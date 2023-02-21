20.02.2023, 19:28 10941
МИД РК: пропавших без вести казахстанцев в результате землетрясения в Турции нет
Установлено местонахождение более 190 казахстанцев, оставшихся во время землетрясения в зоне бедствия
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С момента серии землетрясений в Турции в МИД РК из загранучреждений поступило более 1200 заявлений от казахстанцев, находящихся в Турции.
По словам официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, установлено местонахождение более 190 казахстанцев, оставшихся во время землетрясения в зоне бедствия. 78 казахстанцев, пожелавших вернуться на родину из районов бедствия, были доставлены гуманитарными и воздушными судами в Алматы и Астану. Этими же бортами в Казахстан были доставлены 24 гражданина Кыргызстана и 5 граждан Турции - они являются членами семей вернувшихся на родину казахстанцев.
По общению МИД РК, на сегодняшний день информации о пропавших без вести граждан Казахстана в результате землетрясения в Турции нет.
Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца. Землетрясение затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции возросло до 40 689. По словам главы управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнуса Сезера, поисково-спасательные работы завершены в большей части регионов Турции, которые затронуло землетрясение.
20 февраля второй эшелон казахстанских спасателей, работавших над ликвидацией последствий разрушительного землетрясения в городе Нурдагы, благополучно вернулся на родину. Борт с группой спасателей и врачей Центра медицины катастроф МЧС РК приземлился в аэропорту Астаны.
новости по теме
20.02.2023, 20:40 8516
"Мы готовы к испытаниям" - аманатовцы встретились с сотрудниками НАО "ГК "Правительство для граждан"
Фото: Amanat
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Актау. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Представители предвыборного штаба Мангистауского областного филиала партии "Amanat" Нурбек Карасаев, Исахан Сагынбаев, Беккали Нурбосинов, Ирина Беляева, Абзал Марат, Джанбулат Тангиев встретились с сотрудниками НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Актау и презентовали предвыборную программу партии.
Нас ждут открытые и справедливые выборы. Поэтому приглашаю всех принять активное участие. Эти выборы - отличаются от прошлых. Ведь в избирательную систему и законодательство вошли различные изменения. Например, на этот раз у граждан есть право самовыдвижения. А также, если вы не согласны с проводимой работой избранного вами депутата, то можете пожаловаться в избирательную комиссию и прекратить полномочия депутата", - сказал председатель Мангистауского областного филиала партии "Amanat" Нурбек Карасайулы.
На встрече собравшиеся задавали вопросы о правилах и порядке выборов.
Именно наша партия объединила граждан, которые приносят пользу региону и могут и впредь работать на благо области. События только закаляют нас, делают сильнее и мотивируют создать настоящий Новый Казахстан. Я вступила в партию и выдвинула свою кандидатуру, чтобы иметь возможность изменить ситуацию к лучшему. Призываю всех принять участие в выборах и отдать свой голос за достойного кандидата",- сказала кандидат в депутаты областного маслихата Ирина Беляева.
Далее сотрудники Мангистауского областного филиала НАО "Государственная корпорация" Правительство для граждан" попросили рассмотреть механизмы увеличения возможности получения жилья для государственных служащих.
Изготовлено: Пресс-служба Мангистауского областного филиала партии "AMANAT" (город Актау, 14 мкр, зд.36 А)
Заказчик: Н.К. Карасаев
Оплачено из средств Избирательного фонда общественного объединения "Партия "AMANAT" на выборах депутатов Мангистауского областного маслихата.
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20.02.2023, 20:36 9116
Роман Скляр провел встречу с делегацией бундестага ФРГ
Во время беседы стороны обсудили вопросы развития приоритетных направлений казахстанско-германского торгово-инвестиционного взаимодействия
Фото: пресс-служба премьр-министра РК
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр провел встречу с представительной делегацией бундестага ФРГ, возглавляемой председателем парламентской группы "Германия - Центральная Азия" Ойгеном Шмидтом, сообщает пресс-служба главы правительства РК.
В дискуссиях также приняли участие депутаты Томас Барайсс, Кристиан Горке, Кристиан Шрайдер, посол ФРГ в РК Моника Иверсен.
