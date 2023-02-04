03.02.2023, 18:20 29516
Токаеву доложили о ходе реализации программы "Ауыл аманаты"
Программа направлена на повышение доходов населения Жамбылской области
Фото: Акорда
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Тараз. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочей поездки в Жамбылскую область президент РК Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой сельскохозяйственного производственного кооператива "Костобе-2019" в селе Талас Байзакского района, сообщает Акорда.
Президента проинформировали о ходе реализации программы "Ауыл аманаты", а также о проделанной работе по расширению объема пастбищных угодий и эффективному использованию сельскохозяйственных земель.
Программа, направленная на повышение доходов населения Жамбылской области, реализуется в регионе с 2019 года и уже принесла положительные результаты.
В рамках программы жителям 153 сельских округов Жамбылской области предусмотрена выдача кредитов на общую сумму 87,8 млрд тенге со ставкой 2,5% до 2025 года.
В сельском округе Костобе в рамках пяти направлений пилотного проекта 256 жителям были выделены кредиты на сумму 886 млн тенге для развития бизнеса, в том числе для увеличения доходов семей за счет разведения скота, садоводства.
Кроме того, кооперативу "Костобе-2019" был предоставлен льготный кредит на приобретение сельхозтехники в лизинг. На сегодняшний день на балансе кооператива имеется 12 сельхозмашин и 401 гектар земли. В кооперативе состоят 175 человек, их число постепенно увеличивается. Члены кооператива занимаются выращиванием огородных культур, а также подготовкой кормов для животноводства.
В целом для масштабирования программы "Ауыл аманаты" во всех регионах в 2023 году планируется выдать 11 606 микрокредитов на общую сумму 52,4 млрд тенге, в том числе для Жамбылской области - 3,6 тысячи микрокредитов на 11,5 млрд тенге.
В рамках уточнения республиканского бюджета акиматами областей поданы дополнительные заявки на 2023 год (15 090 микрокредитов на общую сумму 73,8 млрд тенге).
Президент побеседовал с фермерами, производящими сельскохозяйственную продукцию в кооперативе "Костобе-2019". Он отметил важность применения положительного опыта создания сельскохозяйственных кооперативов и в других регионах страны.
Мы уделяем огромное внимание развитию сельского хозяйства. Первым документом, который я подписал после избрания президентом, стал указ о концепции развития сельских территорий. Мы выделим 1 трлн тенге в ближайшие три года на развитие кооперации. Это большие деньги, и их нужно использовать эффективно. Государство всегда будет поддерживать тружеников села", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства отметил, что эта задача была включена в предвыборную программу и ход ее реализации будет на особом контроле администрации президента.
Также, по данным Акорды, в рамках рабочей поездки в Жамбылскую область Касым-Жомарт Токаев посетил птицефабрику "Аулие-Ата Феникс", расположенную в селе Мырзатай Байзакского района.
В ходе осмотра убойного цеха и выпускаемой продукции руководитель птицефабрики Фарида Джунусова ознакомила президента с деятельностью предприятия.
В настоящее время на птицефабрике работают около 250 сельчан, которые выращивают 1 млн птенцов по голландской технологии. Предприятие ежегодно выпускает 8 тысяч тонн мяса бройлера, которое поставляется на внутренний рынок, а также экспортируется в Россию и Кыргызстан.
В этом году запланировано строительство 6 производственных объектов общей стоимостью 1,4 млрд тенге с целью увеличения производственных мощностей фабрики на 12 000 тонн.
В ходе мероприятия аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов представил главе государства информацию о развитии птицеводства в регионе.
Ранее сообщалось, что Токаев в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область подчеркнул, что для развития и процветания страны важно сохранять единство народа.
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03.02.2023, 20:47 25446
В Жамбылской области в 2023-2024 гг. планируют построить 30 медицинских объектов
Глава государства посетил новую поликлинику села Сарыкемер
Фото: пресс-служба Акорды
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Тараз. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент ознакомился с деятельностью новой поликлиники села Сарыкемер Байзакского района. Касым-Жомарту Токаеву рассказали, что в недавно построенном медицинском учреждении на учете состоит 125 тысяч человек, сообщает пресс-служба Акорды.
Сельская поликлиника ежедневно оказывает профилактическую, экстренную, неотложную и плановую медицинскую помощь. Поликлиника оснащена современным высокотехнологичным оборудованием. Жителям района медицинские услуги оказывают более 260 врачей, средних и младших медицинских работников.
В ходе осмотра отделения функциональной диагностики главе государства продемонстрировали работу новейших аппаратов компьютерной томографии, цифрового рентгена и цифровой маммографии.
Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о развитии сферы здравоохранения Жамбылской области. В регионе в 2023-2024 гг. запланировано строительство 30 медицинских объектов, на которое выделено 5,2 млрд тенге.
В прошлом году заработная плата медицинских работников увеличилась на 20-30 процентов. В этом году запланирован рост в таком же объеме.
В 2023 году в Казахстане в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения", реализуемого по поручению президента, планируется строительство 309 объектов первичной медико-санитарной помощи, проведение капитального ремонта и реконструкции 12 центральных районных больниц. Наряду с этим национальным проектом предусмотрено оснащение организаций здравоохранения 575 единицами современного медицинского оборудования. В результате реализации вышеуказанных мероприятий в 2023 году специализированной медицинской помощью дополнительно будет обеспечено более 2,4 млн сельских жителей.
Ранее в селе Костобе глава государства посетил дом одного из местных жителей. Также в рамках рабочей поездки в Жамбылскую область президент РК Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой сельскохозяйственного производственного кооператива "Костобе-2019" в селе Талас Байзакского района.
03.02.2023, 19:43 24576
МИОР подготовило закон о СМИ и поправки к нему
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство информации и общественного развития РК разработало законопроект о масс-медиа и поправки, которые вносятся в некоторые законодательные акты по вопросам СМИ.
Закон регулирует общественные отношения в области СМИ, устанавливает права и обязанности субъектов телерадиовещания и государственные гарантии свободы средств массовой информации в соответствии с Конституцией РК.
Государственные органы, общественные объединения, должностные лица, масс-медиа обязаны обеспечить каждому гражданину возможность ознакомиться с затрагивающими его права и интересы документами, решениями и источниками информации. Масс-медиа обязаны содействовать государственным органам, осуществляющим противодействие терроризму.
Разглашение сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, пропаганда и оправдание экстремизма или терроризма, распространение информации, раскрывающей технические приемы и тактику антитеррористических операций в период их проведения, пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, взрывчатых веществ и самодельных устройств, а также культа жестокости, насилия и порнографии запрещается", - говорится в документе.
Использование масс-медиа в целях совершения уголовных и административных правонарушений запрещается.
Основными принципами деятельности масс-медиа являются:
- обеспечение конституционных гарантий прав на свободное получение информации и распространение любыми, не запрещенными законами, способами, свободу слова и творчества;
- обеспечение информационного суверенитета и информационной безопасности личности, общества и государства;
- равенство прав физических и юридических лиц;
- обеспечение законности и достоверности распространяемой информации;
- обеспечение объективности;
- защита прав и законных интересов потребителей услуг средств массовой информации, физических и юридических лиц;
- добросовестная конкуренция, выражающаяся в обеспечении равных возможностей для развития средств массовой информации;
- обеспечение безопасности, надежности и качества в области телерадиовещания на основе национальных стандартов на территории Республики Казахстан в области телерадиовещания;
- создание условий для развития отечественных теле-, радиоканалов, производства и трансляции отечественных теле-, радиопрограмм;
- гласность и прозрачность деятельности в области средств массовой информации.
- содействие внедрению новейших технологий в области телерадиовещания;
- создание условий для развития институтов саморегулирования;
- соблюдение норм профессионального и этического поведения;
- обеспечение неприкосновенности частной жизни, уважение чести и достоинства гражданина;
- обеспечение равного доступа к информации;
- стимулирование конкурентоспособности отечественных средств массовой информации;
- обеспечение общественной безопасности.
Согласно закону, языком распространения масс-медиа является государственный и другие языки. Государство обеспечивает право каждого на использование родного языка при получении и распространении масс-медиа в соответствии с законодательством РК о языках.
При этом предусматривается, что как минимум одна телепрограмма новостного характера в период с 16.00 до 22.00 местного времени должна выходить с сурдопереводом или переводом в виде субтитров. Это требование не распространяется на иностранные телеканалы.
Разработаны поправки в некоторые законодательные акты по вопросам масс-медиа. В частности, в Бюджетном кодексе статья "Расходы республиканского бюджета" дополнена пунктами:
субсидирование средств массовой информации, направленных на поддержку и развитие периодичных печатных изданий;
субсидирование медиа замеров в населенных пунктах с населением менее 100 000 человек;
субсидирование деятельности отечественных операторов спутникового телерадиовещания в части реализации оборудования физическим лицам в порядке, предусмотренном соответствующими правилами.
Как поясняют в МИОР, в последние годы в связи массовым развитием интернета наблюдается снижение спроса на периодические печатные издания.
