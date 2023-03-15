В Казахстане ликвидирована транснациональная преступная группа, занимавшаяся производством наркотиковВ Казахстане ликвидирована транснациональная преступная группа, занимавшаяся производством наркотиков
14.03.2023, 18:46 30061
Глава государства принял акима Алматинской области
Султангазиев проинформировал Токаева о реализации противопаводковых мер
Фото: Акорда
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматинской области Марат Султангазиев доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о ходе выполнения его поручений по обеспечению роста экономики региона, повышению качества жизни и доходов населения, а также развитию нового областного центра, сообщает пресс-служба Акорды.
Как сообщил Марат Султангазиев, в 2022 году сохранена устойчивая динамика роста по всем ключевым направлениям социально-экономического развития. Создано 37,2 тысячи рабочих мест, 26,3 тысячи из которых - постоянные.
Глава государства был проинформирован о реализации противопаводковых мер, обеспечении безопасности населения и хозяйственных объектов, минимизации возможного ущерба от природных катаклизмов.
Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о разработке проекта комплексного плана развития областного центра до 2030 года.
Аким также доложил о ходе весенних полевых работ, решении проблем дачных массивов, реконструкции инженерной инфраструктуры и возврате неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в госсобственность.
В завершение президент поручил продолжить совместно с центральными государственными органами системную работу по проработке плана развития Қонаева, а также выполнение задачи по сбалансированному территориальному развитию региона.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев принял послов России и Китая Алексея Бородавкина и Чжан Сяо.
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15.03.2023, 10:53 1151
Назначен начальник службы протокола президента РК
Токаев подписал соответствующее распоряжение
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Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Марата Ашима начальником службы протокола президента Республики Казахстан, сообщает пресс-служба президента РК.
Распоряжением главы государства Дмитрий Михно освобожден от должности начальника службы протокола президента РК, информирует Акорда.
14.03.2023, 20:53 25081
Принят документ о дальнейшем сотрудничестве в сфере энергетики государств - членов ШОС
Документ позволит расширить взаимовыгодное сотрудничество, в том числе и технологическое, в секторе новых видов топлива
Фото: Минэнерго РК
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 14 марта в формате видео-конференц-связи с участием министра энергетики РК Болата Акчулакова состоялось третье совещание министров энергетики государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) под председательством Индии, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.
В онлайн-формате приветственное слово озвучил Хардипа Сингх Пури, министр нефти и природных ресурсов, жилищного строительства и городских дел Индии.
В рамках заседания был принят документ о дальнейшем сотрудничестве в сфере энергетики государств - членов ШОС "Совместное заявление по новым видам топлива и моделированию в энергетическом секторе". Документ позволит расширить взаимовыгодное сотрудничество, в том числе и технологическое, в секторе новых видов топлива с целью объединения усилий развивающихся стран - производителей и потребителей топлива, а также поспособствует разработке инклюзивной энергетической политики и постановке целей по преобразованию энергетических систем.
В своем выступлении Болат Акчулаков отметил, что по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева Казахстаном разрабатывается энергетическая стратегия ШОС. Документ будет включать в себя основные направления дальнейшего сотрудничества в энергетической отрасли государств - членов ШОС до 2030 года.
Председательство в органах ШОС в июне 2023 года переходит к Казахстану от Индии. В этой связи министр энергетики РК Болат Акчулаков пригласил коллег из профильных министерств государств - членов ШОС принять участие в энергетическом форуме ШОС, который состоится в октябре 2023 года в Астане.
Очередное заседание министров энергетики государств - членов ШОС запланировано к проведению в июне 2024 года.
Ранее президент Ирана Ибрагим Раиси на встрече с генсеком Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином отметил, что Тегеран придает большое значение взаимодействию со странами ШОС. По словам президента, государства - члены этой организации обладают богатыми природными ресурсами и обширными территориями, что позволяет ШОС играть заметную роль в системе международных отношений и эффективно противостоять однополярности. Эксперты полагают, что процесс вступления исламской республики в ШОС может быть завершен уже в 2023 году. Аналитики подчеркивают, что присоединение Ирана значительно укрепит позиции ШОС, расширит возможности для сотрудничества и позволит лучше противостоять внешнему давлению, причем от этого выиграют все стороны.
14.03.2023, 19:17 28386
Скандал с арестованным имуществом "Роскосмоса" на Байконуре прокомментировал Мусин
Сейчас для урегулирования ситуации проводятся переговоры, однако это не значит, что решение принято окончательно, скорее всего, судебные процессы будут продолжаться
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин прокомментировал скандал на Байконуре, связанный с арестом имущества Центра по эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
По решению суда с российского АО "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" взыщут более 13 миллиардов 684,5 миллиона тенге в пользу АО "Совместное казахстанско-российское предприятие "Байтерек", - цитирует министра Sputnik.
