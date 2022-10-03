В ЗКО только у двух из 147 мусорных полигонов есть разрешительные документы

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УРАЛЬСК. 2 ОКТЯБРЯ - В Западно-Казахстанской области только у двух из 147 мусорных полигонов есть разрешительные документы, заявил на заседании в акимате региона министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает портал "Мой город", министр отметил, что вызывает тревогу проблема растущего количества несанкционированных свалок, особенно в областном центре. Там их насчитывается 64.
В этом году по результатам космомониторинга выявлены 310 мест несанкционированного размещения отходов, из которых ликвидированы лишь 84. Это низкий уровень ликвидации свалок по стране", - проинформировал Сериккали Брекешев.
По его словам, за ненадлежащую работу по своевременной ликвидации стихийных свалок привлечены к административной ответственности акимы сельских округов Бурлинского, Каратобинского, Чингирлауского и Теректинского районов области.
Он подчеркнул, что одной из причин образования свалок является отсутствие узаконенных полигонов ТБО. На территории области имеются 147 полигонов ТБО (имеющие земельный акт), из них разрешительные документы только у двух полигонов ТБО: это в Уральске и Аксае. Это один из самых низких показателей по стране.
Работа акиматом области по строительству новых полигонов ТБО и рекультивации старых полигонов ТБО в Уральске и Аксае ведется, но не на должном уровне. Акиматом области для обеспечения сельских населенных пунктов соответствующими местами хранения ТБО разработана проектно-сметная документация на строительство новых полигонов в поселке Казталовка и Жалпактал Казталовского района, поселке Чапаево Акжайыкского района", - добавил министр.
Он считает, что для решения вопросов акимату необходимо улучшить состояния полигонов ТБО и обустроить их. Также вовлекать субъекты малого и среднего бизнеса в сферу сбора, сортировки и переработки коммунальных отходов.
Ранее сообщалось, что аким Актау получил выговор за плохую санитарную очистку города.