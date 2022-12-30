Президент предложил кандидатуру Артура Ластаева на должность уполномоченного по правам человека

Фото: Акорда

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Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая на заседании сената парламента, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил на должность уполномоченного по правам человека Артура Ластаева, - Выступая на заседании сената парламента, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил на должность уполномоченного по правам человека Артура Ластаева, сообщает Акорда.





Депутаты сената поддержали кандидатуру Артура Ластаева.





Ранее он занимал должность начальника службы международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.





Ластаев Артур родился 1983 году. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "международное право".





В 2006 году работал помощником прокурора Бостандыкского района прокуратуры Алматы.





Работал в центральном аппарате Генеральной прокуратуры, возглавлял отдел департамента по надзору за законностью в социально-экономической сфере.





В 2016 году был назначен представителем Генеральной прокуратуры - советником постпредства Республики Казахстан при отделении ООН и в других международных организациях в Женеве.





С июля 2018 года - представитель Генеральной прокуратуры в Европе - советник посольства Казахстана в Швейцарии.





Глава государства в своей речи отметил, что приоритетная задача - сохранить стабильность и безопасность в стране, открыть путь для динамичного развития Казахстана к светлому будущему. Он подчеркнул, что реформы, начатые во всех сферах жизнедеятельности государства, будут продолжены и в следующем году.





В этом году страна пережила сильное испытание. Но мы смогли преодолеть все трудности. Начаты системные реформы во всех отраслях и сферах. Политические преобразования, начавшиеся в 2019 году, в этом году продолжились в новом темпе. Значительно расширился масштаб проводимых реформ. Для нас крайне важно, чтобы все эти преобразования состоялись через общенациональный диалог. В этой связи возрастает и роль парламента. Я, как глава государства, придаю особое значение предстоящим парламентским выборам. Безусловно, эти выборы должны пройти честно и прозрачно в соответствии с законодательством", - сказал президент.





Глава государства подчеркнул, что постепенно растут возможности граждан участвовать в государственном управлении. Кроме того, благодаря конституционной реформе в стране проведен ряд преобразований.





Мы перешли на систему президентской республики с сильным парламентом. Был введен запрет на занятие высших должностей для родственников президента. Сам же президент, занимая свой пост, не должен состоять в какой-либо партии. Все эти требования были закреплены законодательно. Деятельность главы государства будет вне всяких политических сил. Теперь президент избирается только один раз и на семилетний срок. Таким образом не допускается единоличное обладание властью. Будут сменяться высшие должностные лица. Политические процессы станут прозрачными, а политическая система будет более устойчивой. Ряд полномочий переданы от президента к парламенту, от центра к регионам. Введена смешанная избирательная система. Повысилась роль и статус парламента. Упрощен порядок регистрации политических партий. Все эти ключевые поправки и изменения внесены в Конституцию. Состоялись общенациональный референдум и президентские выборы. Казахстанцы поддержали и проголосовали за реформы", - сказал Касым-Жомарт Токаев.





Напомним, ранее занимавшая должность уполномоченного по правам человека Эльвира Азимова назначена председателем Конституционного суда РК.