В закон о рекламе вносится поправка о том, что ежедневный объем социальной рекламы, размещаемой на безвозмездной основе на теле-, радиоканалах, должен составлять не менее десяти выходов в интервале времени продолжительностью 18 часов, исчисляемом с шести часов утра местного времени, с обязательными двумя выходами в интервале времени продолжительностью шесть часов, исчисляемом с 18 часов местного времени. В действующем законе размещение социальных роликов предусмотрено только на обязательных телеканалах, теперь это будет касаться всех телеканалов без исключения.
В МИОР считают, что принятие закона создаст правовые основы для деятельности масс-медиа в республике, позволит концептуально обновить нормативную основу регулирования в области масс-медиа и будет способствовать дальнейшему совершенствованию национального законодательства и правоприменительной практики в соответствии с международными стандартами, регулирующими вопросы в области масс-медиа.
Ознакомиться с документом можно на сайте "Открытые НПА". Для публичного обсуждения он будет доступен до 17 февраля.
Ранее сообщалось, что действующий Закон РК "О средствах массовой информации" кардинально устарел, не соответствует вызовам современности и не в полной мере удовлетворяет современным требованиям общественных отношений в сфере масс-медиа.
03.02.2023, 19:28 25401
Токаев в селе Костобе посетил дом одного из местных жителей
Глава государства пожелал Саламату Рахманбердиеву успехов и подарил зернодробильный аппарат
Фото: пресс-служба Акорды
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Тараз. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в селе Костобе посетил дом одного из местных жителей и осмотрел его личное подсобное хозяйство, сообщает пресс-служба Акорды.
Саламат Рахманбердиев в 2020 году в рамках проекта "Ауыл аманаты" получил кредит на 3,6 млн в тенге со ставкой 2,5%. На эти средства он приобрел 6 голов крупного рогатого скота, 3 лошади, 10 овец. Предприниматель занимается откормом скота. На вырученные деньги он приумножил поголовье и купил грузовую машину. Саламат не только кормит свою семью, но и обеспечил работой двух жителей села.
Сельчанин рассказал Касым-Жомарту Токаеву о своих планах открыть торговую точку по продаже кормов и получить кредит на 10 млн тенге по льготной ставке для увеличения поголовья скота.
Глава государства пожелал Саламату Рахманбердиеву успехов и подарил зернодробильный аппарат.
Ранее в рамках рабочей поездки в Жамбылскую область президент РК Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой сельскохозяйственного производственного кооператива "Костобе-2019" в селе Талас Байзакского района.
03.02.2023, 15:40 34516
Токаев: Главная задача - сохранить государственность
Президент возложил цветы к памятнику писателю Шерхану Муртазе
Фото: Акорда
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Тараз. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область подчеркнул, что для развития и процветания страны важно сохранять единство народа, в том числе во время предстоящей электоральной кампании, сообщает Акорда.
Самое главное - следовать принципам справедливости и открытости. Глубоко убежден в том, что, если в парламент придут именно такие достойные люди, они внесут вклад в развитие страны. Вам хорошо известно, какая сейчас ситуация в мире. Поэтому и внутренняя, и внешняя политика должна быть конструктивной и взвешенной. Самая главная задача - сохранить государственность. Несмотря на многочисленные вызовы, мы должны сплотиться, беречь наше единство и трудиться на благо Казахстана", - заявил глава государства.
Также президент возложил цветы к памятнику писателю Шерхану Муртазе.
В ходе встречи с представителями местной интеллигенции, состоявшейся у памятника, президент отметил, что писатель внес огромный вклад в развитие национальной духовности.
Не будет преувеличением сказать, что Шерхан Муртаза - истинный сын своего народа, выдающийся писатель. Думаю, мы все в юности читали его роман "Қызыл жебе" и другие произведения, а книга "Бір кем дүние" актуальна и сегодня. Эта книга - настоящий источник духовности для всех, особенно для молодежи. Поэтому сегодня мы собрались у памятника выдающемуся писателю, чтобы почтить его память", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
В ходе беседы представители местной интеллигенции рассказали о волнующих их проблемах и высказали свои предложения. Они выразили поддержку проводимым по инициативе президента общественно-политическим реформам и поблагодарили его за заботу государства о творческой интеллигенции.
Глава государства отметил, что сам, будучи сыном писателя, хорошо понимает и всегда оказывает содействие творческим людям.
Дополнено 03.02.2022, 16.05
Президент посетил Дом студентов Международного Таразского инновационного института имени Шерхана Муртазы, где побеседовал с преподавателями и студентами, информирует Акорда.