Во время беседы стороны обсудили вопросы развития приоритетных направлений казахстанско-германского торгово-инвестиционного взаимодействия, обменялись мнениями по перспективным проектам в сфере "зеленой" экономики и энергетики.
Поприветствовав тесный политический диалог между Казахстаном и Германией, Роман Скляр обратил внимание на растущую динамику двустороннего товарооборота и увеличение прямых германских инвестиций в нашу страну.
В свою очередь депутаты высоко оценили деятельность специальной рабочей группы при правительстве РК по развитию инвестиционного сотрудничества с германским бизнесом и выразили готовность вносить вклад в укрепление взаимодействия по линии профильных комитетов бундестага ФРГ.
20.02.2023, 15:08 17821
Азимова доложила президенту о работе Конституционного суда
Председатель КС рассказала о принятых в конституционное производство обращениях и мерах, планируемых в рамках конституционного контроля
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Конституционного суда Эльвира Азимова доложила главе государства Касым-Жомарту Токаеву о начале работы Конституционного суда, реализации его полномочий, а также о поступивших с 1 января 2023 года обращениях граждан, сообщает Акорда.
Также Азимова рассказала о принятых в конституционное производство обращениях и мерах, планируемых в рамках конституционного контроля.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность обеспечения максимальной прозрачности всех стадий конституционного производства, повышения осведомленности граждан о процедуре обращения в Конституционный суд, а также контроля за соблюдением Основного закона страны.
Напомним, Конституционный суд начал свою работу в Казахстане с этого года. В нем рассматривают обращения граждан, считающих, что определенные нормативно-правовые акты нарушают их конституционные права. В состав Конституционного суда вошли видные ученые, занимающиеся наукой, а также юристы, обладающие многолетним опытом работы в различных сферах. По мнению президента, Конституционный суд станет олицетворением справедливого Казахстана.
20.02.2023, 09:01 30096
Назначены вице-министры просвещения и культуры и спорта
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлениями правительства Республики Казахстан назначены вице-министр просвещения РК и вице-министр культуры и спорта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
На должность вице-министра просвещения РК назначен Оспан Едил Сабырович.
Также постановлением правительства Куранбек Сарсен Абайулы назначен на должность вице-министра культуры и спорта РК.
19.02.2023, 19:53 52351
ЦИК подвел итоги регистрации кандидатов в депутаты мажилиса по одномандатным округам
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Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров в ходе заседания под председательством Нурлана Абдирова доложил об итогах регистрации кандидатов в депутаты мажилиса парламента и маслихатов по одномандатным округам, сообщает пресс-служба ЦИК.
Он проинформировал, что по 29 одномандатным территориальным избирательным округам по выборам депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан было выдвинуто 609 кандидатов: 79 кандидатов от 7 политических партий, 5 кандидатов от четырех общественных объединений, 525 или 86,21 % - самовыдвиженцы.
Итоги регистрации кандидатов в депутаты мажилиса парламента по 29 избирательным округам следующие: зарегистрировано 435 кандидатов (15 человек на один мандат).
Отмечается, что наибольшая конкуренция - 41 и 42 кандидата на один мандат в городе Астане, а также 37, 33, 34 кандидатов в городе Алматы. Наименьшая - 5 кандидатов в округе № 25 Туркестанской области.
359 кандидатов (82,53%) в порядке самовыдвижения, 76 кандидатов (17,47%) политическими партиями. Из зарегистрированных кандидатов - 350 (80,46%) мужчин, 85 (19,54%) женщин. Средний возраст - 49,34 года. Среди кандидатов представители 10 этносов", - проинформировали в ЦИК.
На основании представленных сведений окружных избирательных комиссий установлено, что из 609 выдвинутых кандидатов 45 сняты до регистрации на основании личных заявлений, 435 кандидатов зарегистрировано, 125 кандидатам отказано в регистрации и регистрация 4 кандидатов отменена.
Также согласно сведениям территориальных избирательных комиссий по выборам депутатов маслихатов зарегистрированы 10 288 кандидатов, или более 3 человек на один мандат: по 334 одномандатным территориальным избирательным округам областного, городов республиканского значения и столицы зарегистрирован 1451 кандидат, по выборам депутатов городских маслихатов зарегистрированы 2114 кандидатов, районных маслихатов - 6723 кандидатов.
