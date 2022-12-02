Дархан Сатыбалды переназначен акимом Туркестанской области

Фото: gov.kz
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переназначил Дархана Сатыбалды акимом Туркестанской области.
Назначить Сатыбалды Дархана Амангелдыулы акимом Туркестанской области", - говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте Акорды.
Дархан Сатыбалды родился в 1974 году в Южно-Казахстанской области.
Окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт имени С.Сейфуллина, Казахский гуманитарно-юридический университет. Кандидат экономических наук.
Карьера:
Трудовую деятельность начал в 1996 году в коммунальном предприятии "Келес" Келесского района Южно-Казахстанской области.
- С 2000 по 2006 годы занимал различные должности в Министерстве финансов, управлении делами президента;
- с 2007 по 2010 годы являлся заместителем директора бюджетного и финансового департаментов Министерства образования и науки, заместителем председателя Комитета науки;
- в 2010 году назначен начальником департамента Комитета национальной безопасности;
- с 2011 по 2013 годы являлся заместителем заведующего социально-экономическим отделом канцелярии премьер-министра;
- в 2013 году назначен акимом города Шымкента;
- с 2015 по 2017 годы занимал должность первого заместителя акима Южно-Казахстанской области. Избирался депутатом сената парламента;
- с марта 2019 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Узбекистан;
- с 31 августа 2022 года назначен акимом Туркестанской области.