Ректор Ерболат Саурыков рассказал главе государства о достижениях учебного заведения в деле подготовки специалистов, а также о перспективах развития вуза. В 2019 году гостиница "Тараз" была переоборудована под общежитие, сегодня здесь созданы все условия для комфортного проживания 500 студентов.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что сфера образования находится в фокусе особого внимания государства. Созданы все необходимые условия для тех, кто желает получать знания.
Именно вы, молодежь, - будущее Казахстана. Наступает время нового поколения, новой плеяды. Очень важно получить хорошее образование. Как говорил Абай, "совершенный человек" в первую очередь должен обладать ясным и острым умом, проницательностью и стремлением к знаниям. Во всем он должен стремиться достичь результата. Но именно в мире знаний нельзя останавливаться на достигнутом. Всегда нужно быть в поиске. Именно от вас зависит прогресс и процветание нашей страны. Мы искренне верим в вас и возлагаем на вас большие надежды. Желаю всем успехов!" - добавил глава государства.
Дополнено 03.02.2022, 17.00
Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область посетил среднюю школу в селе Коктал Байзакского района, сообщает Акорда.
Глава государства побеседовал с педагогическим коллективом школы и пожелал успехов учащимся, получающим знания в новой уютной школе.
Вы - будущее Казахстана. Я глубоко верю в нашу молодежь и всегда поддерживаю ее. Пусть вам сопутствует успех на жизненном пути", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Учебное заведение было сдано в эксплуатацию в 2022 году. Как сообщил директор школы Аят Сенбекулы, сегодня здесь обучается 1207 детей.
В рамках национального проекта "Комфортная школа" в 2023-2025 годах в Жамбылской области запланировано строительство 13 школ на 9500 мест. Восемь из них будут сданы в эксплуатацию в 2024 году.
В целом по поручению главы государства в рамках нацпроекта "Комфортная школа" в Казахстане в 2023-2025 годах будет построено более 400 школ, рассчитанных на 800 тысяч ученических мест.
Ранее президент заявил, что избирательная кампания в мажилис и маслихаты станет завершающим этапом комплексной перезагрузки ключевых государственных институтов.
03.02.2023, 09:02 44871
Токаев подписал указ об очередном призыве на срочную воинскую службу
Фото: УВП Акмолинской области
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Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте-июне и сентябре-декабре 2023 года". Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
Уволить в запас из рядов Вооруженных сил Республики Казахстан, Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Службы государственной охраны Республики Казахстан в марте-июне и сентябре-декабре 2023 года военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы", - говорится в документе.
Кроме того, президент постановил "призвать на срочную воинскую службу в Вооруженные силы РК, Министерство внутренних дел РК, Министерство по чрезвычайным ситуациям РК, Комитет национальной безопасности РК, Службу государственной охраны РК в марте-июне и сентябре-декабре 2023 года граждан мужского пола в возрасте от восемнадцати до двадцати семи лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва".
Местным исполнительным органам поручается организовать и обеспечить проведение призыва граждан на срочную воинскую службу в марте-июне и сентябре-декабре 2023 года через соответствующие местные органы военного управления.
Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
02.02.2023, 19:09 63221
В Алматы проходит заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
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Алматы. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Актуальные вопросы экономического сотрудничества в рамках ЕАЭС обсуждаются в Алматы на заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
В мероприятии принимают участие премьер-министры Армении Никол Пашинян, Беларуси - Роман Головченко, Казахстана - Алихан Смаилов, председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров и председатель правительства России Михаил Мишустин.
В узком составе планируется обсудить вопросы регулирования алкогольного рынка ЕАЭС, ход подготовки проекта международного договора о формировании общего рынка газа, а также деятельность региональных институтов развития Союза.
Уверен, что принятые решения внесут весомый вклад и придадут новый импульс дальнейшему развитию нашего интеграционного объединения", - отметил премьер-министр РК Алихан Смаилов, обращаясь к партнерам по ЕАЭС.
Напомним, в преддверии заседания ЕМПС в Алматы премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем. Стороны обсудили вопросы дальнейшего устранения барьеров в рамках ЕАЭС, усиления научного подхода к реализации ранее принятых стратегических документов, а также деятельности комиссии по блокам торговли и технического регулирования.
02.02.2023, 14:59 71896
В текущем году системой видеомониторинга будет покрыто до 80% территории Алматы
К осени планируется начало создания "цифрового двойника" города по аналогии с такими мегаполисами, как Сингапур и Шанхай
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Алматы. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Единая система видеомониторинга уже в этом году покроет до 80% территории Алматы. Об этом сообщил аким Алматы Ерболат Досаев в ходе форума Digital Almaty.
