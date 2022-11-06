Токаев публично подписал ряд законов по изменениям в Конституцию

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Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии публичного подписания ряда важных законов, принятых по итогам состоявшегося в июне 2022 года республиканского референдума о внесении изменений и дополнений в Конституцию, сообщает - Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии публичного подписания ряда важных законов, принятых по итогам состоявшегося в июне 2022 года республиканского референдума о внесении изменений и дополнений в Конституцию, сообщает Акорда

Конституционная реформа ознаменовала собой начало новой эпохи в истории Казахстана. Она позволила закрепить политические преобразования последних трех лет и заложить прочный фундамент для дальнейшего укрепления нашей государственности. Отныне будут строго соблюдаться принципы справедливости, прозрачности и солидарности", - заявил Токаев.

По его мнению, принятые парламентом законодательные инициативы имеют четко выраженную гуманистическую и правозащитную направленность. В частности, согласно изменениям, с 1 января 2023 года начнет функционировать Конституционный Суд. Теперь каждый гражданин сможет напрямую отстаивать в этом органе свои конституционные права и свободы. Кроме этого на уровне конституционного закона впервые закрепляются статус, полномочия, гарантии независимости уполномоченного по правам человека. Усилена правозащитная функция Генерального прокурора. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что дальнейшее комплексное развитие этой сферы всегда будет в приоритете государства.

Особое значение, по словам президента, имеют новые положения, недавно включенные в Основной закон.

Наша Конституция провозглашает, что земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. Благодаря принятию этой нормы будет запущена масштабная программа "Нацфонд - детям". Истинное величие нации заключается в благополучии каждой семьи и каждого гражданина, именно поэтому национальная экономика должна работать во благо народа", - заявил президент.

Он подчеркнул, что идея справедливости должна стать основой государственной политики Казахстана.

Базой социальной справедливости являются адекватные требованиям времени законы и системное противодействие коррупции, трудолюбие граждан и стремление молодежи к передовым знаниям. Государство обязано создать все необходимые условия для реализации этой концепции", - подчеркнул глава государства.

Он сообщил, что в принятых парламентом законах регламентирован переход Казахстана к смешанной избирательной системе. Теперь часть депутатов мажилиса и областных маслихатов, все депутаты районных маслихатов будут избираться по одномандатным округам. Благодаря этому представительные органы станут по-настоящему народными.

Кроме того, вводится выборность акимов районов и городов областного значения. Глава государства полагает, что это стало логическим продолжением введенной ранее выборности сельских акимов и свидетельствует о твердом стремлении Казахстана к демократизации системы государственного управления.

По словам Токаева, конституционная реформа сделает более прочными основы государственного устройства страны, откроет путь к развитию гражданского общества, укрепит взаимопонимание и национальный диалог. В конечном итоге, эти шаги будут способствовать повышению благосостояния народа и светлому будущему страны.

В завершение своей речи президент выразил благодарность депутатам, оперативно и качественно принявшим столь важные законы, членам Национального совета общественного доверия, а также всем гражданам, внесшим вклад в осуществление конституционной реформы.

В ходе торжественной церемонии глава государства подписал 6 законов: