Президент утвердил Этический кодекс полицейских

Фото: Polisia.kz

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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев своим указом от 2 января 2023 года утвердил Этический кодекс сотрудников правоохранительных органов, органов гражданской защиты и государственной фельдъегерской службы РК.





Кодекс определяет единые этические принципы и требования к поведению сотрудников правоохранительных органов, органов гражданской защиты и государственной фельдъегерской службы Республики Казахстан", - говорится в документе .





Кодекс призван содействовать укреплению авторитета правоохранительной службы и доверия граждан к государству.





Требования служебной этики, установленные настоящим кодексом, обязательны для всех сотрудников. После поступления на службу они должны быть ознакомлены с его текстом в письменной форме в трехдневный срок. Текст кодекса также будет размещен в зданиях правоохранительных органов.





В документе говорится, что, являясь представителями власти, сотрудники должны быть верными присяге, глубоко осознавать свою личную ответственность перед обществом и государством и быть приверженными проводимой государственной политике.





К специальным этическим принципам правоохранительной службы относятся:





офицерская честь - главное внутреннее достоинство сотрудника, его доблесть, благородство души и чистая совесть, репутация честного сотрудника, доброе имя, личный авторитет, которые проявляются в верности гражданскому и служебному долгу, принятым нравственным обязательствам;

высокая нравственность - осознание значения понятия чести для себя и подчиненных, повышенное чувство справедливости, моральная чистота и духовность, осмысленное отношение к профессиональным обязанностям как к обязанностям в высшей степени общественно-полезным и необходимым;

доброжелательность - доброе отношение к человеку и гражданину, готовность содействовать их благополучию, при общении с людьми исходить из непредвзятой личностной установки;

самодисциплина - способность принимать решения и осуществлять действия независимо от эмоционального состояния;

гуманность - человечность, готовность прийти на помощь, никогда не использовать сложившуюся ситуацию и беспомощность пострадавших в корыстных целях, признание за каждым, без исключения, человеком общечеловеческих прав.





Сотрудники, осознавая ответственность перед гражданами, обществом и государством, должны:





неукоснительно соблюдать Конституцию, законы и иные нормативные правовые акты РК, чтить и уважать государственные символы республики;

бороться с любыми нарушениями закона, кем бы они ни совершались, своевременно принимать эффективные меры к защите охраняемых законом прав и свобод человека и гражданина, а также интересов общества и государства, добиваться устранения нарушений закона и восстановления нарушенных прав;

способствовать своими действиями укреплению авторитета государственной власти, доверия граждан и общества к институтам государства;

обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, охраняемых законом интересов юридических лиц, общества и государства, не допускать действий, сопряженных с их нарушением, чутко реагировать на жалобы;

уважать честь и достоинство человека и гражданина независимо от происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства и иных обстоятельств;

не допускать совершения действий, способных дискредитировать РК, государственную власть, правоохранительный орган, вызывающих негативный общественный резонанс, воздерживаться от поведения, которое может навредить их репутации;

способствовать укреплению единства народа Казахстана и межнационального и межконфессионального согласия в стране;

уважительно относиться к государственному и другим языкам, традициям и обычаям народа Казахстана;

постоянно повышать профессиональную квалификацию, общеобразовательный и культурный уровень, соблюдать общепринятые принципы и нормы нравственности, стремиться к удовлетворению потребности общества, стать образцом высокого интеллекта и культуры на службе и в быту;

постоянно помнить, что пользу обществу может принести только подготовленный и квалифицированный сотрудник, повышать свою квалификацию, совершенствоваться путем профессиональной подготовки, стремиться быть всесторонне развитым, высокообразованным, на службе грамотно использовать передовой опыт;

быть скромным, исключать коррупционные риски, не подчеркивать и не использовать свое служебное положение;

избегать отношений, которые могут скомпрометировать высокое звание сотрудника;

быть требовательным к себе, принципиальным, правдивым, воздерживаться от финансовых и деловых взаимоотношений, которые могут повлиять на беспристрастность и объективность исполнения профессиональных обязанностей;

обеспечивать сохранность государственной собственности, использовать государственное имущество только по целевому назначению для выполнения должностных обязанностей;

использовать служебное положение исключительно для достижения государственных интересов.





В кодексе также прописаны требования к сотрудникам при осуществлении публичных выступлений и ответственность сотрудников за нарушение требований кодекса.





В частности, говорится, что не следует публично выражать свое мнение по вопросам государственной политики и служебной деятельности, если оно:





не соответствует основным направлениям политики государства;

раскрывает служебную информацию, которая не разрешена к обнародованию;

содержит неэтичные высказывания в адрес должностных лиц государства, госслужащих, физических и юридических лиц.



