Токаев прибыл с официальным визитом в Россию

Экибастуз. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии со статьей 48 закона РК "О гражданской защите" на территории Экибастуза акимом города объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера местного масштаба из-за аварии на тепловых сетях.

По сообщению акимата города Экибастуза, по состоянию на 01.30 17 многоэтажных жилых домов, пять социальных и 21 объект юридических лиц по-прежнему остаются без подачи тепла.

Отмечается, что режим ЧС будет действовать до полного завершения ремонтно-восстановительных работ в зоне ЧС.

Как сообщалось ранее, жители Экибастуза остались без тепла в 30-градусный мороз. По данным Минэнерго РК, повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов на Экибастузской ТЭЦ. На месте создан оперативный штаб во главе с акимом области с участием всех технических служб, руководства энергопредприятий и представителей Министерства энергетики РК.

В городе приостановили работу детсады, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.

В Министерстве просвещения РК сообщили, что представители Комитета по охране прав детей Министерства просвещения выехали в Экибастуз. Вместе с коллегами из территориального департамента по обеспечению качества, работниками управления образования, которые находятся в городе Экибастузе, они проведут всю необходимую работу по оказанию помощи детям и организации учебного процесса в онлайн-формате.

Детей, эвакуированных из центра поддержки и дома юношества города Экибастуза, в зависимости от возраста отправят в учебно-оздоровительные лагеря "Бобек", "Балдаурен" или "Жас даурен". Там они будут обучаться и получать оздоровительные процедуры до стабилизации ситуации. Также будут организованы мероприятия для проведения их досуга. В настоящее время дети находятся в городе Павлодаре", - пояснили в ведомстве.