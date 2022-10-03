Переполненные мусорные полигоны беспокоят жителей Алматинской области

КОНАЕВ. 2 ОКТЯБРЯ - Жителей Райымбекского района Алматинской области волнует проблема мусорных свалок, которые в ряде населенных пунктов уже достигли окраин сел и дорог, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает телеканал "Хабар 24", сейчас в аулах Нарынкол, Текес, Жамбыл и Сумбе полигоны уже переполнены. На их обслуживание ежегодно выделяют определенные средства, однако тема все еще остается острой.
Подальше надо эти свалки от населенных пунктов располагать, чистят, а что толку, потому что ограждений нет, а людям что, сваливают его где придется", - сообщил житель Райымбекского района Садукен Ынтыбаев.
По словам акима Текеского сельского округа Нурболата Таубалдинова, подрядчик, который должен обслуживать свалку, уже третий месяц не появляется.
Никак не можем уследить, когда привозят и сваливают мусор. Охрану нанять нет средств. Табличку поставили, что штраф составляет 50 тысяч тенге, не помогает. Все равно прямо у дороги оставляют. Оштрафовать тоже как-то неудобно - все в этом ауле живем, все друг друга знаем", - заявил он.
В районном акимате отметили, что похожие проблемы и в соседних селах, несмотря на то что на содержание свалок ежегодно выделяют по миллиону тенге.
У нас в райцентре сбором мусора занимается частная компания. Но в других сельских округах такая работа не проводится. Не заинтересованы предприниматели таким заработком. Сейчас на 4 сельских округа мы уже определили 10 гектаров земли между Текесом и Нарынколом, сейчас оформляем на них земельный акт", - проинформировал руководитель районного отдела ЖКХ Жалгас Сулейменов.
Местные власти обещают, новый мусорный полигон здесь появится уже на следующий год. Кроме того, планируются организовать мусоропереработку. Правда, сами жители пока сомневаются в успехе этой затеи.
Ранее сообщалось, что в ЗКО только у двух из 147 мусорных полигонов есть разрешительные документы.