Парламент принял поправки, позволяющие женщинам выходить на пенсию в 61 год

Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената на пленарном заседании приняли поправки по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения.
Целью законопроекта является совершенствование законодательства Республики Казахстан в сфере государственной молодежной политики и социального обеспечения.
Законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в 1 кодекс и 13 законов, которые содержат следующие концептуальные поправки и новеллы:
- увеличение возраста молодежи до 35 лет;
- законодательное закрепление понятий "индекс развития молодежи", "социальные услуги молодежи", "временно неустроенная молодежь", "специалист по работе с молодежью", "молодежные трудовые отряды";
- расширение функций молодежных ресурсных центров;
- включение в основные направления государственной молодежной политики повышения цифровой грамотности молодежи и развития волонтерства среди молодежи;
- включение в компетенцию уполномоченного органа функций по разработке и утверждению типовых квалификационных характеристик специалистов по работе с молодежью, правил создания, организации, обеспечения молодежных трудовых отрядов, а также проведения мониторинга их деятельности, правила внедрения и применения индекса развития молодежи;
- увеличение срока выплаты пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет;
- приостановление с 2023 до 2028 года запланированного повышения пенсионного возраста женщин на уровне 61 года;
- поэтапное увеличение размера базовой пенсии;
- повышение максимального ограничения дохода при исчислении размера солидарной пенсии с 46 до 55 МРП;
- повышение размера социальных выплат по потере работы для застрахованных лиц до 45% от среднемесячного дохода;
- монетизация гарантированного социального пакета, предоставляемого получателям государственной адресной социальной помощи;
- исключение требования о подтверждении платежеспособности для выдачи разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан иностранцам, обладающим востребованными профессиями и навыками.
Напомним, в послании главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1 сентября был представлен новый пакет мер по повышению эффективности пенсионной системы. Одна из них - приостановление с 2023 года на 5 лет запланированного повышения пенсионного возраста женщин на уровне 61 года.
По словам главы Минфина РК, заморозка пенсионного возраста женщин до 2028 года потребует дополнительных расходов в размере около 800 миллиардов тенге.