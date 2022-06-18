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С начала года в Алматы выявлено 37 мест стихийных свалок

17.06.2022, 10:15 7831
Фото: акимат Алматы
АЛМАТЫ. 17 ИЮНЯ - С начала года в Алматы выявлено 37 мест стихийных свалок, в том числе с помощью космического мониторинга обнаружено 10 свалок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С 2018 года в Казахстане действует космический мониторинг, который на сегодня охватывает 39 населенных пунктов, в том числе и город Алматы. Результаты космического мониторинга отслеживаются соответствующими службами через геосервис, где указываются места складирования отходов. Сервис позволяет определить тип свалки, дату снимка и территориальную принадлежность с возможностью внесения комментариев специалистами. Геопорталом в 2021 году были выявлены 17 стихийных свалок, с начала текущего года - 10 мест стихийных свалок в Турксибском и Медеуском районах. Местными акиматами начата работа по очистке данных территорий", - сообщили в городском акимате.

 
Для выявления несанкционированных стихийных свалок на территории города акиматом города Алматы создана рабочая группа, в состав группы входят сотрудники департамента экологии, специализированной природоохранной прокуратуры, департамента полиции, районных акиматов и отдела охраны окружающей среды и экологии ГУ "Государственный региональный природный парк "Медеу" управления экологии и окружающей среды города Алматы.
 

С начала года рабочей группой были выявлены 37 мест стихийных свалок, из них 32 были ликвидированы, по остальным 5 местам ведутся работы. За 2021 год было составлено порядка 2,5 тысячи административных протоколов (по статье 505 "Нарушение правил благоустройства" Кодекса РК "Об административных правонарушениях") на общую сумму 109 млн тенге. С начала этого года составлено 1255 протоколов на общую сумму 43,2 млн тенге", - проинформировали в акимате.

 
Полученные данные показывают, что в основном стихийные свалки образуются на пустырях, в логах, на неогороженных частных не застраиваемых территориях, в присоединенных к городу поселках, на приграничных с Алматинской областью территориях.
 
По данным ведомства, на территории города Алматы для сбора твердо-бытовых отходов имеются порядка 1500 контейнерных площадок, где установлены более 8000 контейнеров. Вывоз строительных отходов производится в Аксайский карьер, расположенный на приграничной с Наурызбайским районом города Алматы территории Карасайского района Алматинской области. А несортируемые биоразлагаемые и крупногабаритные отходы направляется на полигон в Алматинской области.
 
Также с целью раздельного сбора вторичного сырья на контейнерных площадках установлены более 1000 единиц сетчатых контейнеров и около 300 контейнеров для сбора хлебобулочных отходов. МСБ налажена их переработка. Также на территории города установлены 37 пунктов приема вторсырья, в организациях установлены более 1000 экобоксов для сбора макулатуры, стеклотары и пластиковых отходов.
 

В целях предотвращения появления новых несанкционированных мест стихийных свалок просим жителей и гостей города соблюдать правила благоустройства города Алматы, пользоваться специально отведенными контейнерами и боксами для сбора отходов и услугами специализированных организаций, у которых имеется договор на утилизацию строительных и промышленных отходов", - отметили в акимате. 

 
Кроме того, для мониторинга и оперативного реагирования по ликвидации образовавшихся стихийных свалок создан чат в мессенджере WhatsApp с участием сотрудников природоохранной прокуратуры, департамента экологии и заместителей акимов районов по благоустройству. 
 
В целях обеспечения соблюдения чистоты, организации своевременной уборки, вывоза твердо-бытовых отходов и недопущения возникновения стихийных свалок жителей и гостей города просим обращаться в управление экологии и окружающей среды города Алматы (в мессенджер WhatsАpp +7 707 912 16 26).
 

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Минэкологии прогнозирует дефицит воды до 23 кубических километров к 2030 году

17.06.2022, 12:31 6531
НУР-СУЛТАН. 17 ИЮНЯ - В ходе парламентских слушаний в мажилисе участники обсудили проблемы растущего дефицита воды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В своем выступлении министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Беркешев отметил, что с каждым годом из-за растущего дефицита воды обеспечение потребностей населения в воде и удовлетворение нужд отраслей экономики становится сложной задачей. На это, по его словам, влияет ряд факторов. 
 

