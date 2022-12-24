23.12.2022, 08:12 31271
Правительство Казахстана утвердило новые подходы по решению проблем моногородов
Фото: Depositphotos
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Планы по развитию моногородов рассмотрены на заседании Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.
Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что в настоящее время в республике насчитывается 27 моногородов, в которых проживает 1,4 млн человек и действует 32 градообразующих предприятия. С 2015 по 2021 год объем промышленного производства в данных населенных пунктах вырос с 6,3 до 11,2 трлн тенге, что составляет 29% от общего показателя по стране.
На сегодняшний день сформирован пул из 86 "якорных" проектов на 2,1 трлн тенге с созданием более 18 тысяч рабочих мест в моногородах, в том числе в горно-металлургической и химической промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, машиностроении и т.д.
В целом для их дальнейшего развития предлагается увеличить ежегодный лимит средств, выделяемых из бюджета на проведение капитального ремонта объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры, разработать мастер-планы по решению социально значимых проблем населенных пунктов, а также активизировать работу по реализации новых инвестиционных проектов.
Данные подходы были поддержаны. При этом Алихан Смаилов отметил необходимость усилить межведомственную координацию при выполнении утвержденных главой государства программ развития, а также актуализировать перечень наиболее перспективных "якорных" проектов для диверсификации региональной экономики и обеспечения занятости граждан.
На заседании также рассмотрены актуальные вопросы в сферах железнодорожного машиностроения и агропромышленного комплекса, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.
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23.12.2022, 15:41 19926
Господдержку в обмен на качественные и доступные продукты пообещал Смаилов на встрече с аграриями Кызылординской области
Кызылорда. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Алихан Смаилов в рамках рабочей поездки в Кызылординскую область встретился с аграриями региона и посетил несколько предприятий, сообщает пресс-служба главы правительства.
На встрече аграрии озвучили ряд вопросов отрасли, в том числе об обеспечении поливной водой и расширении доступа рисоводов к современной сельхозтехнике. Алихан Смаилов внимательно выслушал сельхозтоваропроизводителей, подчеркнув, что решение проблемных вопросов АПК находится в фокусе внимания правительства.
Государство оказывает большую финансовую поддержку отрасли сельского хозяйства. Однако необходимо, чтобы и производители со своей стороны предлагали населению качественные и доступные по цене продукты питания", - подчеркнул премьер-министр.
Также во время визита Смаилов ознакомился с деятельностью завода по производству листового стекла Orda Glass Ltd мощностью свыше 197 тысяч тонн продукции в год. Предприятие было запущено в октябре т.г. в рамках нацпроекта "Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев". В качестве мер господдержки к нему были подведены необходимая инженерная инфраструктура (электроэнергия, вода, канализация, газ, линия связи), авто- и железная дороги. В настоящее время на заводе работают 370 человек. Продукция направляется в другие регионы республики, в планах - выход на экспорт.
Премьер-министр подчеркнул, что ввод стекольного завода даст толчок развитию строительной индустрии не только в Кызылординской области, но и по всему Казахстану.
Подобные производства позволяют нам значительно снижать расходы при строительстве и зависимость от импорта. В этом году в промышленности запущено 160 новых проектов. Правительство со своей стороны готово и дальше оказывать таким предприятиям всю необходимую помощь", - сказал Смаилов.
Далее премьер посетил рисоперерабатывающий завод ТОО "Магжан и К" мощностью более 33 тысяч тонн продукции в год. Предприятие оснащено современным высокотехнологичным оборудованием и управляется через единую автоматизированную систему.
Глава правительства также побывал на заводе "Ассоль" по производству йодированной пищевой и технической соли, которая направляется на внутренний рынок и частично на экспорт. В 2021 году компания была признана победителем премии президента РК "Алтын Сапа" в области качества продукции и услуг.
Смаилов отметил, что Кызылординская область является основным производителем риса по республике (90%) и занимает лидирующее место по производству соли (97%). В текущем году инвестиции в сферу АПК региона выросли на 8,5%, реализуется 250 новых проектов. При этом, по его словам, мы должны стремиться к тому, чтобы страна полностью обеспечивала себя продовольственными товарами.
