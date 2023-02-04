Токаеву доложили о ходе реализации программы "Ауыл аманаты"   

Фото: Акорда

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Тараз. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочей поездки в Жамбылскую область президент РК Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой сельскохозяйственного производственного кооператива "Костобе-2019" в селе Талас Байзакского района, - В рамках рабочей поездки в Жамбылскую область президент РК Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой сельскохозяйственного производственного кооператива "Костобе-2019" в селе Талас Байзакского района, сообщает Акорда.





Президента проинформировали о ходе реализации программы "Ауыл аманаты", а также о проделанной работе по расширению объема пастбищных угодий и эффективному использованию сельскохозяйственных земель.





Программа, направленная на повышение доходов населения Жамбылской области, реализуется в регионе с 2019 года и уже принесла положительные результаты.









В рамках программы жителям 153 сельских округов Жамбылской области предусмотрена выдача кредитов на общую сумму 87,8 млрд тенге со ставкой 2,5% до 2025 года.





В сельском округе Костобе в рамках пяти направлений пилотного проекта 256 жителям были выделены кредиты на сумму 886 млн тенге для развития бизнеса, в том числе для увеличения доходов семей за счет разведения скота, садоводства.





Кроме того, кооперативу "Костобе-2019" был предоставлен льготный кредит на приобретение сельхозтехники в лизинг. На сегодняшний день на балансе кооператива имеется 12 сельхозмашин и 401 гектар земли. В кооперативе состоят 175 человек, их число постепенно увеличивается. Члены кооператива занимаются выращиванием огородных культур, а также подготовкой кормов для животноводства.





В целом для масштабирования программы "Ауыл аманаты" во всех регионах в 2023 году планируется выдать 11 606 микрокредитов на общую сумму 52,4 млрд тенге, в том числе для Жамбылской области - 3,6 тысячи микрокредитов на 11,5 млрд тенге.





В рамках уточнения республиканского бюджета акиматами областей поданы дополнительные заявки на 2023 год (15 090 микрокредитов на общую сумму 73,8 млрд тенге).





Фото: Акорда





Президент побеседовал с фермерами, производящими сельскохозяйственную продукцию в кооперативе "Костобе-2019". Он отметил важность применения положительного опыта создания сельскохозяйственных кооперативов и в других регионах страны.





Мы уделяем огромное внимание развитию сельского хозяйства. Первым документом, который я подписал после избрания президентом, стал указ о концепции развития сельских территорий. Мы выделим 1 трлн тенге в ближайшие три года на развитие кооперации. Это большие деньги, и их нужно использовать эффективно. Государство всегда будет поддерживать тружеников села", - заявил Касым-Жомарт Токаев.





Глава государства отметил, что эта задача была включена в предвыборную программу и ход ее реализации будет на особом контроле администрации президента.





Также, по данным Акорды, в рамках рабочей поездки в Жамбылскую область Касым-Жомарт Токаев посетил птицефабрику "Аулие-Ата Феникс", расположенную в селе Мырзатай Байзакского района.





В ходе осмотра убойного цеха и выпускаемой продукции руководитель птицефабрики Фарида Джунусова ознакомила президента с деятельностью предприятия.









В настоящее время на птицефабрике работают около 250 сельчан, которые выращивают 1 млн птенцов по голландской технологии. Предприятие ежегодно выпускает 8 тысяч тонн мяса бройлера, которое поставляется на внутренний рынок, а также экспортируется в Россию и Кыргызстан.





В этом году запланировано строительство 6 производственных объектов общей стоимостью 1,4 млрд тенге с целью увеличения производственных мощностей фабрики на 12 000 тонн.





В ходе мероприятия аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов представил главе государства информацию о развитии птицеводства в регионе.



