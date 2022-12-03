Нуржигитов сохранил пост акима Жамбылской области

Фото: gov.kz
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Указом главы государства Нуржан Нуржигитов назначен акимом Жамбылской области, сообщает Акорда.
Нуржан Нуржигитов родился в 1967 году.
В 1991 году окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт ордена Трудового Красного Знамени по специальности "инженер-механик", в 2008 году - Жамбылский гуманитарно-технический университет по специальности "экономика".
Кандидат технических наук, почетный профессор Казахского национального аграрного университета.
Карьера:
Трудовую деятельность начал в 1991 году механиком в колхозе имени Максима Горького Жуалынского района.
В разные годы работал:
- главным инженером агробизнеса имени Толе би;
- главным специалистом аппарата акима Жуалынского района;
- руководителем отдела предпринимательства акимата Жуалынского района;
- главным инспектором, заведующим отделом аппарата акима Жамбылской области;
- заместителем руководителя департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Жамбылской области;
- руководителем управления, заместителем руководителя департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Жамбылской области;
- руководителем управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области и руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области;
- Занимал пост акима Байзакского района.
С апреля 2021 года по апрель 2022 года работал заместителем акима Жамбылской области.
7 апреля 2022 года был назначен акимом Жамбылской области.