23.12.2022, 10:24 26921
Токаев открыл мемориал жертвам кровавого января в Алматы
Фото: t.me/qazaqstantv
Алматы. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приял участие в открытии мемориала "Тағзым", посвященного жертвам январских событий, на площади Республики в Алматы.
Решение об установлении мемориала погибшим во время январских беспорядков было принято в январе 2022 года.
Дополнено 23.12.2022, 11.45
Президент в своей речи подчеркнул особую роль мемориала для всего народа Казахстана. Как он отметил, события трагического января стали одним из самых серьезных вызовов с момента обретения Независимости, сообщает Акорда.
Это было время испытаний для нашего народа. Под угрозой оказались основы государственности. Более того, стоял вопрос о том, сумеем ли мы сохранить наше государство. Но благодаря сплоченности и солидарности нашего народа мы смогли решительно противостоять всем вызовам, продемонстрировав непоколебимую решимость и силу. Мы пресекли действия заговорщиков, пытавшихся посеять раздор в обществе. Мирные митинги, проходившие в нескольких городах страны, переросли в массовые беспорядки и погромы. Особенно сильно пострадал от рук бандитов Алматы - колыбель Независимости. Бандиты нападали на силовые структуры, грабили склады с оружием. В результате их действий погибли невинные граждане. Конечно, разрушенные здания можно восстановить. Но отнятые жизни, к сожалению, не вернуть. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы подобная трагедия больше никогда не повторилась. Наш общий гражданский долг - защищать мир и спокойствие страны и единство народа. Для меня как президента страны - это священный долг. Только в мире и согласии мы сможем достичь поставленной цели", - заявил глава государства.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что нужно всегда помнить об январских событиях, ставших самым большим испытанием в истории страны. Поэтому он поручил увековечить память о тех трагических событиях и возвести мемориал "Тағзым".
Этот памятник имеет глубокий смысл и большое значение. Он отражает различные этапы укрепления нашей государственности. На камнях высечены цитаты выдающихся представителей казахского народа. Уверен, что эти слова, объединяющие нацию, заставят нас задуматься. Мы воздвигли этот комплекс в память о жертвах январских событий и как назидание для потомков. Выражаю благодарность архитекторам - авторам этого проекта и всем гражданам", - сказал президент.
Глава государства заявил, что, несмотря ни на какие трудности, Казахстан продолжит движение вперед по пути реформ.
Уверен, наш народ непоколебим в своей решимости построить сильное государство, укрепить и защитить нашу священную Независимость. Мы продолжим масштабные реформы, направленные на дальнейшую демократизацию политической системы, демонополизацию национальной экономики и повышение ее конкурентоспособности. С начала года в короткие сроки была проделана огромная работа. На общенародном референдуме мы приняли обновленную Конституцию. Теперь перед нами стоят сложные задачи. Наша страна встала на путь модернизации и обновления. Конечно, это только начало. Этот путь будет непростым. Мы это все понимаем. Наша главная цель ясна и очевидна - это построение Справедливого Казахстана и общества равных возможностей для всех. Убежден, вместе у нас все получится", - подчеркнул Токаев.
Президент отдельно отметил, что в те трагические дни подлинное мужество и высокую гражданскую ответственность проявили тысячи соотечественников - волонтеров, медиков, полицейских и просто неравнодушных людей.
Многие из них участвуют в сегодняшней церемонии. Мы всегда будем хранить память о жертвах и истинных героях трагического января. Как нация мы должны извлечь уроки из этой трагедии. Правоохранительные и специальные органы провели колоссальную работу. Ход расследования обсуждался в парламенте с участием депутатов, представителей Генеральной прокуратуры, юридического сообщества. Огромный вклад во всестороннее рассмотрение обстоятельств тех дней и оказание правовой помощи задержанным внесли общественные комиссии, в состав которых вошли авторитетные правозащитники нашей страны. Все это позволило восстановить объективную картину произошедшего. В результате многочисленные участники беспорядков, которые поддались ложным призывам, но при этом не совершили тяжких преступлений, согласно моему указу были амнистированы", - заявил глава государства.
Он указал на то, что героизировать бандитов, радикалов и террористов ни в коем случае нельзя. Подчеркнул, что подлинные герои - это труженики предприятий, рабочие и фермеры, врачи и медсестры, учителя и преподаватели, ученые и деятели культуры, предприниматели и спортсмены.
В завершение президент напомнил, что январские события стали большим и трагическим уроком для всех.
Мы поняли, что стабильность - это залог благополучия и процветания. Увидели, что, если не беречь мир в стране, можно в один миг все потерять. Мы поняли, что нужно быть постоянно на страже нашей Независимости и государственности. Осмыслили истинный смысл мудрости "Жау жоқ деме, жар астында" ("Не говори, что нет врага, он за скалой"). Осознали, что превыше всего такие ценности, как согласие и единство. Поэтому мы всегда будем помнить о трагическом январе и его невинных жертвах. Только сплотившись воедино, мы сможем преодолеть любые вызовы и угрозы. Я как президент приложу все усилия для сохранения целостности государства и благополучия народа", - сказал президент.
Мемориал "Тағзым" построен на месте, которое было эпицентром трагических событий. Он представляет собой многоступенчатый архитектурный комплекс. Мемориал разделен на четыре эмоционально-архитектурные зоны разных цветов: светло-серая часть отождествляется с преодолением, черная демонстрирует январские события с их хаосом и страхом, серая часть - символ жертв и пролитой крови, человеческих потерь, белая - это стремление к стабильности и процветанию, символ зрелости общества, самосознания нации, веры в сильное и справедливое государство. В каждой из зон установлены камни и стелы с высказываниями выдающихся представителей казахского народа.
Авторы проекта - молодые казахстанские архитекторы Алексей Ивженко и Гайни Сагидуллаева.
Во время январских событий погибло 238 граждан. С различными травмами было госпитализировано 3393 сотрудника правоохранительных органов.
Хронология январской трагедии в Казахстане.
22.12.2022, 20:51 42286
Минэнерго: проблемы электроэнергетической отрасли страны будут решаться планомерно
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 22 декабря в АО "KEGOC" состоялось выездное совещание Министерства энергетики РК с участием представителей ведущих энергетических организаций. На совещании были подведены итоги работы единой электроэнергетической системы (ЕЭС) за 2022 год, сообщает пресс-служба Минэнерго.
В ходе совещания вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов отметил, что текущие проблемы электроэнергетической отрасли страны будут решаться планомерно в рамках совместных усилий государственных органов и энергокомпаний. Вице-министр также сообщил, что в настоящее время на рассмотрение в парламент страны вносится большой блок законодательных поправок, предусматривающий изменения в сфере тепловой энергетики, рынка электрической энергии, в том числе запуск модели единого закупщика, а также балансирующего рынка.
Руководитель национального диспетчерского центра АО "KEGOC" в своем выступлении отметил, что в текущем году энергосистема Казахстана работала в условиях дефицита электроэнергии и мощности, одной из причин является высокая аварийность на электростанциях, которая на 16% выше, чем в 2021 году. При этом максимум потребления в 2022 году был зафиксирован в объеме 16 459 МВт, что является самым высоким показателем за всю историю Казахстана. Однако при таких нагрузках национальная электрическая сеть (НЭС) работала надежно, в штатном режиме.
Директор департамента нефтегазовых, горнорудных и энергетических активов АО "ФНБ "Самрук-Казына" Мухтар Тажигалиев сообщил, что для решения наиболее актуальных проблем фондом планируется реализовать ряд инвестиционных проектов в сфере электроэнергетики. Это позволит не только решить назревшие вопросы отрасли, но и обеспечить энергонезависимость Республики Казахстан.
На совещании игроки рынка обсудили ряд актуальных вопросов отрасли, пути решения накопленных проблем.
22.12.2022, 20:25 43356
Токаев и Мирзиёев сделали совместное заявление
Глава государства высоко оценил подписание договора о демаркации государственной границы
Фото: Акорда
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам двусторонних переговоров в узком и расширенном составах Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев сделали совместное заявление для представителей средств массовой информации, сообщает пресс-служба Акорды.
В своем выступлении президент Казахстана высказал признательность Шавкату Мирзиёеву за приглашение посетить Ташкент с государственным визитом. Он подчеркнул, что Узбекистан долгое время является важным стратегическим партнером Казахстана и сегодня страны стали надежными союзниками.
Благодаря активному политическому диалогу и скоординированной работе правительств казахско-узбекские отношения развиваются неизменно по восходящей линии и демонстрируют беспрецедентную динамику по всем направлениям. Только что мы с уважаемым Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым подписали исторические соглашения, которые, по моему глубокому убеждению, будут записаны золотыми буквами в летопись сотрудничества и братских взаимоотношений между нашими государствами. Договор о союзнических отношениях между Казахстаном и Узбекистаном олицетворяет собой взаимное стремление наших народов к дальнейшему сближению и отвечает их коренным интересам", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства также высоко оценил подписание договора о демаркации государственной границы, который юридически закрепил общие рубежи двух государств, заложив нерушимый фундамент сотрудничества будущих поколений. По его словам, это шаг является исполнением священного завета предков по сохранению нашей многовековой дружбы и добрососедства.
В ходе переговоров главы государств пришли к единому мнению, что у Казахстана и Узбекистана имеется огромный потенциал для дальнейшего укрепления сотрудничества, в том числе в сфере двусторонней торговли.
Президент отметил, что благодаря совместным мерам по итогам прошлого года товарооборот между странами достиг порядка 4 миллиардов долларов, позитивная динамика сохраняется и в текущем году. По результатам текущего года товарооборот достигнет примерно 5 миллиардов долларов.
В целях обеспечения дальнейшего роста торговли мы договорились принять меры для расширения номенклатуры товаров и планомерно устранять барьеры, сдерживающие торгово-экономическое сотрудничество наших стран", - сказал глава государства.
Как было отмечено далее, приоритетной задачей определено расширение взаимодействия в сфере промышленной кооперации. Успешно функционируют 10 совместных предприятий в сферах машиностроения, фармацевтики, строительства и легкой промышленности.
Сегодня с президентом Узбекистана мы запустили ряд крупных совместных проектов, которые будут способствовать дальнейшему усилению промышленной кооперации. Кроме того, вчера в рамках межрегионального бизнес-форума подписаны взаимовыгодные коммерческие контракты на сумму более 2,5 миллиарда долларов. Всего по итогам визита заключены инвестиционные соглашения и двусторонние документы на сумму более 8 миллиардов долларов. Полагаю, это хороший результат данного визита. Серьезный импульс углублению партнерства между нашими государствами должен придать Международный центр промышленной кооперации. Центр станет крупнейшим торгово-промышленным хабом в Центральной Азии, а также расширит транспортно-логистические возможности наших стран", - сказал президент Казахстана.
Он также акцентировал внимание на перспективах увеличения объемов взаимной торговли в агропромышленном секторе. По итогам 9 месяцев текущего года товарооборот сельхозпродукции между странами вырос на 30%, превысив 1 миллиард долларов.
Мы условились поручить правительствам рассмотреть возможности создания совместных предприятий по производству мясных изделий, переработке, упаковке овощей и фруктов, выращиванию масличных культур, пшеницы, картофеля. Нами обозначена необходимость усиления сотрудничества в сфере подготовки кадров и научного обеспечения АПК. Считаю, что в условиях нестабильности на глобальных рынках принятые сегодня решения внесут большой вклад в обеспечение продовольственной безопасности наших стран", - подчеркнул глава государства.
Стороны также обсудили развитие торгово-транспортных коридоров в регионе, в которых Казахстан и Узбекистан играют ключевую роль. Лидеры двух стран договорились приложить усилия для скорейшего завершения строительства железной дороги Дарбаза - Мактаарал с последующим выходом на станцию Сырдарья.
Как отметил Касым-Жомарт Токаев, новая линия позволит расширить транзитные возможности и разгрузит пункт пропуска "Сарыагаш".
Казахстанские компании готовы активно участвовать в строительстве различных транспортных коммуникаций, а также поставлять необходимые материалы. Мы договорились совместно развивать Транскаспийский международный транспортный маршрут", - заявил президент Казахстана.
