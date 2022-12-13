Токаев: Следующий год будет более трудным и сложным, чем нынешний

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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы высказывают недовольство работой правительства и акимов на всех уровнях, и в их словах есть правда, заявил сегодня на расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев.
К сожалению, ситуация ухудшается, падает качество жизни населения. Не будет преувеличением сказать, что инфраструктура, очень важная для качества жизни горожан и сельчан, изношена и даже находится в аварийном состоянии. Нельзя просто сидеть сложа руки в такое время. Потому такая ситуация представляет опасность для всех. Более того, следующий год, вероятно, будет более сложным и трудным, чем нынешний", - подчеркнул президент.
Он отметил, что правительству следует организовать системную работу с массивом поступающих обращений. Только в этом году в госорганы поступило свыше полутора миллионов обращений с конкретными проблемами и чаяниями людей. Для упрощения подачи обращений в государственные органы запущена система E-Otinish.
Как показывает анализ, граждане вынуждены писать в администрацию президента, не находя ответы на свои вопросы. Многие прямо говорят, что власти на местах не хотят слышать народ, саботируют политику президента. Поэтому все госорганы должны работать с обращениями с особой ответственностью. Реализация концепции "слышащего государства" должна четко следовать в фарватере изначально обозначенных приоритетов. В первую очередь это налаживание системной связи между государством и обществом. Государство должно решать системные проблемы, реагировать на сигналы эффективно. Многие люди используют потенциал социальных сетей в угоду своих личных интересов", - отметил президент.
Сегодня, по его мнению, внимание госорганов приковано больше не к реальным чаяниям народа, а к лентам социальных сетей, которые имеют мало общего с реальностью.
К примеру, правоохранительные органы быстро и четко реагируют на незначительные административные проступки, растиражированные в СМИ и социальных сетях.
Конечно, социальные сети стали хорошей площадкой для диалога власти и общества. Но это далеко не единственный формат взаимодействия. Его нельзя абсолютизировать, поскольку он охватывает лишь небольшую часть нашего общества. Самим сотрудникам министерств, акиматов и аппарата правительства не советую увлекаться путешествиями в виртуальном мире, потому что наказания будете получать в реальном мире", - добавил Токаев.
Он подчеркнул, что виртуальный мир тем опасен, что порождает иллюзии и заблуждения.
Нельзя воспринимать каждый комментарий "диванного эксперта" как всенародную поддержку или, наоборот, как всеобщее порицание и осуждение. Необходимо учитывать мнения и запросы всех категорий населения, эффективно решать непосредственные проблемы граждан", - заявил глава государства.
Он подчеркнул, что миллионы казахстанцев ежедневно спокойно и на совесть выполняют свою работу, трудятся во благо Родины - учат детей и студентов, лечат пациентов, строят дома, выращивают хлеб, убирают улицы и парки.
Большинство из них далеки от политики и хайпа социальных сетей. Вот они и есть главная опора нашей страны. Поэтому именно такие люди в первую очередь должны ощущать реальную поддержку "слышащего государства", - резюмировал президент.
На заседании Токаев раскритиковал правительство за аварии в городах Казахстана. По его словам, ЧП в сфере ЖКХ стали обыденным явлением.