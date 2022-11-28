Токаев прибыл с официальным визитом в Россию

Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров озвучил график проведения выборов сенаторов Казахстана.
Петров сообщил, что выдвижение кандидатов начинается с 29 ноября и заканчивается в 18.00 местного времени 14 декабря (16 дней).
Регистрация кандидатов начинается с 29 ноября и закончится в 18.00 24 декабря (26 дней), предвыборная агитация пройдет с 24 декабря, завершившись в 00.00 13 января (19 дней). Тринадцатое января объявлено днем тишины, голосование состоится 14 января, информирует Sputnik Казахстан
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До 20 января Центризбирком подведет итоги выборов.
Регистрация кандидатов в депутаты сената начинается после получения всех необходимых документов и заканчивается в 18.00 по местному времени за 20 дней до дня голосования. Регистрация кандидатов начинается после получения всех документов", - сообщил Петров на заседании ЦИК.
Также замглавы ЦИК напомнил о требованиях, предъявляемых к кандидатам в депутаты сената парламента.
Депутатом парламента может быть лицо, состоящие в гражданстве РК и постоянно проживающее на ее территории последние 10 лет. Депутатом сената может быть лицо, достигшее 30 лет, имеющее высшее образование, стаж работы - не менее 5 лет, постоянно проживающее на территории соответствующего региона не менее трех лет. Кандидат должен обладать активным избирательным правом", - цитирует спикера издание "Казправда".
Кандидат должен обладать активным избирательным правом: не имеют право избирать и быть избранными лица, признанные судом недееспособными, а также находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
Конституционным законом "О выборах" предусмотрено, что не может быть кандидатом в депутаты парламента лицо, имеющее судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке, а также лицо, вина которого в совершении коррупционного преступления и нарушения в установленном законом порядке признана судом", - добавил Петров.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев подписал
указ "О назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан".
По словам Токаева, предстоящие выборы в сенат и мажилис предоставляют
возможность решать проблемные и спорные вопросы через конструктивный диалог, через дискуссии.