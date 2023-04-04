В Казахстане снижены ставки за выдачу паспорта

Изменились ставки госпошлины в судах и на паспорта

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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Законом от 20 марта 2023 года о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс предусмотрены изменения налогового законодательства в части пересмотра некоторых ставок государственной пошлины за совершение юридически значимых действий, - Законом от 20 марта 2023 года о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс предусмотрены изменения налогового законодательства в части пересмотра некоторых ставок государственной пошлины за совершение юридически значимых действий, сообщает пресс-служба КГД МФ РК.





Установлен верхний предел суммы государственной пошлины в судах с исков имущественного характера:





для физических лиц - 1 процент от суммы иска, но не более 10 000 МРП;





для юридических лиц - 3 процента от суммы иска, но не более 20 000 МРП.





Вводится в действие c 21 мая 2023 года (по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).





Изменен порядок применения ставки по ходатайствам о пересмотре судебных актов в кассационном порядке. Так ставка государственной пошлины применяется в зависимости от субъекта, подавшего обращения.





Вводится в действие c 21 мая 2023 года (по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).





Снижены ставки за выдачу паспорта гражданина РК (для детей до 16 лет) с 8 до 4 МРП.





Установлены ставки за выдачу паспорта гражданина Республики Казахстан (за исключением детей до 16 лет) объемом:





36 страниц - 8 МРП;





48 страниц - 12 МРП;





установление ставки - 1 МРП за выдачу удостоверения личности гражданина РК, в связи с утратой его в течение года более двух раз.





Вводится в действие с 1 января 2024 года.



