - 77,58%;
  • по Северо-Казахстанской области - 78,24%;
  • по Туркестанский области - 80,37%;
  • по области Ұлытау - 75,48%;
  • по Восточно-Казахстанской области - 79,49%;
  • по Астане - 48,67%;
  • По Алматы - 28,72%;
  • По Шымкенту - 59,79%.
 
В 20.00 завершилось голосование на избирательных участках в 15 регионах Казахстана. В остальных регионах (Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областях) избирательные участки закроются в 21.00 по времени Астаны.
 
Информация о предварительных итогах явки голосующих будет представлена в 22.05.
 

На участках за рубежом проголосовали порядка 7400 граждан РК

20.11.2022, 19:28 61171
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На избирательных участках за рубежом проголосовали порядка 7400 граждан Казахстана, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
 

По состоянию на 19.00 сегодняшнего дня за рубежом завершило работу 10 участковых избирательных комиссий (Республика Корея, Япония, Пекин, Сингапур, Малайзия, Монголия, Гонконг, Шанхай, Таиланд, Индонезия) и проголосовало порядка 7400 граждан Казахстана. Работу продолжают 57 участков", - проинформировали в ведомстве.

 
Сообщается, что в целях обеспечения реализации конституционных прав граждан Республики Казахстан, находящихся за рубежом, при загранучреждениях РК в 53 иностранных государствах образованы 68 участковых избирательных комиссий с общим количеством избирателей 12 841 человек.
 
Также в МИД отметили участие большого количества зарубежных наблюдателей за президентскими выборами в Казахстане.
 

Общее число аккредитованных иностранных наблюдателей от 10 международных организаций и 35 иностранных государств составило 641 человек. Кроме того, в мониторинге выборов принимают участие 264 иностранных журналистов", - добавили в пресс-службе.

 

Выборы 2022: Явка избирателей составила 67,85%

20.11.2022, 18:13 65291
Выборы 2022: Явка избирателей составила 67,85%
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями, по состоянию на 18.05 20 ноября 2022 года бюллетени получили 67,85% от общего количества граждан, включенных в списки, сообщает Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
 

В общем по стране на 18.00 получили бюллетени 8 108 668 граждан, что составляет 67,85% от числа включенных в списки для голосования", - сказал на брифинге член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Утемисов Шавкат.


 

В том числе:
 
  • по области Абай - 78,88%;
  • по Акмолинской области - 75,82%;
  • по Актюбинской области - 71,23%;  
  • по Алматинской области - 70,92%;  
  • по Атырауской области - 67,88%;
  • по Западно-Казахстанской области - 64,77%;
  • по Жамбылской области - 77,27%;  
  • по области Жетісу - 77,08%;
  • по Карагандинской области - 77,80%;
  • по Костанайской области -77,56%;
  • по Кызылординской области - 77,20%;  
  • по Мангистауской области - 64,57%;  
  • по Павлодарской области - 77,12%;  
  • по Северо-Казахстанской области - 77,46%;  
  • по Туркестанский области - 80,25%;  
  • по области Ұлытау - 74,45%;
  • по Восточно-Казахстанской области - 76,81%;
  • по Астане - 48,01%;
  • По Алматы - 27,93%;
  • По Шымкенту - 59,56%.

Также он проинформировал о голосовании за рубежом.
 

Начато голосование в Вашингтоне, Нью-Йорке, Оттаве. Еще один участок в Сан-Франциско откроется позже, с учетом часового пояса", - заключил представитель ЦИК РК.

 
Следующая оперативная информация будет представлена в 20.05.
 

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