В ходе переговоров также были рассмотрены перспективы сотрудничества в энергетической отрасли, в частности по поставкам, транзиту и переработке углеводородов. Правительствам поручено представить конкретные предложения по актуальным направлениям двустороннего взаимодействия в сфере энергетики.
Лидеры двух стран условились продолжить слаженную работу по вопросам рационального использования ресурсов трансграничных рек Центральной Азии. Подчеркнута необходимость принятия совместных мер для скорейшего решения имеющихся проблем в этом направлении.
По традиции особое внимание было уделено культурно-гуманитарным связям. Глава государства отметил, что многовековая дружба наших народов служит ярким примером истинного добрососедства и взаимного уважения.
В целях дальнейшего обогащения общего культурно-духовного достояния на прошлой неделе в Астане успешно прошли Дни культуры Узбекистана. А сегодня жителям и гостям Ташкента предоставлена возможность посетить выставку, посвященную великому казахскому поэту и просветителю Абаю. Хочу поблагодарить уважаемого Шавката Миромоновича Мирзиёева и весь братский узбекский народ за трепетное отношение к нашей общей истории, популяризацию культурного наследия Казахстана", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Отдельное внимание в ходе встреч делегаций было уделено поддержке инициатив по развитию контактов между молодежью, в том числе посредством межвузовского сотрудничества. Стороны приветствовали планы по открытию филиалов ведущих вузов Казахстана и Узбекистана на паритетной основе.
Как отметил президент Казахстана, в рамках визита были также обсуждены вопросы региональной и глобальной повестки дня. Особое внимание было уделено обеспечению стабильности и безопасности в Центральной Азии.
Ранее Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев подписали договор о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан и договор между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахско-узбекской государственной границы. Кроме того, в присутствии глав государств членами официальных делегаций был подписан ряд документов.
22.12.2022, 19:47 44436
Освобожден от должности председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК
Бауыржан Байсеркин освобожден от должности согласно поданному заявлению
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра здравоохранения Бауыржан Байсеркин освобожден от должности председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК согласно поданному заявлению, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Бауыржан Байсеркин родился в 1966 году в Караганде. Окончил Карагандинский государственный медицинский институт, Казахстанский медицинский университет ВШОЗ.
Трудовую деятельность начал в 1989 году врачом-эпидемиологом Агадырской районной санитарно-эпидемиологической станции Жезказганской области.
В разные годы работал в структуре Министерства здравоохранения.
С 2009 по 2011 годы - директор Казахской республиканской санитарно-эпидемиологической станции.
С 2014 по 2015 годы - главный врач ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД".
С 2019 по 2021 годы - директор РГП на ПХВ "Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний" МЗ РК.
С апреля 2021 года по настоящее время являлся председателем Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК.
22.12.2022, 18:46 45696
Прокуратура отменила решение акима Алматы по Бутаковке
Прокуратура города проводит анализ законности предоставления участков
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга, посвященного итогам надзорной деятельности органов прокуратуры за 2022 год, представители Генпрокуратуры РК сообщили, как идет расследование дела о незаконной передаче земель в алматинском микрорайоне Бутаковка под жилищную застройку.
По словам заместителя генпрокурора Жандоса Умиралиева, по данному факту не заведено уголовное дело. Прокуратура Алматы проводит анализ законности предоставления этих участков.
Если я не ошибаюсь, по Бутаковке прокуратура приняла меры по отмене решения акима города об изменении целевого назначения участка из рекреационной зоны в жилищную. Сейчас по протесту прокурора земельный участок обратно переведен в прежний статус: рекреационный. Комитетом по управлению земельными ресурсами принимаются дальнейшие меры по отмене этих правоустанавливающих документов МИО. Анализ продолжается", - рассказал Жандос Умиралиев.
В свою очередь начальник службы по защите общественных интересов Генпрокуратуры Сапарбек Нурпеисов рассказал об обнаруженных в ходе проверки четырех участках, которые также незаконно передали из рекреационной зоны.
