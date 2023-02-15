14.02.2023, 08:48 28906
В Казахстане выработаны правовые механизмы для легализации автомобилей-конструкторов
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел Казахстана рассказали о легализации иностранных автомобилей.
По итогам первых 20 дней легализации в Казахстане произведена первичная регистрация около 27 тысяч транспортных средств. Еще свыше 65 тысяч единиц автотранспорта прошли предварительную проверку и направлены для прохождения сверки номерных агрегатов и дальнейшей регистрации", - сообщает Polisia.kz.
Как отметили в МВД, также анализируются проблемные вопросы, возникающие в процессе легализации автомобилей, с целью выработки дальнейших мер по их решению. В частности, в процессе легализации установлены автомобили в большинстве своем с правосторонним расположением органов управления, которые были ввезены на территорию страны под видом запасных частей и в дальнейшем реализованы гражданам Казахстана.
По указанным автомобилям Министерством внутренних дел совместно с государственными органами выработаны правовые механизмы их первичной регистрации в Республике Казахстан, сейчас ведется работа по их юридическому оформлению", - уточнили в ведомстве.
Напомним, в Казахстане с 23 января 2023 года проводится легализация иностранных автомобилей. Процесс продлится до 1 июля 2023 года.
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14.02.2023, 20:35 8686
Президент высказал свое мнение по поводу хранения ПХД-отходов в Степногорске
Фото: пресс-служба Акорды
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Кокшетау. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент в ходе рабочей поездки в Акмолинскую область осмотрел двор в 6-м микрорайоне Степногорска. Касым-Жомарт Токаев ознакомился с условиями, созданными на придомовой территории, а также побеседовал с местными жителями, сообщает пресс-служба Акорды.
В рамках бюджета народного участия акиматом Степногорска третий год подряд осуществляются проекты по благоустройству. Проекты для реализации выбираются жителями путем голосования. В 2023 году на ремонт дворов Акмолинской области из регионального бюджета выделено около 900 млн тенге, из которых половина предназначена для Степногорска.
В беседе с жителями города президент отметил, что уделяет пристальное внимание развитию Степногорска. В числе важных вопросов, вызывающих беспокойство граждан, - состояние местной ТЭЦ и тепловых сетей.
Ознакомившись с ситуацией на этом предприятии, я принял решение вникнуть в эти вопросы. Я дал поручение, чтобы правительство совместно с акиматом и владельцами предприятия сели и выработали алгоритм действий и принятия решений", - подчеркнул глава государства.
Горожан также интересовали вопросы экологии. Президент высказал свое мнение по поводу обеспокоенности местных жителей в связи с хранением ПХД-отходов в Степногорске.
Я в курсе этого вопроса, только что мне доложили, что есть следующее решение - построить мини-предприятие по утилизации. Поддерживаю такое решение", - сказал президент.
Ранее глава государства посетил ТЭЦ Степногорска. В ходе посещения президента проинформировали о техническом состоянии оборудования ТОО "Степногорская ТЭЦ" и прохождении отопительного сезона в Акмолинской области.
14.02.2023, 19:59 9706
Тепловые сети в Степногорске изношены на 82%
Фото: пресс-служба Акорда
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Кокшетау. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства посетил ТЭЦ Степногорска. В ходе посещения президента проинформировали о техническом состоянии оборудования ТОО "Степногорская ТЭЦ" и прохождении отопительного сезона в Акмолинской области, сообщает пресс-служба Акорды.
Первая очередь теплоэнергообъекта была введена в эксплуатацию в 1966 году, ввод новых мощностей продолжался до 1989 года.
Как сообщил аким области Ермек Маржикпаев, в регионе действует одна ТЭЦ в Степногорске, также работают 663 котельные. Средний износ котельного оборудования достиг 50%, 9 теплоисточников эксплуатируется свыше 50 лет, менее 25 лет используется 637 котельных. Тепловые сети в Степногорске изношены на 82%. После завершения отопительного сезона в Акмолинской области будет проведено техническое обследование всех тепловых сетей и котельного оборудования.
Заслушав доклад акима области, президент поручил первому заместителю премьер-министра Роману Скляру детально проработать с акиматом пути решения проблем теплоснабжения Степногорска.
Роман Васильевич, вам надо с акиматом сесть и разработать алгоритм действий для решения этих проблем. Какая-та безысходность в этой ситуации у всех: владельцев, акимата, оператора. Считайте, что вы мне доложили, теперь нужно заняться решением этого вопроса", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Касым-Жомарту Токаеву также доложили об исполнении его поручения о строительстве ТЭЦ в Кокшетау. Как сообщил аким, совместно с правительством проводится работа по реализации проекта, принято решение об увеличении мощности ТЭЦ до 520 Гкал/час тепловой и 240 МВт электрической энергии.
