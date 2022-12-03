Ногаев назначен акимом Мангистауской области

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Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев назначил Нурлана Ногаева акимом Мангистауской области, сообщает Акорда.
Нурлан Ногаев родился 30 июля 1967 года в городе Кандыагаше Мугалжарского района Актюбинской области.
В 1993 году окончил Московскую государственную академию нефти и газа имени И. Губкина по специальности "горный инженер".
В 1999 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "Международные экономические отношения". В 2006 году окончил Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ, магистр делового администрирования.
Карьера:
Трудовую деятельность начал электромонтером на станции Кандыагаш города Октябрьска Актюбинской области.
Затем работал старшим экспертом по нефтепродуктам в Москве, начальником отдела ТОО "Гили-Паскер" (1993-1995), заместителям генерального директора малого предприятия "Отырар ЛТД" в Алматы (1995-1996).
С 1996 по 2006 года работал инженером по маркетингу, начальником отдела маркетинга, продаж нефти и нефтепродуктов, генеральным директором ТОО "Казахтуркмунай".
С февраля по август 2006 года являлся исполнительным директором АО "Национальная компания "КазМунайГаз". С августа 2006 года работал директором департамента нефтяной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК.
С сентября 2007 года - заместитель акима Западно-Казахстанской области, курирующий вопросы экономики, финансов и нефтегазового сектора.
20 января 2012 года назначен акимом Западно-Казахстанской области.
С 2016 по 2019 годы - аким Атырауской области.
С 18 декабря 2019 года по 7 сентября 2021 года - министр энергетики.
С 7 сентября 2021 года назначен акимом Мангистауской области.