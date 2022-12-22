Токаев подписал закон о геодезии

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Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О геодезии, картографии и пространственных данных", - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О геодезии, картографии и пространственных данных", сообщила пресс-служба Акорды.





Также президент РК подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам геодезии, картографии и пространственных данных".





Напомним, в начале декабря в ходе заседания сенаторы рассмотрели и приняли законы.





В законах прописаны нормы о создании и развитии Национальной инфраструктуры пространственных данных. Эта платформа нацелена на обеспечение доступности и повышение эффективности использования данных в цифровом формате, а также на развитие и поддержку их в актуальном состоянии. Для этого в законе урегулирована периодичность обновления этих данных. Кроме того, закон предусматривает и улучшение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере земельных отношений, архитектуры, строительства, природопользования и охраны окружающей среды, геологии, жилищно-коммунального и сельского хозяйства.





Новые нормы вводят усовершенствованные механизмы деятельности в области пространственных данных, геодезии и картографии. Будет сформирована правовая база для создания и использования Национальной инфраструктуры пространственных данных. Эта инфраструктура обеспечивает доступ потребителей к электронным данным и их эффективное использование. Уверены, что в будущем полные, точные пространственные данные, системы геодезии и картографии положительно скажутся на скорости обработки информации и рациональном принятии решений в отраслях экономики и сферах государственного управления", - отметил спикер сената парламента РК Маулен Ашимбаев, комментируя принятие законов.





Текст закона публикуется в печати.