Напомним, 3 февраля на расширенной коллегии Агентства по защите и развитию конкуренции глава ведомства Марат Омаров рассказал о монополизации рынка электроэнергетики и принимаемых мерах по минимизации последствий. Он отметил, что в связи с необходимостью привлечения инвестиций в создание новых и модернизацию действующих мощностей производства электроэнергии в Казахстане будет реализована концепция единого закупщика электроэнергии.
Монополизация электроэнергетического рынка создает новые риски, связанные с организацией торгов, распределением энергии и деятельностью единого закупщика", - подчеркнул Омаров.
По его словам, анализ торгов электрической мощностью свидетельствует об отсутствии конкурентной борьбы между станциями. Так, по итогам прошедших торгов практически всеми 23 станциями, за исключением одной - Степногорской, представлены заявки по максимально допустимой цене (590 тысяч тенге за МВт).
14.02.2023, 18:23 13221
В "Яндекс.Такси" назвали необоснованными обвинения АЗРК в затягивании расследования
Несмотря на сжатые сроки и колоссальный объем запрашиваемых данных, вся информация отправляется в установленные законом сроки
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В компании "Яндекс.Такси" прокомментировали обвинения Агентства по защите и развитию конкуренции о намеренном затягивании расследования.
Во время подготовки и самого расследования мы получаем множество официальных запросов от АЗРК. Несмотря на сжатые сроки и колоссальный объем запрашиваемых данных, вся информация отправляется в установленные законом сроки. Запрос, о котором идет речь в статье, отправлен в рамках расследования, которое суд уже признал незаконным. Мы будем продолжать отстаивать свою позицию всеми законными способами", - говорится в официальном письме компании, которое пришло на почту KAZAKHSTAN TODAY.
Ранее сообщалось, что АЗРК составил в отношении "Яндекс.Такси" административный протокол. По данным агентства, агрегатор накажут за неисполнение законных требований уполномоченного органа и отказ предоставить всю необходимую информацию для расследования.
Ранее агрегатор обжаловал приказ антимонопольного органа о начале расследования. Однако суд первой инстанции постановил, что действия АЗРК законны и обоснованны.
Расследование в отношении компании было начато из-за многочисленных жалоб клиентов на необоснованно завышенные цены на "Яндекс.Такси".
14.02.2023, 15:05 20106
Президенту РК доложили о состоянии машиностроительной отрасли Акмолинской области Дополнено
Президент сказал, что правительство продолжит оказывать поддержку отрасли
Фото: Акорда
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Кокшетау. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев рассказал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о состоянии машиностроительной отрасли региона, сообщает пресс-служба Акорды.
По его словам, за пять лет выпуск продукции обрабатывающей промышленности увеличился в 2,6 раза; машиностроения - в 3,2 раза. Производство сельскохозяйственной техники выросло в 6,9 раза. В 2022 году в отрасль привлечены инвестиции на сумму 3 млрд тенге.
Также в ходе рабочей поездки в Акмолинскую область Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью ТОО "Казахстанская агроинновационная корпорация".
Президенту представили технологический процесс и образцы продукции предприятия, изготавливающего до 3000 единиц сельскохозяйственной техники в год.
Глава государства осмотрел сборочный цех, а затем ознакомился с основными производственными показателями и перспективами развития корпорации.
Как сообщило руководство завода, на производственной площадке построены дополнительный склад и административно-бытовой корпус. На стадии завершения находятся два новых производственных блока.
В странах Европы и в Южной Корее были закуплены роботизированные сварочные и фрезерные аппараты, станки. Здесь производятся тракторы, комбайны, экскаваторы, косилки, грабли-ворошилки, прицепы, полуприцепы, погрузчики и другие виды сельхозтехники. За последние три года произведено более 6500 видов единиц техники на сумму 121 млрд тенге. В корпорации работает порядка 300 человек.
В беседе с работниками предприятия Касым-Жомарт Токаев поблагодарил их за работу и пожелал успехов.
Затем Касым-Жомарт Токаев побеседовал с руководителями машиностроительных предприятий Акмолинской области, отметив важность производства качественной продукции. Президент сказал, что правительство продолжит оказывать поддержку отрасли.
Дополнено 14.02.2023, 15.47
В рамках визита в Акмолинскую область президент ознакомился с работой клинико-реабилитационного центра Viamedis Kokshetau.
При центре в рамках государственно-частного партнерства была построена поликлиника, рассчитанная на 250 пациентов. В отделении стационарной реабилитации поликлиники предусмотрено свыше 100 койко-мест, в дневном стационаре - 46 койко-мест. Здесь обслуживается 20 тысяч человек. Медицинский персонал центра составляет 235 работников", - сообщает Акорда.
По поручению президента, в рамках нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" в 38 сельских населенных пунктах региона планируется строительство амбулаторно-поликлинических организаций.