По данным "Казинформ", Мусин сообщил, что сейчас для урегулирования ситуации проводятся переговоры, однако это не значит, что решение принято окончательно. Скорее всего, судебные процессы будут продолжаться.
Сейчас, насколько знаю, руководство предприятия ЦЭНКИ находится в Казахстане, они проводят переговоры с компанией и должны процедуры (быть) продолжены на уровне суда МФЦА. Судебное решение было о взыскании суммы, я не помню точно, какой, где-то в районе 1 млрд тенге или 2 млрд рублей", - сообщает со ссылкой на Мусина Tengrinews.
Как сообщает Sputnik, дочерняя компания "Роскосмоса" должна была провести оценку воздействия на окружающую среду. Поскольку эту часть работ поставщик так и не выполнил, СП "Байтерек" обратилось в суд с требованием взыскать с АО "ЦЭНКИ" ее фактическую стоимость. Суд МФЦА удовлетворил соответствующий иск в ноябре 2022 года, АО "ЦЭНКИ" получило извещение о возбуждении исполнительного производства в январе 2023-го. Поскольку российское предприятие, очевидно, не стало выплачивать сумму взыскания добровольно, в рамках исполнительного производства его имущество в Казахстане арестовали.
По данным российских СМИ, возникший конфликт может привести к уходу России с Байконура, так как запрет на использование ресурсов и проведение финансовых операций затормаживает приоритетное направление работы на Байконуре - строительство новой стартовой площадки для ракеты "Союз-5", - пишет Tengrinews.
14.03.2023, 17:51 32236
Свыше 130 тысяч тонн сахара планируют произвести в 2023 году в Жетысуской области
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Талдыкорган. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аким области Жетісу Бейбит Исабаев доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву об итогах социально-экономического развития региона за 2022 год и планах на предстоящий период, сообщает Акорда.
В ходе встречи особое внимание было уделено мерам, направленным на развитие агропромышленного комплекса, в том числе возврату неиспользуемых земель и вовлечению их в сельскохозяйственный оборот, а также повышению урожайности за счет применения инновационных агротехнологий и восстановления ирригационных сетей.
На постоянном контроле находится развитие сахарной отрасли. Работы по запуску Аксуского сахарного завода близки к завершению. В текущем году на предприятии планируется переработать до 40 тысяч тонн сахарного тростника. Всего в регионе в 2023 году будет произведено до 132 тысяч тонн сахара, что позволит полностью покрыть потребности области и обеспечить поставки в другие регионы страны. К 2026 году планируется увеличить в два раза площади посева сахарной свеклы", - доложил Исабаев.
Главе государства также была представлена информация о ходе строительства жилья, поддержке малого и среднего предпринимательства, состоянии дорожной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, газоснабжении региона. На сегодня в области Жетісу газифицировано 22 населенных пункта, доступ к газу имеют 288 тысяч жителей. До конца текущего года к газу будет подключено еще 20 населенных пунктов.
Кроме того, до 2025 года в области запланировано строительство 23 новых школ, из них 10 - в рамках национального проекта "Комфортная школа". В рамках нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" до 2025 года планируется построить 59 объектов, а также ввести 57 блочно-модульных пунктов за счет средств местного бюджета.
Президенту также было доложено о развитии специальной экономической зоны "Хоргос - Восточные ворота". На территории СЭЗ запланировано строительство индустриального парка.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил акиму эффективно использовать имеющийся потенциал области Жетісу в сферах туризма, транспорта и логистики для привлечения инвестиций. Глава государства подчеркнул важность развития в регионе агропромышленного комплекса и сахарной отрасли, а также продолжения работы по возврату неиспользуемых сельхозземель.
Ранее сообщалось, что сахарным заводам выделили 18,3 млрд тенге по оборотным схемам. По данным Министерства сельского хозяйства, общая суточная мощность сахарных заводов Казахстана составляет 8,7 тысячи тонн по переработке сахарной свеклы и 2,4 тысячи тонн по тростниковому сырцу. При этом годовое потребление сахара в стране составляет 530-550 тысяч тонн, обеспечение за счет отечественного сырья - менее 10%. Также в Казахстане увеличили субсидии на выращивание сахарной свеклы.
