Президент утвердил Этический кодекс полицейских
Фото: Polisia.kz
Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев своим указом от 2 января 2023 года утвердил Этический кодекс сотрудников правоохранительных органов, органов гражданской защиты и государственной фельдъегерской службы РК.
Кодекс определяет единые этические принципы и требования к поведению сотрудников правоохранительных органов, органов гражданской защиты и государственной фельдъегерской службы Республики Казахстан", - говорится в документе.
Кодекс призван содействовать укреплению авторитета правоохранительной службы и доверия граждан к государству.
Требования служебной этики, установленные настоящим кодексом, обязательны для всех сотрудников. После поступления на службу они должны быть ознакомлены с его текстом в письменной форме в трехдневный срок. Текст кодекса также будет размещен в зданиях правоохранительных органов.
В документе говорится, что, являясь представителями власти, сотрудники должны быть верными присяге, глубоко осознавать свою личную ответственность перед обществом и государством и быть приверженными проводимой государственной политике.
К специальным этическим принципам правоохранительной службы относятся:
- офицерская честь - главное внутреннее достоинство сотрудника, его доблесть, благородство души и чистая совесть, репутация честного сотрудника, доброе имя, личный авторитет, которые проявляются в верности гражданскому и служебному долгу, принятым нравственным обязательствам;
- высокая нравственность - осознание значения понятия чести для себя и подчиненных, повышенное чувство справедливости, моральная чистота и духовность, осмысленное отношение к профессиональным обязанностям как к обязанностям в высшей степени общественно-полезным и необходимым;
- доброжелательность - доброе отношение к человеку и гражданину, готовность содействовать их благополучию, при общении с людьми исходить из непредвзятой личностной установки;
- самодисциплина - способность принимать решения и осуществлять действия независимо от эмоционального состояния;
- гуманность - человечность, готовность прийти на помощь, никогда не использовать сложившуюся ситуацию и беспомощность пострадавших в корыстных целях, признание за каждым, без исключения, человеком общечеловеческих прав.
Сотрудники, осознавая ответственность перед гражданами, обществом и государством, должны:
- неукоснительно соблюдать Конституцию, законы и иные нормативные правовые акты РК, чтить и уважать государственные символы республики;
- бороться с любыми нарушениями закона, кем бы они ни совершались, своевременно принимать эффективные меры к защите охраняемых законом прав и свобод человека и гражданина, а также интересов общества и государства, добиваться устранения нарушений закона и восстановления нарушенных прав;
- способствовать своими действиями укреплению авторитета государственной власти, доверия граждан и общества к институтам государства;
- обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, охраняемых законом интересов юридических лиц, общества и государства, не допускать действий, сопряженных с их нарушением, чутко реагировать на жалобы;
- уважать честь и достоинство человека и гражданина независимо от происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства и иных обстоятельств;
- не допускать совершения действий, способных дискредитировать РК, государственную власть, правоохранительный орган, вызывающих негативный общественный резонанс, воздерживаться от поведения, которое может навредить их репутации;
- способствовать укреплению единства народа Казахстана и межнационального и межконфессионального согласия в стране;
- уважительно относиться к государственному и другим языкам, традициям и обычаям народа Казахстана;
- постоянно повышать профессиональную квалификацию, общеобразовательный и культурный уровень, соблюдать общепринятые принципы и нормы нравственности, стремиться к удовлетворению потребности общества, стать образцом высокого интеллекта и культуры на службе и в быту;
- постоянно помнить, что пользу обществу может принести только подготовленный и квалифицированный сотрудник, повышать свою квалификацию, совершенствоваться путем профессиональной подготовки, стремиться быть всесторонне развитым, высокообразованным, на службе грамотно использовать передовой опыт;
- быть скромным, исключать коррупционные риски, не подчеркивать и не использовать свое служебное положение;
- избегать отношений, которые могут скомпрометировать высокое звание сотрудника;
- быть требовательным к себе, принципиальным, правдивым, воздерживаться от финансовых и деловых взаимоотношений, которые могут повлиять на беспристрастность и объективность исполнения профессиональных обязанностей;
- обеспечивать сохранность государственной собственности, использовать государственное имущество только по целевому назначению для выполнения должностных обязанностей;
- использовать служебное положение исключительно для достижения государственных интересов.
В кодексе также прописаны требования к сотрудникам при осуществлении публичных выступлений и ответственность сотрудников за нарушение требований кодекса.
В частности, говорится, что не следует публично выражать свое мнение по вопросам государственной политики и служебной деятельности, если оно:
- не соответствует основным направлениям политики государства;
- раскрывает служебную информацию, которая не разрешена к обнародованию;
- содержит неэтичные высказывания в адрес должностных лиц государства, госслужащих, физических и юридических лиц.