Ранее сообщалось, что глава государства посетил Академию гражданской защиты имени Малика Габдуллина.
Дополнено 14.02.2023, 18.13
Сегодня глава государства также посетил компанию "Тепличные технологии Казахстана" в Степногорске, где ознакомился с современными технологиями выращивания плодоовощной продукции - огурцов, томатов, перца, зелени, а также цветов. Производственная мощность предприятия - 2,4 тысячи тонн в год.
Общая площадь тепличного комплекса достигает 5 га. Суммарный объем инвестиций в проект составляет 4,8 млрд тенге. В 2023 году планируется ввод отделений по выращиванию баклажанов и клубники. Продукция компании полностью реализуется на внутреннем рынке Казахстана.
Также президент осмотрел выставку сельскохозяйственной продукции Акмолинской области.
14.02.2023, 13:37 22496
Направленных в Турцию казахстанских спасателей и медиков наградят
Глава государства подчеркнул, что система гражданской защиты нуждается в постоянной модернизации
Фото: Акорда
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Кокшетау. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Академию гражданской защиты имени Малика Габдуллина заявил, что направленных в Турцию казахстанских спасателей и медиков наградят, сообщает пресс-служба Акорды.
На днях по поручению президента в братскую Турцию, пострадавшую от разрушительного землетрясения, была направлена группа казахстанских спасателей и медиков.
Среди них есть и специалисты из Акмолинской области - 18 человек. Наши спасатели помогли многим людям. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех казахстанцев, которые и днем и ночью трудились в Турции! После благополучного возвращения на Родину все они будут представлены к наградам", - заявил он.
Говоря о роли академии, глава государства подчеркнул, что обеспечение безопасности и благополучия граждан - священный долг и важнейший приоритет.
Огромное доверие и высокая ответственность возлагаются в первую очередь на спасателей-профессионалов. Служба гражданской защиты - очень важная сфера. В последнее время в мире участились чрезвычайные происшествия. Население должно быть готово к действиям в случае таких происшествий. Поэтому труд работающих здесь специалистов приобретает особое значение", - отметил президент.
По его словам, академия - единственное в Казахстане учебное заведение, которое выпускает профессиональных спасателей.
За четверть века здесь подготовлено 6 тысяч специалистов. Сегодня они с честью исполняют свой долг во всех регионах нашей страны. В народе не зря говорят: "Беда всегда приходит нежданно". Прошлой осенью несколько регионов серьезно пострадали вследствие масштабных пожаров. В этот критический момент первыми на помощь пострадавшим пришли именно спасатели", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства подчеркнул, что система гражданской защиты нуждается в постоянной модернизации. По его мнению, в этом вопросе очень важно перенимать передовой мировой опыт и внедрять современные технологии. Особое внимание следует уделить качественной подготовке спасателей, в которой ключевую роль играют командиры и преподаватели.
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что по его поручению правительством прорабатываются вопросы укрепления материально-технической базы академии. В частности, запланировано строительство общежития и учебного корпуса. Он также отметил, что государством принимаются системные меры для повышения оплаты труда и улучшения социального обеспечения спасателей.
В завершение глава государства выразил уверенность в том, что выпускники академии будут преданно служить на благо народа Казахстана, и пожелал им дальнейших успехов.
По поручению президента в 2023 году предусмотрено повышение заработной платы спасателей от 10 до 70%.
Академия, ежегодно выпускающая более 150 офицеров, в 2021 году была аккредитована в качестве субъекта научной и научно-технической деятельности. В рамках межправительственных соглашений предусмотрено выделение квот для обучения в вузе граждан Кыргызстана и Таджикистана.
Также президенту продемонстрировали аварийно-спасательное и учебное оборудование.
В академии разработаны тренажеры-симуляторы, позволяющие курсантам в аудиторных условиях получать и совершенствовать практические навыки. Это оборудование позволяет с помощью 3D-моделирования определять состояние пожарной безопасности объектов.
Касым-Жомарт Токаев указал на важность оснащения материально-технической базы учебного заведения новейшим современным оборудованием.
Напомним, в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп.
Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали свыше двух тысяч.
Президент Токаев поручил правительству направить гуманитарную помощь Сирии. Также по поручению главы государства Казахстан выделит 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике.
Кроме того, Казахстан отправил в Турцию вторую группу спасателей. Общее количество казахстанских спасателей составляет 100 человек. Сегодня спасатели прибыли в город Хатай для поиска пропавших граждан Казахстана.
14.02.2023, 13:19 23771
Токаев поручил правительству направить дополнительную гуманитарную помощь Турции
Фото: twitter/@SooyasSystem
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству направить дополнительную гуманитарную помощь Турецкой Республике. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
По поручению главы государства в зону стихийного бедствия будут направлены палатки, обогреватели, теплая одежда и другие предметы первой необходимости, предназначенные для оказания помощи пострадавшим.
