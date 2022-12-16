Ликвидировать все стихийные свалки поручил акиматам Смаилов

Фото: акимат Алматы

Из действующих полигонов только порядка 630 соответствуют экологическим и санитарным нормам

Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании совета по переходу к "зеленой экономике" поручил акиматам ликвидировать все несанкционированные свалки и ускорить работы по приведению полигонов в соответствие с экологическими и санитарными нормами, сообщает - Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании совета по переходу к "зеленой экономике" поручил акиматам ликвидировать все несанкционированные свалки и ускорить работы по приведению полигонов в соответствие с экологическими и санитарными нормами, сообщает сайт главы правительства.





На заседании министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев доложил, что доля переработки твердых бытовых отходов по республике за третий квартал текущего года составила 24%. Этот показатель ежегодно увеличивается (2020 - 18%, 2021 - 21%) и должен достичь более 30% к 2025 году.





По его словам, на сегодня в стране действует 3005 полигонов ТБО, при этом планируется строительство еще 20 полигонов в Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях. Раздельный сбор мусора на разных этапах внедрен в 142, а сортировка - в 101 населенном пункте.





Премьер-министр подчеркнул, что из числа действующих полигонов только порядка 630 (21%) соответствуют экологическим и санитарным нормам. Он добавил, что ежегодный объем образования бытовых отходов составляет 4-4,5 млн тонн, однако местные исполнительные органы ненадлежащим образом организовывают системы их сбора.





Данная тенденция приводит к повсеместному образованию стихийных свалок, на ликвидацию которых затрачиваются бюджетные средства. В частности, инфраструктура для переработки строительных отходов организована только в Костанайской области и в столице. В оставшихся регионах она отсутствует", - сказал Смаилов.





Он поручил акиматам до 1 июня 2023 года ликвидировать все несанкционированные свалки и ускорить работы по приведению полигонов в соответствие с экологическими и санитарными нормами.





Кроме того, он отметил необходимость стимулировать переработку всех видов отходов, ускорить разработку типовых проектов полигонов для населенных пунктов с численностью от 5000 до 10 000 человек, а также предусмотреть норму по обороту строительных отходов в рамках нового градостроительного кодекса.





По вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности выступил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.





Он отметил, что в соответствии с концепцией по переходу к "зеленой экономике" планируется к 2030 году снизить энергоемкость экономики на 30% (от уровня 2008 года). В этой связи предусматривается реализация мер по повышению энергоэффективности многоквартирных жилых домов, социальных объектов, промышленных предприятий и транспортной инфраструктуры. По словам министра, это подразумевает внедрение автоматизированных систем управления, энергоменеджмента, установку специальных приборов и замену оборудования.





Премьер-министр поддержал данные подходы и отметил необходимость уделить первоочередное внимание жилищному сектору.





Ранее сообщалось, что переполненные мусорные полигоны беспокоят жителей Алматинской области.





Так, в сентябре жители потребительского кооператива "Дружба" сообщили , что незаконный мусорный полигон частично перекрыл русло реки.