Одним из 7 основных приоритетов в принятой программе развития города является создание "Алматы - Смарт-сити". Уже к осени текущего года планируется начало создания "цифрового двойника" города по аналогии с такими мегаполисами, как Сингапур и Шанхай. Важными проектами для дальнейшего развития Алматы являются и другие системные платформенные решения, которые позволят улучшить управление городом и жизнь горожан. Это единое хранилище данных города, единая платформа геоаналитики. Единая система видеомониторинга уже в этом году покроет до 80% Алматы. И это не цифровизация ради цифровизации, а прежде всего создание комфортной городской среды и обеспечение безопасности наших горожан и гостей города", - сказал аким Алматы.
Ерболат Досаев отметил, что Алматы как крупнейший мегаполис Казахстана уверенно двигается в фарватере цифровых трансформаций. Уровень проникновения цифровизации в Алматы является одним из самых высоких в Казахстане: на сегодня в нашем городе 96% государственных услуг оказываются в цифровом формате, и этот показатель постоянно растет.
В июле прошлого года Алматы впервые вошел в первую пятерку городов Азии по степени готовности цифровых стратегий развития по версии ведущей мировой исследовательской компании ThoughtLab (Нью-Йорк). В сентябре прошлого года наш Алматы с проектом Almaty Data Lake - Единое хранилище данных стал финалистом международного конкурса "умных городов" IEEE Smart Cities Awards Contest", - напомнил аким.
Он отметил, что мир стремительно меняется и повсеместная цифровизация является одним из главных двигателей этого прогресса.
Насыщенная повестка форума отражает весь широкий спектр тех тектонических изменений, которые происходят на наших глазах. Цифровая трансформация государственного управления, роботизация, кибербезопасность, цифровизация Вооруженных сил, системы образования, городская мобильность и концепции "умного города" - это лишь немногие из тем, которые будут обсуждаться в течение двух дней на Digital Almaty", - отметил Досаев.
Напомним, в Алматы 2-3 февраля проходит V Международный форум по цифровизации Digital Almaty. Участники форума обсуждают развитие человеческого капитала и креативных индустрий в век цифровых технологий, роботизированные технологии и их применение в различных сферах деятельности. А также цифровую трансформацию промышленности, здравоохранения, образования и других сфер.
На форуме организованы выставки страновых технопарков, аллея стартапов, где представлены новые проекты. Также организован технологический марафон, воркшоп с участием ведущих представителей IT-сферы, ярмарки вузов и вакансий.
Традиционно на площадке форума состоится битва за лучший IT-стартап ASTANA HUB BATTLE. Призовой фонд битвы составляет $18 тысяч.
3 февраля состоится пленарное заседание с участием глав правительств стран - участниц Евразийского экономического союза, центральной темой которого станет развитие устойчивой цифровой инфраструктуры и новые технологии в телекоммуникациях.
02.02.2023, 14:37 55841
Токаев поручил организовать V Всемирные игры кочевников на самом высоком уровне
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Ассоциации национальных видов спорта Исламбек Салжанов проинформировал президента РК Касым-Жомарта Токаева об итогах работы Ассоциации национальных видов спорта за 2022 год и планах на предстоящий период, сообщила пресс-служба Акорды.
Как сообщил Исламбек Салжанов, под эгиду ассоциации перешли федерации таких национальных видов спорта, как кокпар, жамбы ату, аударыспак, тенге илу, байга, охота с ловчими птицами, тогызкумалак, асык ату, стрельба из традиционного лука. Кроме того, был проведен анализ состояния национальных видов спорта в стране, начата организационная работа с отдельными республиканскими федерациями.
В сентябре 2022 года Всемирная конфедерация этноспорта единогласно поддержала заявку Казахстана на проведение V Всемирных игр кочевников в 2024 году.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил провести работу по организации V Всемирных игр кочевников на самом высоком уровне. Он подчеркнул, что в ходе этого масштабного мероприятия должны быть созданы условия для эффективного использования возможностей малого и среднего бизнеса, в том числе в сферах туризма, народных ремесел, услуг.
Глава государства отметил необходимость разработки концепции развития национальных видов спорта и поручил предусмотреть меры безопасности при проведении соревнований по конным видам спорта.
Напомним, казахстанские спортсмены стали чемпионами по кокпару на IV Всемирных играх кочевников в Турции. Также медаль высшей пробы нашей сборной принес представитель казакша курес Марат Ныгматуллаев.
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