Меры были приняты после возникшего в прошлом году "сахарного" ажиотажа. Супермаркеты были вынуждены ограничить продажу сахара до 5 килограммов в одни руки. За год цены на сахар выросли на 61%.
14.03.2023, 17:26 33636
Налицо откровенный сговор - аким Усть-Каменогорска о передаче земельных участков в частные руки
В последние годы удалось вернуть три участка на набережной Славского
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Усть-Каменогорск. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар рассказал о возвращении незаконно полученных земельных участков в государственную собственность.
Не секрет, что за годы независимости имела место практика незаконной, а иногда и откровенно преступной передачи земельных участков в частные руки. Сейчас мы часто сталкиваемся с последствиями этого. Работа с такими ситуациями сложна. Как бы ни хотелось вернуть все назад, право частной собственности в нашей стране установлено Конституцией, и пренебрегать им мы не вправе. Иначе мы не могли бы называться правовым государством", - написал Омар на своей странице в Instagram.
По его словам, в каждой ситуации приходится применять разные подходы. Так, если участки были переданы по недосмотру или некомпетентности прежних чиновников, их владельцам предлагают компромиссные решения.
Таким образом, например, в последние годы удалось вернуть три участка на набережной Славского. Два из них планировались владельцами под несоответствующую нормативам застройку. Третий находится под всем известной "крепостью" - архитектурным сооружением, которое нам удалось сохранить". - написал аким.
Он отметил, что иногда налицо откровенный сговор представителей власти и бизнеса по завладению землей. В таких случаях участки изымаются.
Как только стало известно о том, что ТОО "AutoExclusiveKZ" является аффилированным лицом в уголовном деле бывшего акима ВКО Виктора Храпунова, акиматом совместно с городской прокуратурой были приняты меры по изъятию принадлежащих компании участков в городе. Три из них находятся в районе старого ипподрома. По генплану там предусмотрен район многоэтажной застройки. Сейчас на этой земле мы начнем проектировать строительство арендных многоквартирных домов для обеспечения жильем очередников. Еще один участок - в районе моста через Иртыш и амфитеатра", - рассказал Омар.
По его словам, в частной собственности оказалось даже находящееся там массовое захоронение времен гражданской войны.
На этой территории, как я уже говорил ранее, планируется обустройство проезда под мостом между Славского и Пермитина (разумеется, с учетом сохранения могилы и памятника)", - отметил глава города.
Ранее сообщалось, что в Алматы из-за активной застройки исчезают краснокнижные первоцветы. Помимо подснежников на грани исчезновения крокусы и ирисы. Также в горах Алматы продолжают уничтожать плодовые сады. Ущерб от вырубки превысил 3,6 млн тенге.
В Астане из-за нарушений приостановили строительство на 76 объектах.
Напомним, аким столицы Женис Касымбек обещал максимально препятствовать точечной застройке города.
В конце декабря в Астане прошел митинг против точечной застройки. Местные жители регулярно сталкиваются с проблемами. С начала строительства несколько раз происходили коммунальные аварии. Не выдерживали системы теплоснабжения, водообеспечения и канализации.
Стоит отметить, что застройка также приобрела невиданный размах в Алматы. В связи с этим в обществе нарастает социальная напряженность. Строительные компании, не считаясь ни с чем, пытаются занять каждый свободный сантиметр земли для строительства зданий, которые в свою очередь не могут соответствовать 10-бальной сейсмической зоне в мегаполисе.
Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно.
Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней. Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.
В начале марта депутат Айжан Скакова обратилась с запросом на имя премьер-министра РК, в котором предложила запретить строительство вблизи рек и озер.
14.03.2023, 17:09 34746
Токаев подписал законы об органах военной полиции и организации обороны
Закон "О военной полиции", в частности, регулирует вопросы применения военнослужащими физической силы, специальных средств и оружия
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам органов военной полиции и организации обороны", сообщает Акорда.
Поправки в закон направлены на совершенствование деятельности органов военной полиции.
Так, в него внесены изменения в части определения задач, компетенций, структуры органов военной полиции, полномочий, а также законодательного закрепления уже осуществляемых функций.
Кроме того, закон регулирует:
- принадлежность и порядок подчинения органов военной полиции силовым ведомствам;
- порядок их взаимодействия между собой и с другими государственными органами;
- вопросы применения военнослужащими органов военной полиции физической силы, специальных средств, оружия;
- вопросы их кадрового состава и социального обеспечения и др.
Также глава государства подписал сопутствующий закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам органов военной полиции и организации обороны", которым вносятся изменения и дополнения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в восемь действующих законов.
