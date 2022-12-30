Азимова назначена председателем Конституционного суда РК Дополнено
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Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Эльвиру Азимову председателем Конституционного суда Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
Указом главы государства Азимова Эльвира Абилхасимовна назначена председателем Конституционного суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года", - говорится в сообщении пресс-службы президента.
Эльвира Азимова родилась 15 февраля 1973 года. Окончила Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Яссауи по специальности "юрист-международник".
Трудовую деятельность начала в 1996 году в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
С 1996 по 1999 годы работала ведущим, главным консультантом управления международного правового обеспечения.
С 1999 по 2005 годы работала заместителем начальника, начальником управлений департаментов законодательства, международного права и протокола.
С 2005 по 2010 годы занимала должности директора департаментов подзаконных актов и международного права, защиты имущественных прав государства, договоров и претензионно-исковой работы.
С 2010 по 2013 годы осуществляла деятельность в должности директора департамента экспертизы международных договоров Министерства юстиции Республики Казахстан.
С 2013 по 2019 годы - заместитель министра юстиции Республики Казахстан.
В настоящее время является уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан.
Дополнено 29.12.2022, 11.06
Сегодня, на заседании сената парламента Республики Казахстан депутаты палаты единогласно поддержали кандидатуры Ерлана Сарсембаева, Асана Ескендирова и Айгуль Кадырбаевой на должности судей Конституционного суда РК.
Дополнено 29.12.2022, 11.46
Представляя кандидатуру Азимовой на заседании сената, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что она опытный, квалифицированный специалист, хорошо знающий законотворческую работу, сферу международного права.
Президент подчеркнул, что сфера защиты прав человека в фокусе его особого внимания. Он сообщил, что за последние годы в этом направлении был достигнут значительный прогресс.
Был введен пожизненный мораторий на смертную казнь. К гражданам, совершившим бытовое насилие, будет применяться более строгое наказание. Осуществляется судебная реформа, где основной акцент делается на верховенстве права, независимости и справедливости судей. Еще раз повторю: обеспечение справедливости и законности - это обязанность государства. И этого от нас ждет общество. Поэтому в этом году мы продолжили работу по совершенствованию механизмов защиты прав человека. Уполномоченному по правам человека были предоставлены конституционные гарантии и неприкосновенность. Усилена правоохранительная компетенция генерального прокурора. Важным шагом стало создание Конституционного суда. Этот орган начнет свою работу с нового, 2023 года и будет обеспечивать строгое и неуклонное соблюдение норм Конституции. Уверен, что деятельность Конституционного суда внесет огромный вклад в защиту прав и свобод граждан", - добавил он.
Напомним, с 1 января 2023 года начнет функционировать Конституционный суд. Теперь каждый гражданин сможет напрямую отстаивать в этом органе свои конституционные права и свободы.
С инициативой создания Конституционного суда выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу 16 марта текущего года.