Прежде всего - это изменение климата, неравномерное распределение водных ресурсов по территории республики и связанная с этим нагрузка на водные ресурсы", - пояснил министр.

 
Так, весьма напряженная водохозяйственная ситуация сложилась в Арало-Сырдарьинском, Шу-Таласском и Нура-Сарысуском бассейнах. 
 

В Арало-Сырдарьинском бассейне доля водозабора на нужды сельского хозяйства составляет 98%, так как здесь расположены более 60% орошаемых площадей страны. Имеющиеся ресурсы в этих бассейнах не покрывают потребности населения и отраслей экономики, что становится сдерживающим фактором дальнейшего социально-экономического развития Туркестанской и Кызылординской областей", - рассказал Брекешев.

 
Нура-Сарысуский речной бассейн характеризуется критически высокой нагрузкой на водные ресурсы. Развитие Центрального Казахстана зависит от безопасной эксплуатации канала имени Каныша Сатпаева.
 

Более того, дефицит воды в республике усугублен интенсивным загрязнением рек. По итогам наблюдений за 2021 год качество воды в 32 водных объектах отнесено к плохому классу, а в 28 водных объектах к наихудшему классу", - продолжил глава МЭГПР.

 
Так, ухудшение качества воды является первоочередной проблемой для Балхаш-Алакольского, Арало-Сырдарьинского, Ертисского и Тобыл-Торгайского бассейнов, которые подвержены существенному техногенному загрязнению. 
 

Дальнейшее ухудшение качества воды и рост нагрузки на водные ресурсы могут привести к неизбежному разрушению равновесия экосистемы в этих бассейнах", - предупредил спикер.

 
По его словам, в перспективе с учетом прогнозируемого роста численности населения, поголовья животных и подъема промышленного производства объем водопотребления увеличится до 29,7 кубического километра.
 

Тогда как по прогнозным расчетам к 2030 году внутренние ресурсы речного стока сократятся с 102,3 до 99,4 кубического километра, в том числе за счет сокращения притока с территории сопредельных стран с 47,8 до 46,5 кубического километра. В этой связи дефицит водных ресурсов может составить 23,2 кубического километра, что сопоставимо с общим годовым забором воды населением и отраслями экономики", - рассказал министр.

 
Он резюмировал, сказав, что если не будет повышена эффективность использования водных ресурсов, то уже к 2040 году ситуация с водообеспечением в стране может необратимо ухудшиться. 
 
В свою очередь спикер мажилиса Ерлан Кошанов сообщил, что в Казахстане, по заключениям экспертов, водное потребление к 2040 году вырастет на 46%. Дефицит водных ресурсов может составить до 12 кубических километров в год.
 

 

Экибастузская ГРЭС-1 оштрафована на сумму свыше 33 млрд тенге

17.06.2022, 11:37 7321
Экибастузская ГРЭС-1 оштрафована на сумму свыше 33 млрд тенге
Фото: www.gov.kz
ПАВЛОДАР. 17 ИЮНЯ - В период с 27 апреля по 20 мая этого года департаментом экологии Павлодарской области проведена плановая проверка за первое полугодие в отношении ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе проверки было выявлено нарушение экологического законодательства в части превышения установленного допустимого объема квот национального плана распределения квот на выбросы парниковых газов за 2018-2020 годы", - проинформировали в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 

 
Сообщается, что в рамках действующей системы торговли квотами на выбросы парниковых газов объем непогашенной квоты предприятием составил более 2 млн тонн СО2. 
 
Согласно требованиям законодательства предприятие должно было покрыть недостающий объем квот путем приобретения квот на рынке в установленные экологическим законодательством сроки. 
 