Уполномоченным органам - управлению по земельным отношениям и акимату предъявлено еще 10 исков, они находятся на рассмотрении", - сообщил Сапарбек Нурпеисов.
Ранее общественники выступили с предложением лишить акимат права отдавать предгорья Алматы под застройку.
В октябре 2022 года юрист в области земельного права Бакытжан Базарбек заявил, что часть рекреационной природоохранной территории госприродного парка Медео акимат города Алматы вывел в жилую зону.
22.12.2022, 09:25 56191
КТЖ и Антикор провели совместный анализ коррупционных рисков компании
Ведется работа по пресечению выявленных фактов в компании
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - АО "НК "Казақстан темір жолы" совместно с Антикоррупционной службой с августа 2022 года проведена совместная работа по устранению коррупционных рисков в компании.
По результатам Антикоррупционной службой был проведен подробный анализ, который содержит рекомендации для устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.
КТЖ совместно с правоохранительными органами принимает все необходимые меры для предупреждения и недопущения коррупционных рисков. В настоящий момент ведется работа по пресечению выявленных фактов в компании", - сообщили в нацкомпании.
Как сообщалось ранее, Антикор выявил множество коррупционных рисков в работе КТЖ. Они связаны с административными барьерами и коррупционными схемами при подаче вагонов, отсутствием должной цифровизации, прямым контактом железнодорожников с предпринимателями, предоставлением заявок в бумажной форме и др.
Отмечается, что выявленные коррупционные риски подтверждаются и уголовной статистикой. За последние 5 лет зарегистрировано 136 уголовных дел в отношении должностных лиц КТЖ и его подведомственных организаций. По ним осуждено 52 человека. Большинство преступлений в этой сфере приходится на факты взяточничества (70%) и хищения (13%).
В основном преступления связаны с получением незаконных вознаграждений при подписании актов выполненных работ, приемом на работу и переводами по службе, а также ускоренной и беспрепятственной подачей вагонов и тепловозов для перевозки грузов", - информирует Антикор.
Первый заместитель председателя агентства Дмитрий Малахов отметил, что согласно проведенному анализу в отдельных подразделениях КТЖ созданы коррупционные схемы по манипуляции с вагонами. Из-за искусственных барьеров и непрозрачной процедуры их распределения бизнесмены вынуждены неформально решать свои вопросы за деньги.
21.12.2022, 21:50 57996
В Казахстане одобрен план мер по реализации целей устойчивого развития на 2023 год
Смаилов поручил заинтересованным госорганам и организациям обеспечить своевременное и качественное исполнение плана
Фото: primeminister.kz
Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе шестого заседания координационного совета по целям устойчивого развития был одобрен план мер по реализации ЦУР на 2023 год, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.
На сегодня уже определены конкретные задачи, которые нам необходимо последовательно выполнить в течение следующего года", - заявил Алихан Смаилов.
Премьер-министр также напомнил, что в июле текущего года на политическом форуме высокого уровня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Казахстан успешно презентовал второй добровольный национальный обзор в области устойчивого развития до 2030 года, сформированный при активном участии межведомственных рабочих групп, неправительственного сектора, экспертного сообщества и международных организаций.
По его словам, документ стал комплексной оценкой достигнутого прогресса РК за прошедший трехлетний период.
В ходе своих выступлений иностранные партнеры выразили поддержку проводимым в республике реформам и озвучили рекомендации по дальнейшему развитию ключевых направлений социально-экономической сферы.
Алихан Смаилов отметил, что рекомендации, озвученные членами координационного совета, будут учтены в дальнейшей работе правительства, и дал поручение заинтересованным госорганам и организациям обеспечить своевременное и качественное исполнение плана мер по реализации целей устойчивого развития на 2023 год.
Ранее сообщалось, что Смаилов поручил обеспечить стопроцентную защиту информации при модернизации баз данных.
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В Казахстане в последнее время наблюдается рост цен на продукты питания и жилье. Цены на товары растут быстрее, чем реальные зарплаты казахстанцев. Только на конец второго квартала 2022 года рост цен на продукты составил 18,7%. Считаете ли вы, что государство должно взять на особый контроль рост цен в стране?