В Актобе появится новая воинская часть МЧС

В первый раз предусмотрено наказание в виде предупреждения. За повторное нарушение в течение года - штраф в размере 10 МРП (34 500 тенге)

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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - МВД РК разработало проект закона "О внесении дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам противодействия торговле людьми".





В кодекс вносится новая статья: "Несообщение должностными лицами государственных медицинских организаций и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о факте оставления новорожденного". За подобные нарушение в первый раз предусмотрено наказание в виде предупреждения. За повторное нарушение в течение года - штраф в размере 10 МРП (34 500 тенге). Также в соответствии с поправками подобные дела рассматривает уполномоченный орган в области защиты прав ребенка. Этот же орган налагает административные взыскания.





Помимо этого, поправки в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия торговле людьми предусматривают, что должностные лица медицинских организаций и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в течение трех рабочих дней со дня оставления новорожденного обязаны сообщить об этом в орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, и прокуратуру соответствующей административно-территориальной единицы.





Местный исполнительный орган в течение месяца со дня поступления сведений должен обеспечить устройство ребенка на учет Республиканского банка. При невозможности передать детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам РК на усыновление, под опеку или попечительство, в приемную семью, на воспитание в семью патронатным воспитателям по истечении 6-месячного срока со дня постановки на первичный учет Республиканского банка данных сведения о ребенке переводятся на централизованный учет детей-сирот.





Поправки разработаны в дополнение к проекту закона "О противодействии торговле людьми в РК". Закон распространяется на граждан РК, кандасов, а также постоянно проживающих либо временно пребывающих на территории Казахстана иностранцев и лиц без гражданства, выявленных и идентифицированных в качестве жертв торговли людьми на территории республики.





Задачами закона являются:





организация и координация деятельности единой системы противодействия торговле людьми и преступлениям, связанным с торговлей людьми, на территории РК;

обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов жертв торговли людьми, предоставление помощи жертвам торговли людьми и обеспечение их безопасности и конфиденциальности частной жизни;

предупреждение преступлений, связанных с торговлей людьми;

укрепление взаимодействия субъектов противодействия торговле людьми;

создание организационно-правовых основ международного сотрудничества по противодействию торговле людьми и выполнению им своих международных обязательств.





Ознакомиться с полным текстом документа можно на сайте "Открытые НПА" до 3 марта.





В декабре 2022 года депутат мажилиса Константин Авершин озвучил ряд предложений для предотвращения противоправных действий, влекущих случаи незаконного усыновления/передачи детей третьим лицам, в том числе гражданами иностранных государств.





«Торговля детьми является проблемой многих стран, и Казахстан, к сожалению, не исключение. Шесть лет назад прогремели несколько судебных дел о торговле детьми, самыми громкими из которых были судебные процессы в Алматы и Шымкенте. И хотя в 2019 году в Казахстане ужесточили наказание за торговлю людьми, увеличив нижние пределы наказания, а также исключив возможность примирения сторон по таким делам, ситуация если и улучшилось, то ненамного. Даже угроза сурового наказания не останавливает торговцев "живым товаром", - сказал Авершин, озвучивая депутатский запрос.