Напомним, ранее по поручению президента Казахстан выделил 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике.
Мощное землетрясение произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 31,6 тысячи человек.
Также от разрушительного землетрясения пострадала Сирия. В Сирию Казахстан направил 50 тонн гуманитарной помощи.
13.02.2023, 20:43 43891
В Казахстане будут штрафовать не сообщивших о брошенных младенцах медиков
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - МВД РК разработало проект закона "О внесении дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам противодействия торговле людьми".
В кодекс вносится новая статья: "Несообщение должностными лицами государственных медицинских организаций и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о факте оставления новорожденного". За подобные нарушение в первый раз предусмотрено наказание в виде предупреждения. За повторное нарушение в течение года - штраф в размере 10 МРП (34 500 тенге). Также в соответствии с поправками подобные дела рассматривает уполномоченный орган в области защиты прав ребенка. Этот же орган налагает административные взыскания.
Помимо этого, поправки в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия торговле людьми предусматривают, что должностные лица медицинских организаций и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в течение трех рабочих дней со дня оставления новорожденного обязаны сообщить об этом в орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, и прокуратуру соответствующей административно-территориальной единицы.
Местный исполнительный орган в течение месяца со дня поступления сведений должен обеспечить устройство ребенка на учет Республиканского банка. При невозможности передать детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам РК на усыновление, под опеку или попечительство, в приемную семью, на воспитание в семью патронатным воспитателям по истечении 6-месячного срока со дня постановки на первичный учет Республиканского банка данных сведения о ребенке переводятся на централизованный учет детей-сирот.
Поправки разработаны в дополнение к проекту закона "О противодействии торговле людьми в РК". Закон распространяется на граждан РК, кандасов, а также постоянно проживающих либо временно пребывающих на территории Казахстана иностранцев и лиц без гражданства, выявленных и идентифицированных в качестве жертв торговли людьми на территории республики.
Задачами закона являются:
- организация и координация деятельности единой системы противодействия торговле людьми и преступлениям, связанным с торговлей людьми, на территории РК;
- обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов жертв торговли людьми, предоставление помощи жертвам торговли людьми и обеспечение их безопасности и конфиденциальности частной жизни;
- предупреждение преступлений, связанных с торговлей людьми;
- укрепление взаимодействия субъектов противодействия торговле людьми;
- создание организационно-правовых основ международного сотрудничества по противодействию торговле людьми и выполнению им своих международных обязательств.
Ознакомиться с полным текстом документа можно на сайте "Открытые НПА" до 3 марта.
В декабре 2022 года депутат мажилиса Константин Авершин озвучил ряд предложений для предотвращения противоправных действий, влекущих случаи незаконного усыновления/передачи детей третьим лицам, в том числе гражданами иностранных государств.
«Торговля детьми является проблемой многих стран, и Казахстан, к сожалению, не исключение. Шесть лет назад прогремели несколько судебных дел о торговле детьми, самыми громкими из которых были судебные процессы в Алматы и Шымкенте. И хотя в 2019 году в Казахстане ужесточили наказание за торговлю людьми, увеличив нижние пределы наказания, а также исключив возможность примирения сторон по таким делам, ситуация если и улучшилось, то ненамного. Даже угроза сурового наказания не останавливает торговцев "живым товаром", - сказал Авершин, озвучивая депутатский запрос.
13.02.2023, 19:27 41586
В Актобе появится новая воинская часть МЧС
В целом ряды МЧС пополнятся на 1613 человек
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство РК приняло постановление "О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан".
Согласно документу, новая воинская часть МЧС создается в Казахстане. Местом ее дислокации станет Актобе. Штат новой части - 880 человек", - сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов на своей странице в Facebook.
Всего по стране таких воинских частей МЧС три: в Восточно-Казахстанской области, Алматинской и Карагандинской. Западный регион не был охвачен масштабным спасательным формированием.
Кроме того, увеличивается штатная численность служб МЧС: пожарные подразделения - на 380 человек, спасательные станции - на 220, Центр медицины катастроф - на 94, "Казселезащита" - на 39. В целом ряды МЧС пополнятся на 1613 человек.
Все эти меры повысят уровень оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, эффективность проведения аварийно-спасательных работ, пожарную безопасность страны, оказание экстренной медицинской помощи, а также полноценное функционирование воинских частей гражданской обороны и селезащитных сооружений", - добавил Алихан Смаилов.
Он добавил, что правительство продолжит работу в этом направлении.
Мы и дальше будем принимать меры по материально-техническому оснащению наших экстренных служб, улучшению оплаты труда спасателей. Ситуация в мире показывает, что безопасность людей - превыше всего!" - написал премьер-министр РК.
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