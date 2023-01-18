Глава государства провел ряд встреч в ходе официального визита в ОАЭ

Президент РК провел встречи со старшим представителем правящей семьи эмирата Абу-Даби, одним из крупных бизнесменов ОАЭ, акционером First Abu Dhabi Bank и с главным исполнительным директором компании Masdar

Рассказать друзьям

Абу-Даби. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана провел встречи со старшим представителем правящей семьи эмирата Абу-Даби, одним из крупных бизнесменов ОАЭ, акционером First Abu Dhabi Bank Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном и с главным исполнительным директором компании Masdar Мухаммедом Аль-Рамахи, сообщает пресс-служба - Президент Казахстана провел встречи со старшим представителем правящей семьи эмирата Абу-Даби, одним из крупных бизнесменов ОАЭ, акционером First Abu Dhabi Bank Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном и с главным исполнительным директором компании Masdar Мухаммедом Аль-Рамахи, сообщает пресс-служба Акорды





В ходе встречи с Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном Касым-Жомарт Токаев отметил, что Объединенные Арабские Эмираты являются ведущим экономическим и торговым партнером Казахстана в регионе. Как сказал глава государства, в ходе переговоров с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном достигнуты договоренности о дальнейшем укреплении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, подписаны важные соглашения.





По словам президента, принятая правительствами Казахстана и ОАЭ совместная декларация о создании стратегических инвестиционных проектов придаст мощный импульс укреплению двустороннего партнерства.





Глава государства, подчеркнув приоритетность инвестиционного взаимодействия, пригласил группу компаний шейха Сурура бен Мухаммеда Аль Нахаяна реализовать ряд проектов под эгидой принятой декларации.





В свою очередь старший представитель правящей семьи эмирата Абу-Даби поделился своими планами по инвестированию в казахстанские проекты.





Во время встречи с Мухаммедом Аль-Рамахи были обсуждены вопросы реализации совместного проекта в сфере энергетики.





Глава государства отметил, что Казахстан поставил цель достичь углеводородной нейтральности до 2060 года, а также увеличить долю возобновляемых источников энергии с 4 до 15 процентов до 2030 года.





Президент выразил уверенность, что подписанное соглашение о сотрудничестве между министерством энергетики Казахстана, фондом KIDF и компанией Masdar будет реализовано в полной мере. В соответствии с документом планируется реализация совместного проекта по строительству ветровой электростанции мощностью 1 ГВт в Туркестанской и Жамбылской областях.





Мухаммед Аль-Рамахи поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за возможность встречи и отметил высокий потенциал Казахстана в сфере развития зеленой энергетики. Он сообщил о заинтересованности его компании в совместной реализации крупных проектов в этой области.