6359 кандидатов (61,81%) в порядке самовыдвижения, 3929 кандидатов (38,19%) различными политическими партиями и иными общественными объединениями", - сообщили в пресс-службе.
Из зарегистрированных кандидатов 7494 (72,84%) мужчины, 2794 (27,16%) женщины. Средний возраст - 42,64 года. Среди кандидатов представители 39 этносов.
В рамках заседания были заслушаны отчеты территориальных избирательных комиссий о ходе текущей кампании и итогах регистрации кандидатов в депутаты маслихатов всех уровней по одномандатным территориальным избирательным округам.
Председатель ЦИК отметил, что процедуры регистрации кандидатов проводились на принципах гласности и открытости в соответствии с конституционными нормами. Избирательными комиссиями приняты необходимые меры для реализации конституционных прав граждан.
Также член Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина сообщила, что в соответствии с пунктом 3 статьи 28 конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан" государство гарантирует кандидатам равное выделение средств для выступления со своими программами.
Порядок и объемы выделения средств определяются Центральной избирательной комиссией.
Таким образом, для кандидатов в депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан, кроме кандидатов, баллотирующихся по партийным спискам, устанавливается размер расходов в объеме 950 тысяч тенге. Из них 450 тысяч тенге на выступления с программами по телевидению и радио, а также публикацию 2 статей в периодических печатных и/или сетевых изданиях, 300 тысяч тенге на проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов, 200 тысяч тенге на транспортные расходы.
Для кандидатов в депутаты маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы, кроме кандидатов, баллотирующихся по партийным спискам, устанавливается размер расходов в объеме 550 тысяч тенге. Из них 350 тысяч тенге на выступления с программами по телевидению и радио, а также публикацию 2 статей в периодических печатных и/или сетевых изданиях, 130 тысяч тенге на проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов, 70 тысяч тенге на транспортные расходы.
Для кандидатов в депутаты маслихатов городов устанавливается размер расходов в объеме 350 тысяч тенге. Из них 200 тысяч тенге на выступления с программами по телевидению и радио, а также публикацию 2 статей в периодических печатных и/или сетевых изданиях, 100 тысяч тенге на проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов и 50 тысяч тенге на транспортные расходы.
Для кандидатов в депутаты маслихатов районов устанавливается размер расходов в объеме 350 тысяч тенге. Из них 200 тысяч тенге на выступления с программами по телевидению и радио, а также публикацию 2 статей в периодических печатных и/или сетевых изданиях, 100 тысяч тенге на проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов и 50 тысяч тенге на транспортные расходы.
Также, по словам секретаря Центральной избирательной комиссии Мухтара Ермана, с момента открытия института международного наблюдения аккредитованы 82 наблюдателя от 10 иностранных государств и 3 международных организаций.
Сегодня на аккредитацию представлены кандидатуры 15 наблюдателей от 1 иностранного государства и 1 международной организации: 1 кандидатура от Исламской Республики Иран, 14 кандидатур от миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств.
Напомним, что в 18.00 8 февраля завершилось выдвижение кандидатов. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала представленные для участия в выборах в мажилис парламента партийные списки всех 7 политических партий. Этап регистрации кандидатов завершен. Начинается период предвыборной агитации, который завершится 17 марта в 24.00. Вчера замгенпрокурора Жандос Умиралиев рассказал, какие меры будут приниматься в отношении нарушителей правил предвыборной агитации и голосования.
18 марта - день тишины. Выборы в мажилис и маслихаты состоятся в один день - 19 марта.
18.02.2023, 17:11 106331
Центризбирком зарегистрировал семь партий на выборы в мажилис
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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Центральная избирательная комиссия зарегистрировала представленные для участия в выборах в мажилис парламента партийные списки всех 7 политических партий.
Регистрацию прошли:
- ОО "Народная партия Казахстана" - 52 кандидата;
- ОО "Демократическая партия Казахстана "Ак жол" - 54 кандидата;
- Республиканское ОО "Общенациональная социал-демократическая партия" - 19 кандидатов;
- Казахстанская партия зеленых "Байтақ" - 18 кандидатов;
- ОО "Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" - 25 кандидатов;
- ОО "Партия AMANAT" - 90 кандидатов;
- ОО "Партия Respubliсa" - 23 кандидата (2 кандидата партии исключены согласно поданным ими заявлениям).