На основании данного нарушения был составлен протокол об административном правонарушении согласно статье 329 КоАП РК. Сумма штрафа составляет 33 301 625 тысяч тенге", - добавили в ведомстве.

 

В Актобе компанию Aqtobe Su Energy Group оштрафовали на 923,4 млн тенге

15.06.2022, 18:50 14406
Фото: Минэкологии РК
АКТОБЕ. 15 ИЮНЯ - Согласно экомониторингу, Актюбинская область входит в десятку загрязненных регионов республики. Ежегодно жители Западного региона массово жалуются на случаи высокого загрязнения сероводородом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Кроме того, из-за неэффективной очистки сточных вод ежегодно в паводковый период неочищенные сточные воды сбрасываются в реку Илек, сообщает пресс-служба Минэкологии.
 
Для постоянного контроля качества состояния окружающей среды области ряд компаний были включены в график проведения профилактического контроля. Согласно плану в мае Министерство экологии провело профконтроль в отношении АО "Aqtobe Su Energy Group".
 
Компания относится к субъекту крупного предпринимательства, и его учредителем является акимат Актобе в лице ГУ "Отдел экономики и финансов города Актобе".
 
Основной вид деятельности - обеспечение водой питьевого качества города и пригородных населенных пунктов, а также прием, транспортировка, очистка хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод населения и промышленных предприятий города.
 
В ходе проверки установлено превышение со стороны компании нормативов предельно допустимых сбросов сточных вод в реку Илек, нарушение по управлению отходами, невыполнение условий природопользования, загрязнение почвы и нарушение при проведении производственного экологического контроля.
 
По выявленным нарушениям компания привлечена к административной ответственности и применена мера взыскания в виде штрафа на общую сумму 923,4 млн тенге.
 
Также выдано предписание с требованием разработки плана мероприятий по модернизации и реконструкции КОС и обезвреживанию накопленных иловых отходов.
 

В Минэкологии РК назвали города с наиболее загрязненным воздухом

15.06.2022, 15:40 16621
В Минэкологии РК назвали города с наиболее загрязненным воздухом
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - На площадке службы центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова рассказала об экологической ситуации в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Результаты экологического мониторинга атмосферного воздуха в 45 промышленных городах и 10 мегаполисах относятся к высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха. Можно выделить города Нур-Султан, Алматы, Караганду, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш, Усть-Каменогорск, Жезказган и Шымкент", - сказала вице-министр экологии.

 
По ее словам, причины загрязнения атмосферного воздуха в городах республики можно разделить на три категории. В городах Алматы и Нур-Султане основной процент загрязнения приходится на теплоисточники (ТЭЦ, котельные), автотранспорт и частный сектор. В городах Усть-Каменогорске и Темиртау наибольший объем эмиссий приходится на промышленность. В городах Актобе и Атырау причиной высокого загрязнения являются устаревшие канализационно-очистные сооружения.
 
Зульфия Сулейменова отметила, что для улучшения ситуации были приняты 16 дорожных карт, которыми предусмотрены 485 мероприятий. Мероприятия, запланированные на период с 2020 года по I квартал 2022 года, были исполнены более чем на 50%. В настоящее время начата работа по актуализации дорожных карт основных промышленных регионов.
 

Предусмотрено строительство 7 канализационно-очистных сооружений (КОС) и 24 новых полигонов, проведение реконструкции и модернизации 12 КОС, а также проведение рекультивации и ликвидации исторически загрязненных земель. Более того, в прошлом году был принят национальный проект "Жасыл Казахстан". Туда были включены мероприятия 16 крупных промышленных объектов в крупных городах по снижению эмиссий от 20 до 30% до 2025 года", - отметила Сулейменова.

 
По данным Минэкологии, ежегодно в Казахстане образуется около 4,5 млн т ТБО. В 2021 году было образовано порядка 4,2 млн тонн ТБО, из них переработано 21,1%. По итогам этого года ожидается достижение доли переработки ТБО до 24%. На сегодня лицензию по работе с опасными отходами получили более 60 организаций, а в рамках уведомительного режима имеется более 290 субъектов предпринимательства.
 