14.03.2023, 16:13 36886
Мусин прокомментировал плохое качество связи в Астане и Алматы
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал, как будут решать проблемы со связью в Астане и Алматы.
По его словам, в Астане в настоящее время есть примерно 60 зон, где отсутствует мобильная связь. Раньше базовые станции стояли на крышах домов, но жильцы попросили операторов связи их снять. Теперь антенно-мачтовые сооружения ставить некуда.
Я встречался с акимом Астаны. Мы договорились, что он выделит соответствующие земельные участки. Операторы мобильной связи будут устанавливать специальные антенно-мачтовые сооружения, на которых будут установлены все базовые станции, которые мы вынуждены были снять с крыш домов. Эта проблема есть, мы ее признаем, но она будет решаться системно именно таким образом, чтобы в будущем нас никто не попросил уйти", - заявил Мусин.
В этом году, по его словам, планируется установить 67 антенно-мачтовых сооружений в Астане и 25 в Алматы. Также при планировании города городские власти должны выделять земельные участки для установки антенно-мачтовых сооружений.
Мусин также добавил, что за 2021-2022 годы за счет замены трансмиссии было улучшено качество связи в 800 сельских пунктах.
Напомним, сегодня, отвечая на вопросы журналистов о качестве связи в Казахстане, Мусин заявил, что в стране "приемлемый интернет за приемлемую цену".
Меня интернет устраивает. Потому что я езжу по разным странам, вижу, как пользователи пользуются в других странах, и я считаю, что у нас в Казахстане приемлемый интернет за приемлемую цену", - заявил министр.
В январе на заседании коллегии Министерства цифрового развития премьер-министр Алихан Смаилов сделал замечание главе ведомства Багдату Мусину по поводу плохого качества интернета в Казахстане.
Вы сами видите, сколько возмущений и жалоб от казахстанцев на низкое качество интернета и обеспечения мобильной связью. Хорошее соединение иногда отсутствует даже в крупных городах. Сейчас все можно сделать с помощью мобильного телефона, но порой это невозможно из-за отсутствия интернета. Эту проблему надо решать", - подчеркнул Смаилов.
14.03.2023, 15:30 37301
Устранить "узкое горлышко" на границе с Китаем поручил Смаилов
На сегодняшний день на границе скопилась значительная очередь из перевозчиков, которым необходимо провезти коммерческие грузы через контрольно-пропускной пункт "Нұр Жолы"
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Кабмин обсудил меры по ускорению проезда грузовых автотранспортных средств через пункты пропуска на границе с Китаем. Грузопоток планируется увеличить со 100 грузовых машин в сутки до 1000, сообщает пресс-служба главы правительства.
На сегодняшний день сформировалась значительная очередь из перевозчиков, которым необходимо провезти коммерческие грузы через контрольно-пропускной пункт "Нұр Жолы". В частности, это связано с увеличением грузопотока на фоне снятия Китаем антиковидных транспортных ограничений", - говорится в сообщении.
Очередь ведется в электронном виде на платформе АО "Информационно-учетный центр" МФ РК посредством сайта Qoldau.kz.
Вместе с тем из-за ряда факторов, включая административные барьеры, пункт пропуска работает не в полную силу, обслуживая в сутки не более 100 грузовых транспортных средств. В свою очередь это негативно влияет на реализацию инвестиционных проектов, нуждающихся в оборудовании и комплектующих, и сдерживает развитие экономики страны в целом", - пояснили в правительстве.
Алихан Смаилов поручил в трехдневный срок подготовить нормативные изменения по снятию искусственных барьеров, что позволит оперативно устранить "узкое горлышко" на границе и увеличить таким образом суточный поток до порядка тысячи автомашин.
Нужно, чтобы сегодня-завтра все эти препятствия убрали. Если есть потребность пропускать тысячу машин через данный пункт, то это должно быть обеспечено. Бизнес к нам обращается за помощью. У людей грузы стоят, они ничего сделать не могут там", - сказал премьер-министр.
Он также поручил уполномоченным органам представить информацию об ответственных в возникновении простоев и проработать меры по дальнейшему увеличению пропускной способности пограничных пунктов.
Напомним, в феврале из-за закрытия пограничного перехода Польша - Беларусь "Кукурики-Козловичи" на границе с Польшей образовалась пробка, в которой в том числе оказались более 150 казахстанских автотранспортных средств. Казахстанские перевозчики, которые везли экспортные товары Казахстана в страны Европы, а также европейские товары, направляемые в адрес казахстанских предприятий, попали под новые ограничения и потерпели миллионные убытки.
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