Территориальными избирательными комиссиями (ТИК) также завершена работа по регистрации партийных списков по выборам половины депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения, столицы, избираемых на пропорциональной основе.
Таким образом, в 7 списков политических партий, претендующих на мандаты депутатов мажилиса парламента страны, включен 281 кандидат. Необходимое представительство женщин, молодежи и лиц с инвалидностью соблюдено каждой политической партией. В целом по всем партспискам эти категории составляют 38,1%. Средний возраст кандидатов - 45,7 года, 19 кандидатов в депутаты в возрасте до 29 лет, 80 женщин (28,5%), 201 мужчина", - сообщает ЦИК.
В списки включены представители 12 этносов.
В ЦИКе также сообщили об итогах регистрации кандидатов в депутаты маслихатов РК.
В 223 маслихата по республике избираются 3415 депутатов, в том числе 668 в областные маслихаты, 617 в городские, 2130 в районные. Из 668 депутатов в областные маслихаты 334 депутата избираются по партийным спискам", - сообщил зампредседателя ЦИК Константин Петров.
По выборам депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения зарегистрировано 118 партийных списков из 1447 кандидатов.
Из них в 20 регионах РК:
- ДПК "Ак жол" - 199 кандидатов;
- партия AMANAT - 692 кандидата;
- НДПП "Ауыл" - 136 кандидатов;
- Народная партия Казахстана - во всех 20 регионах зарегистрировано 172 кандидата;
- партия Respubliсa - во всех 20 регионах зарегистрировано 159 кандидатов.
Казахстанская партия зеленых "Байтақ" выдвинула в 18 регионах (кроме Костанайской области и области Жетысу) 89 кандидатов, ОСДП в регионах партийные списки не выдвигала.
В списках кандидатов 39,2% - женщины и молодежь. Средний возраст кандидатов составляет 43,8 года, 182 - в возрасте до 29 лет, 434 - женщины (30%), 1013 - мужчин.
В списки политических партий включены представители 22 этносов.
По итогам жеребьевки места распределились следующим образом:
- партия AMANAT;
- партия "Ауыл";
- партия Respublica;
- Народная партия Казахстана;
- казахстанская партия зеленых "Байтақ";
- партия "Ақ жол";
- Общенациональная социал-демократическая партия.
Таким образом, определен порядок включения наименований политических партий в избирательный бюллетень на выборах депутатов, избираемых по партийным спискам.
Данный порядок будет использоваться на выборах депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы, избираемых по пропорциональной системе.
Таким образом, этап регистрации кандидатов завершен. Начинается период предвыборной агитации, который завершится 17 марта в 24.00. Сегодня замгенпрокурора Жандос Умиралиев рассказал, какие меры будут приниматься в отношении нарушителей правил предвыборной агитации и голосования.
18 марта - день тишины. Выборы в мажилис и маслихаты состоятся в один день - 19 марта.
Секретарь ЦИК Мухтар Ерман проинформировал, что с момента открытия института международного наблюдения аккредитованы 79 наблюдателей от 9 иностранных государств и 3 международных организаций.
На сегодняшний день на аккредитацию представлены кандидатуры 4 наблюдателей от 2 иностранных государств и 1 международной организации: 2 кандидатуры от Королевства Бельгия, 1 кандидатура от Кыргызской Республики, 1 кандидатура от миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами". - сообщил Ерман.
Он также сообщил, что один из представителей миссии БДИПЧ ОБСЕ не сможет принять участие в наблюдении.
Напомним, 14 января в Казахстане прошли выборы в сенат. По итогам выборов состав верхней палаты обновился на 80%.
18.02.2023, 13:00 114136
Замгенпрокурора Казахстана рассказал о наказании за нарушение порядка и условий предвыборной агитации
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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель генерального прокурора Казахстана Жандос Умиралиев рассказал, какие меры будут приниматься в отношении нарушителей правил предвыборной агитации и голосования.