В рамках нового Экологического кодекса РК функция по организации и управлению отходами возложена на акиматы, которые должны в том числе утверждать и двигаться в рамках программы по управлению коммунальными отходами в целях обеспечения комплексного подхода по управлению отходами в соответствующем регионе.
 
По итогам космомониторинга за 2021 год выявлено 7328 несанкционированных мест размещения отходов, из них ликвидировано 89% (6740 свалок). Самое большое количество выявленных стихийных свалок наблюдалось в Карагандинской области - 1360 (96% ликвидировано); Акмолинской области - 1329 (84% ликвидировано), Восточно-Казахстанской области - 678 (90% ликвидировано). Слабая работа по ликвидации проведена в Мангистауской (59%) области.
 
Как известно, Казахстан уже испытывает последствия изменения климата. Рост температуры в Казахстане сегодня опережает среднемировой примерно в два раза. Как следствие, деградация земель, засуха, опустынивание, паводки, наводнения и сокращение площадей ледников с прогнозируемым снижением поверхностного водного стока требуют срочных действий по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий.
 

Мы планируем продолжить работу по расширению углеродного рынка Казахстана. Ведется работа по интеграции с европейской системой торговли выбросами совместно с Еврокомиссией и Всемирным банком. Результаты данной работы обеспечат выход на международные углеродные рынки. Кроме того, одним из эффективных инструментов снижения негативного воздействия на окружающую среду является переход на наилучшие доступные технологии", - рассказала Зульфия Сулейменова.

 

Минэкологии намерено запретить вывоз диких растений из Казахстана

15.06.2022, 14:14 17211
Минэкологии намерено запретить вывоз диких растений из Казахстана
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Депутаты мажилиса сегодня приняли в первом чтении законопроект "О растительном мире" с поправками Министерства экологии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Законопроект направлен на регулирование общественных отношений в области охраны и использования растительного мира с целью создания экономических, социальных, организационных и иных условий для сохранения растительного биоразнообразия, рационального использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности", - сообщается на сайте нижней палаты парламента. 

 
В частности, законопроект запрещает вывоз некоторых видов дикорастущих растений, которые находятся под угрозой исчезновения. 
 
Сейчас, по словам министра, Казахстан экспортирует 14 видов лекарственных растений, среди них солодка, ферула, цистанхе, туркестанский мыльный корень, сообщает Sputnik. Особенно активно из страны вывозится корень солодки. 
 

По данным таможенной статистики, основными рынками сбыта казахстанской солодки являются Китай, Турция и США. Например, с 2018 по 2021 год в Китай вывезено 32,7 тысячи тонн корня солодки, что значительно превышает рекомендуемый институтом ботаники и фитоинтродукции объем возможных заготовок корня солодки по конкретным регионам", - рассказал Брекешев.

 
Отдельные нормы регулируют бесконтрольный ввоз в республику чужеродных видов растений, сообщает Zakon.kz.
 

Уже имеются случаи, когда в страну были завезены чужеродные виды растений. Так, на территории регионального природного парка "Медеу" наблюдается распространение чужеродного вида растения, завезенного из Северной Америки клена древесного аcer negundo, который вытесняет абрикос обыкновенный и яблоню Сиверса. Также имеется угроза ввоза в страну чужеродных растительных ресурсов, зараженных инвазивными вредителями и болезнями. Например, в зеленых насаждениях Алматы наблюдается активное распространение охридского минера, который повреждает каштаны, а также вредителя, который повреждает дубовые насаждения", - заявил на заседании министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев. 

 
Кроме того, законопроект устанавливает порядок озеленения населенных пунктов, требования к интродукции и гибридизации объектов растительного мира и уведомительный порядок в сфере обращения с отдельными видами растительного мира, добавил министр.
 

В реке близ Усть-Каменогорска произошел массовый мор рыбы

14.06.2022, 14:06 20421
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 14 ИЮНЯ - Жители поселка Солнечного Глубоковского района забили тревогу в соцсетях, когда обнаружили погибшую рыбу в реке Маховке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На место обнаружения погибшей рыбы выехали представители различных госучреждений, в том числе департамента экологии ВКО, сообщает издание YK-News.
 