По его словам, во время выборов задачей Генпрокуратуры является обеспечение высшего надзора за соблюдением законности на всех стадиях избирательной кампании, порядок и условия которой детально урегулированы Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан".
Несоблюдение установленных норм влечет ответственность. В Кодексе об административных правонарушениях предусмотрено 26 статей за правонарушения, посягающие на избирательные права. Из них 9 - за нарушения порядка и условий предвыборной агитации", - напомнил Умиралиев.
Первая - это ответственность по статье 102 за проведение предвыборной агитации в период ее запрещения. Т.е. до 00.00 часов 18 февраля, а также в день голосования и предшествующий ему день - 18 и 19 марта.
Следующая статья - 103, которая предусматривает ответственность за воспрепятствование кандидатам, их доверенным лицам либо политическим партиям в процессе реализации ими права вести предвыборную агитацию.
Статья 112 Кодекса об адмправонарушениях предусматривает ответственность за нарушение условий проведения предвыборной агитации через СМИ и онлайн-платформы.
К этому виду нарушений относятся:
- необъективное освещение СМИ выборной кампании, т.е. искажение целей, задач и результатов предвыборных мероприятий, а также событий и фактов, связанных с ними;
- публикация СМИ и пользователями онлайн-платформ агитматериалов, заведомо порочащих честь, достоинство и деловую репутацию кандидата или политической партии, а также отказ в предоставлении возможности бесплатного опубликования опровержения;
- прерывание и комментирование выступлений кандидатов в СМИ сразу после выступления;
- отказ СМИ в выделении эфирного времени, печатной площади одному из кандидатов, в случае, если другим было дано согласие и другие.
Генпрокурор напомнил, что теперь по данной статье, помимо СМИ, пользователи онлайн-платформ будут нести ответственность, если опубликуют агитматериалы, заведомо порочащие честь, достоинство и деловую репутацию кандидата или политической партии.
Он также рассказал о других административных правонарушениях, возможных в период агитации. К ним относятся:
- изготовление или распространение анонимных агитационных материалов, которые не содержат обязательных реквизитов (статья 113 КоАП);
- умышленное уничтожение или повреждение агитационных материалов (статья 114 КоАП);
- нарушение условий проведения опроса общественного мнения, связанного с выборами (статье 120 КоАП). По данной статье административному наказанию могут быть подвергнуты, как СМИ, нарушившие порядок публикации результатов опроса, так и лица, незаконно проводившие их;
- предвыборная агитация и распространение агитматериалов лицами, которым законом прямо запрещено это делать. Это - должностные лица госорганов, военнослужащие, работники органов национальной безопасности, правоохранительных органов, судьи, члены избирательных комиссий и религиозные объединения (статья 122 КоАП);
- по этой же статье могут быть административно наказаны виновные лица за подкуп избирателей, а также журналисты, зарегистрированные кандидатами, если они будут участвовать в освещении выборов через СМИ;
- размещение агитационных материалов на памятниках и других объектах, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в помещении для голосования (статья 124 КоАП).
- нецелевое расходование средств, выделенных из республиканского бюджета на проведение агитации кандидатами в депутаты (статья 125 КоАП).
Штраф, предусмотренный по всем перечисленным статьям, составляет от 10 до 50 МРП (от 34 500 до 172 500 тенге).
Помимо штрафов за нарушения могут отменить ранее принятое решение о регистрации партии или кандидата.
Возбуждение дел по этим и другим административным правонарушениям, посягающим на избирательные права, относится к исключительной компетенции прокурора. Дела рассматривает суд", - подчеркнул замгенпрокурора.
Он также добавил, что в случае нарушения избирательного права граждане могут самостоятельно обращаться непосредственно в суд.
В этом случае дела указанной категории сразу рассматриваются судами, но с обязательным участием прокурора", - отметил Умиралиев.
По его словам, на сегодня уже зарегистрирован ряд нарушений, выразившихся в несоблюдении установленного порядка и условий проведения опросов общественного мнения по выборам, а также предвыборной агитации.
Один из них имел место в столице и касался проведенного опроса. Виновника оштрафовали. Также установлено 5 фактов нарушения запрета на агитацию до завершения регистрации кандидатов и партийных списков.