Специалисты провели визуальный осмотр побережья, а также взяли пробы воды для проведения химического анализа. Они определили, что рыба погибла больше недели назад.
 
Сотрудники ветеринарной инспекции Глубоковского района собрали разложившуюся рыбу для последующей утилизации.
 

Ранее к нам поступило обращение о загрязнении реки Маховки в ходе деятельности КГП "Таза Оскемен". Тогда департамент экологии провел внеплановую проверку в отношении предприятия", - сообщили в департаменте экологии ВКО.


 
Во время проверки установлено, что 20 мая на очистных сооружениях "Таза Оскемен" вышел из строя иловый насос.
 

В результате поломки в водоем попали сточные воды с примесями ила. По результатам химического анализа сточных вод, сбрасываемых в Маховку, выявлены превышения по аммонию солевому в 2,6 раза, по нитритам - в 2,3 раза, по хлоридам - в 1,1 раза. За превышение нормативов эмиссий в окружающую среду на КГП "Таза Оскемен" наложили штраф на сумму 9 700 344 тенге", - добавили в областном департаменте экологии.

 
Кроме того, предприятие должно выполнить план природоохранных мероприятий.

Напомним, экоактивисты заявили об утечке 45 тонн ГСМ в реки Актюбинской области.
 

В Актау гибнут деревья

12.06.2022, 12:32 26226
Фото: lada.kz
АКТАУ. 12 ИЮНЯ - Жители Актау негодуют из-за отсутствия полива и должного ухода за зелеными насаждениями, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В этом году поливать, видимо, и не собираются. Ни одной поливочной машины так и не было за все время. С начала сезона деревья поливали лишь из шланга из подвалов, и то только перед домами. А большая территория с насаждениями за домами не поливалась вообще ни разу. Они просто засыхают заживо", - говорят горожане, сообщает lada.kz

 
По словам местных жителей, номер горячей линии, куда они могли бы обратиться, вне зоны действия сети. 
 
Кроме того что нет полива, также не проводится борьба с жуками-короедами. Большая часть карагачей в 12-м микрорайоне города существенно пострадала от насекомых.
 

Помимо того что они высыхают, так их еще и беспощадно пожирают короеды, прогрызая в стволе ходы толщиной с палец. С деревьев сыплется стружка. Без обработки их так полностью сожрут по всему городу. Это все серьезно", - добавили жители 12-го микрорайона.

 
Жители 5-го микрорайона Актау уже обратились к прессе по поводу отсутствия необходимых мер по уходу за деревьями в сквере у памятника Тарасу Шевченко. 
 
Отмечается, что на озеленение города в этом году было выделено 748 млн тенге.
 

Комитет лесного хозяйства отозвал проект приказа о сборе дериватов сайгака

10.06.2022, 14:17 28136
Комитет лесного хозяйства отозвал проект приказа о сборе дериватов сайгака
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Комитет лесного хозяйства и животного мира отозвал на доработку законопроект о правилах сбора и маркировки рогов сайгаков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В Комитете отмечают, что благодаря принятым мерам по организации государственной охраны животного мира отмечается ежегодный рост численности сайгаков в среднем на 40%", - сообщает Zakon.kz

 
Напомним, в связи с резким увеличением поголовья сайгаков в ЗКО планировали разрешить охоту на краснокнижных животных. В настоящее время на территории семи районов области находятся около 740-750 тысяч голов сайги, а по области их численность достигла миллиона голов. Местные фермеры жалуются, что сайгаки вытаптывают их посевы. 
 
Ранее Комитет лесного хозяйства и животного мира разработал правила маркировки (мечения) рогов сайгаков для контроля их оборота при торговле на внутреннем и внешнем рынках. Проект был размещен для обсуждения на портале "Открытые НПА", однако в настоящее время отозван для доработки.
 

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