Учитывая особую значимость и важность назначенных на 19 марта выборов для общества и страны в целом, в процессе их проведения всем участникам электоральной кампании следует неукоснительно соблюдать предписанные законами требования. По каждому факту нарушения нами будут приниматься все правовые меры, предусмотренные законами", - подчеркнул замглавы ведомства.
Напомним, сегодня в Казахстане начнется самая активная фаза предстоящих выборов в мажилис и маслихаты - предвыборная агитация.
К выборам в мажилис допустили семь зарегистрированных в республике партий: демократическую партию Казахстана "Ак жол"; партию Amanat; народно-демократическую партию "Ауыл"; казахстанскую партию зеленых "Байтак"; Общенациональную социал-демократическую партию; Народную партию Казахстана; партию Respublica.
Предвыборная агитация стартует 18 февраля и продлится до 18 марта. 18 марта - день тишины.
Выборы в мажилис парламента и маслихаты состоятся в один день - 19 марта.
18.02.2023, 12:01 111791
Спецохрану, тревожные кнопки и турникеты введут в казахстанских школах до конца года
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Школы в Казахстане хотят обезопасить спецохраной, тревожными кнопками и турникетами, сообщает пресс-служба правительства.
Госорганам поручено до начала учебного года завершить работы по оснащению организаций образования тревожными кнопками, турникетами и системами видеонаблюдения, которые подключены к центрам оперативного управления органов внутренних дел. Министерству просвещения поручено включить в проект комплексного плана по защите детей вопросы усиления деятельности психологических служб, их кадрового состава и др. МВД РК совместно с МЧС РК поручено провести мониторинг организаций образования на предмет соблюдения требований безопасности", - говорится в сообщении.
На заседании, которое прошло под руководством заместителя премьер-министра Алтая Кульгинова, говорилось о том, что во многих школах нет специализированной охраны, а системы видеонаблюдения не соответствуют установленным стандартам.
Установлено, что договоры о подключении систем видеонаблюдения к центрам оперативного управления для 15 школ, в том числе и СШ № 4, истекли 31 декабря прошлого года. Несмотря на выделенные средства, школами договоры заключены не были. В настоящее время рассматривается ответственность должностных лиц", - рассказал заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха.
По инциденту, который произошел в школе Петропавловска, Лепеха отметил, что в ходе проверки выявлено отсутствие на объекте турникетов и специализированной охраны.
Вице-премьер Алтай Кульгинов отметил особую важность вопроса обеспечения безопасности учащихся.
Имеются серьезные недостатки и упущения в работе местных исполнительных органов по вопросам технической оснащенности и лицензированной охраны в организациях образования. Необходимо до начала следующего учебного года все это исправить. В случае непринятия мер по обеспечению безопасности в организациях образования будем привлекать к строгой ответственности", - сказал Кульгинов.
Все учебные заведения проверят на предмет обеспеченности комплексной системой безопасности.
Также Министерством просвещения разрабатывается проект комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицидов и обеспечения прав детей, в том числе по организации системы безопасности. В нем задействовано порядка 20 государственных органов. Основной проблемой является недостаточное финансирование акиматами на приобретение услуг в сфере безопасности", - отмечается в сообщении.
Напомним, утром 13 февраля в одну из школ Петропавловска пришел ученик 9-го класса со школьным рюкзаком, в котором находились кухонные топор, нож и самодельная маска. В 07.50 в туалете 2-го этажа подозреваемый надел самодельную маску белого цвета и выбежал в коридор с топором в руках, где нанес ученику 10-го класса два удара топором в область головы; ученице 10-го класса один удар обухом топора в область предплечья и два удара по голове; а также ударил один раз обухом топора по голове ученика 9-го класса.
Увидев происходящее, ученики старших классов и подоспевшие учителя задержали нападавшего", - рассказал первый замглавы МВД РК Марат Кожаев.
В настоящее время двое пострадавших школьников находятся в стационаре городской больницы, их состояние стабильное. По данному факту возбуждено уголовное дело статье УК РК "Покушение на убийство двух и более лиц", подозреваемый водворен в ИВС.
В ходе заседания правительства премьер-министр РК Алихан Смаилов дал ряд поручений по усилению мер безопасности в школах страны. Он отметил необходимость провести проверку всех учебных заведений.
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